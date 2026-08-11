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ચોમાસું બેસતાં રાજ્યમાં વાયરલ તાવ, મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ઉછાળો; ડૉક્ટરોની મહત્વની સલાહ

છેલ્લા ૨ થી ૩ દિવસમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના દર્દીઓની સંખ્યામાં અણધાર્યો વધારો થયો છે.

ચોમાસું બેસતાં રાજ્યમાં વાયરલ તાવ, મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ઉછાળો; ડૉક્ટરોની મહત્વની સલાહ
ચોમાસું બેસતાં રાજ્યમાં વાયરલ તાવ, મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ઉછાળો; ડૉક્ટરોની મહત્વની સલાહ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 4:30 PM IST

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અમદાવાદ: ચોમાસું બેસતાની સાથે જ રાજ્યમાં રોગચાળો વકર્યો છે. ભેજવાળું વાતાવરણ અને ઠેર-ઠેર ભરાતા પાણીના કારણે લોકો અનેક પ્રકારની બીમારીઓનો ભોગ બની રહ્યા છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાયરલ તાવ, શરદી, ખાંસી, ગળામાં દુખાવો અને શરીરના દુખાવાના કેસોમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ સાથે જ મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગો પણ બેફામ બની રહ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.

અમદાવાદના જાણીતા સિનિયર ફિઝિશિયન ડૉ. પ્રવિણ ગર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા ૨ થી ૩ દિવસમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના દર્દીઓની સંખ્યામાં અણધાર્યો વધારો થયો છે. વાતાવરણમાં સતત રહેતો ભેજ અને બદલાતી હવાના કારણે વાયરસ ઝડપથી ફેલાય છે.

ચોમાસું બેસતાં રાજ્યમાં વાયરલ તાવ, મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ઉછાળો; ડૉક્ટરોની મહત્વની સલાહ
ચોમાસું બેસતાં રાજ્યમાં વાયરલ તાવ, મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ઉછાળો; ડૉક્ટરોની મહત્વની સલાહ (ETV Bharat Gujarat)

વાયરલ ઇન્ફેક્શન: ઘરમાં જો કોઈ એક વ્યક્તિને શરદી, ખાંસી, ગળામાં દુખાવો, શારીરિક થાક કે દર્દ જેવા લક્ષણો દેખાય તો જાતે સારવાર કરવાની અને રાહ જોવાની જગ્યાએ તાત્કાલિક તબીબનો સંપર્ક કરવો અને જરૂર જણાય તો રિપોર્ટ કઢાવીને તેનું સંપૂર્ણ નિદાન કરવું. ઘરમાં જો કોઈ એક વ્યક્તિ સંક્રમિત હોય તો આખો પરિવાર તેની ઝપેટમાં આવી શકે છે, માટે દવા સાથે આરામની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.

મચ્છરજન્ય રોગો: વરસાદી પાણીના ભરાવાને કારણે તથા દૂષિત પાણી અને મચ્છરોના ઉપદ્રવમાં વધારો થયો છે. પરિણામે મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયાના કેસોમાં પણ ચિંતાજનક ઉછાળો નોંધાયો છે.

આયુર્વેદિક દૃષ્ટિકોણ: વાયુ અને પાચનશક્તિનું અસંતુલન

સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ (વિંઝુવાડા, માંડલ)ના એમ.ડી. આયુર્વેદ ડૉ. નેહા પટેલના વિશ્લેષણ મુજબ, વર્ષા ઋતુની સીધી અસર આપણા શરીરના દોષો અને પાચન તંત્ર પર પડે છે, જેના કારણે વાયુ અને સાંધાના રોગોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચોમાસામાં શરીરમાં ‘વાયુ’નું પ્રમાણ વધે છે. તેના કારણે આમવાત, સંધિવા, સાયટિકા તથા સાંધા અને કમરના દુખાવાની સમસ્યાઓ ઉગ્ર બને છે.

ચોમાસામાં જઠરાગ્નિ મંદ પડે છે. ખોરાકનું વ્યવસ્થિત પાચન ન થવાથી ગેસ, અપચો અને પેટના અન્ય રોગો વધે છે. ઉપરાંત દૂષિત પાણીના વપરાશ અથવા સેવનથી કોલેરા અને ટાઇફોઇડ જેવા ગંભીર રોગોનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે.

ભેજના કારણે ફૂગ, ફંગલ ઇન્ફેક્શન, ખંજવાળ, ફોલ્લી, દાદ સહિતના ચામડીના રોગોમાં પણ વધારો જોવા મળે છે. ચોમાસામાં ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે ચેપી રોગોની શક્યતાઓ પણ વધી જાય છે.

આ બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખો: ડૉક્ટરની મહત્વની સલાહ

સેલ્ફ-ડાયગ્નોસિસ ટાળો: તાવ આવે ત્યારે જાતે મેડિકલ સ્ટોરમાંથી દવાઓ ખરીદીને ખાવાની ટેવ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો અને જરૂર જણાય તો બ્લડ ટેસ્ટ જેવા રિપોર્ટ કઢાવો.

ઘરે જ આરામ કરો: જો તમને વાયરલ તાવ કે શરદી-ખાંસી હોય, તો ઓફિસ કે સ્કૂલે જવાનું ટાળો. ઘરે રહીને પૂરતો આરામ કરો, જેથી સંક્રમણ અન્ય લોકોમાં ફેલાતું અટકે.

ગંભીર બીમારીવાળા દર્દીઓ સાવધાન રહે: ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને હૃદય રોગ ધરાવતા દર્દીઓએ આ મોસમમાં પોતાની વિશેષ સંભાળ રાખવી જોઈએ, કારણ કે નાનું ઇન્ફેક્શન પણ તેમની સ્થિતિ બગાડી શકે છે.

આહાર અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ: શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત રહે તે માટે હંમેશાં તાજું, પૌષ્ટિક અને ગરમ ખોરાક લેવો. ઠંડા પીણાં અને બહારનું ખાવાનું ટાળવું.

ચોમાસાની આ સુંદર ઋતુ સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પરીક્ષણકાળ સાબિત થતી હોય છે. થોડી સાવચેતી, સમયસરની સારવાર અને યોગ્ય આહાર દ્વારા આપણે આ મોસમી બીમારીઓથી સુરક્ષિત રહી શકીએ છીએ. સાવધાન રહીએ, સ્વસ્થ રહીએ. વાયુના પ્રકોપને કાબૂમાં રાખવા માટે યોગ્ય આહાર-વિહાર જરૂરી છે. આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં ઉપવાસ પાછળનું મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક કારણ એ જ છે કે તે પેટને ખાલી રાખીને શરીરની પાચનશક્તિને મજબૂત બનાવે છે.

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VIRAL FEVER
MOSQUITO BORNE DISEASES
WATER BORNE DISEASES
DISEASES RISES IN STATE
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