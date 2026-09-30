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પાટણમાં 35 ટકા વરસાદની ઘટ સાથે ચોમાસાની વિદાય, વરસાદ ઓછો પડતાં જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની ખેડૂતોની માંગ

જિલ્લાને મોસમનો 16 આની વરસાદ જોઈએ, તેની સામે 35 ટકા વરસાદ ઓછો પડતાં ખરીફ પાક પર સીધી અસર જોવા મળી રહી છે.

પાટણમાં 35 ટકા વરસાદની ઘટ સાથે ચોમાસાની વિદાય
પાટણમાં 35 ટકા વરસાદની ઘટ સાથે ચોમાસાની વિદાય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 4:07 PM IST

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પાટણ: આ વર્ષે પાટણ જિલ્લામાંથી ચોમાસુ 35 ટકાની ઘટ સાથે વિદાય લઈ રહ્યું છે. ગુજરાતભરમાં આ વર્ષનું ચોમાસુ નબળું રહ્યું છે, ત્યારે પાટણ જિલ્લામાં પણ વરસાદ ઓછો પડવાના કારણે ખેડૂતો માટે આ વર્ષ નિરાશાજનક રહ્યું છે. જિલ્લાને મોસમનો 16 આની વરસાદ જોઈએ, તેની સામે 35 ટકા વરસાદ ઓછો પડ્યો છે.

આ વરસાદની ઘટની સીધી અસર ખરીફ પાક પર પડી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણીના અભાવે પાક સુકાઈ ગયો છે, તો ક્યાંક પાકમાં રોગ આવ્યો છે અને પોષણક્ષમ પાણી ન મળતાં પાક મુરઝાઈને બળી ગયો છે.

વરસાદ ઓછો પડતાં જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની ખેડૂતોની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

પાટણ જિલ્લામાં કેટલું થયું વાવેતર?

પાટણ જિલ્લામાં ખરીફ સિઝનમાં મુખ્યત્વે એરંડા, બીટી કપાસ, કઠોળ, તેલીબીયા, ઘાસચારો અને અનાજ જેવા પાકોનું વાવેતર થતું હોય છે. ખેતીવાડી વિભાગના આંકડા મુજબ, ચાલુ વર્ષે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ જિલ્લાના નવ તાલુકામાં કુલ 3,10,110 હેક્ટરમાં વિવિધ પાકોનું વાવેતર થયું છે.

પાટણમાં 35 ટકા વરસાદની ઘટ સાથે ચોમાસાની વિદાય (Etv Bharat Gujarat)

તાલુકાવાર વાવેતર

તાલુકોવાવેતર (હેક્ટર)
ચાણસ્મા29,478
હારીજ35,928
પાટણ30,319
રાધનપુર33,360
સમી48,873
સાંતલપુર42,598
સરસ્વતી37,674
શંખેશ્વર37,992
સિદ્ધપુર22,100
કુલ3,10,110

પાકવાર વાવેતર

કઠોળ: કુલ 98,875 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે, જેમાં સૌથી વધુ વાવેતર અડદનું નોંધાયું છે.

તેલીબીયા: કુલ 84,514 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે.

સૌથી વધુ એરંડાનું વાવેતર સાંતલપુર તાલુકામાં 17,470 હેક્ટરમાં થયું છે.

સૌથી ઓછું શંખેશ્વર તાલુકામાં માત્ર 2,326 હેક્ટરમાં થયું છે.

અનાજ:

બાજરીનું 2,068 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે.

જુવારનું 242 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે.

મગફળી: કુલ 6,373 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે.

સૌથી વધુ સરસ્વતી તાલુકામાં 1,728 હેક્ટરમાં વાવેતર છે.

ચાણસ્મા અને શંખેશ્વર તાલુકામાં ખેડૂતોએ મગફળી વાવવાનું જોખમ લીધું નથી, ત્યાં વાવેતર ઝીરો છે.

ઘાસચારો: 1,17,280 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે.

બીટી કપાસ: 41,058 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે.

છેલ્લા ત્રણ વર્ષની વાવેતર પેટર્ન

જો છેલ્લા ત્રણ વર્ષની સરખામણી કરીએ તો વાવેતરની પેટર્ન 3 લાખ હેક્ટરની આસપાસ જળવાઈ રહી છે.

વર્ષવાવેતર (હેક્ટર)
20233,10,110
20243,31,125
20253,33,347

સિંચાઈના સાધનો છતાં ખેડૂતોની મુશ્કેલી યથાવત

પાટણ જિલ્લામાં કેટલાક વિસ્તારોમાં આજે પણ ચોમાસા આધારિત ખેતી થાય છે, જ્યાં ખેડૂતો પાસે બોરવેલ કે ટ્યુબવેલની સગવડ નથી. જોકે, હવે નર્મદાના પાણી અને પાઈપલાઈન દ્વારા ગામડાઓના ખેતરો સુધી પાણી પહોંચ્યું છે, જેનાથી થોડી રાહત છે. પરંતુ નહેરોમાંથી પાણી મેળવવા માટે ખેડૂતોએ ડીઝલ મશીન મૂકવું પડે છે, જેનો ખર્ચ વધી જાય છે.

જે ખેડૂતો સક્ષમ છે અને જેમની પાસે ટ્યુબવેલ કે બોરવેલની વ્યવસ્થા છે, તેમના માટે ખેતી થોડી મદદરૂપ છે, પરંતુ ત્યાં વીજકાપની સમસ્યા અવરોધરૂપ બને છે. ખાસ કરીને જે નાના ખેડૂતો પાસે બે-ત્રણ વીઘા જમીન છે, તેમના માટે આ ચોમાસુ ખરીફ પાક નિષ્ફળ ગયો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદની ઘટ અને સિંચાઈની અપૂરતી સગવડના કારણે તેમને ભારે નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે.

ખેડૂતોની માંગ: દુષ્કાળ જાહેર કરો

હાલની પરિસ્થિતિને જોતાં ખેડૂતોમાં આંશિક દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે અને પાટણ જિલ્લામાં દુષ્કાળ જાહેર કરવાની માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે.

બીજી તરફ, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીનું કહેવું છે કે સરકારી ચોપડે અને તેમના ક્રાઈટેરિયા મુજબ સ્થિતિ હજુ બહુ વણસી નથી. ટૂંકમાં કહીએ તો, પાટણ જિલ્લામાં ખેતી બાબતે હાલ મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ મોટા ખેડૂતો સિંચાઈના સાધનોથી પાક બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ નાના અને સીમાંત ખેડૂતો વરસાદ ખેંચાતાં મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

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TAGGED:

KHARIF CROPS HIT HARD
35 PERCENT MONSOON DEFICIT
પાટણમાં વરસાદ 35 ટકા ઓછો
દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા માંગ
MONSOON DEFICIT PATAN

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