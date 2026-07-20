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વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત, પાક સુકાવાની ભીતિ

ચાલુ વર્ષે 4.50 લાખ એક્ટર જમીન ઉપર ખેડૂતો દ્વારા કપાસના મગફળી લીલો ઘાસચારા સહિતના પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.

વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત, પાક સુકાવાની ભીતિ
વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત, પાક સુકાવાની ભીતિ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 6:08 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સાત લાખ હેક્ટર જમીન ઉપર વાવેતરનો વિસ્તાર છે. ચાલુ વર્ષે 4.50 લાખ એક્ટર જમીન ઉપર ખેડૂતો દ્વારા કપાસના મગફળી લીલો ઘાસચારા સહિતના પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ, વાવેતર બાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાયો છે. જેને લઇને જિલ્લાના ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદનનું હબ ગણવામાં આવે છે.

સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થતું હોય છે, ત્યારે ચાલુ વર્ષે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા 3 લાખથી વધુ હેક્ટર જમીન ઉપર કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જેવો વરસાદ જોઈએ તેવો પડ્યો નથી. ખેતીલાયક અને ખેતીને ફાયદો થાય તેવો વરસાદ થયો નથી. જેને લઇને વાવેતર બાદ ખેડૂતોના જીવ પણ તાળવે ચોટી ગયા છે.

વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત (ETV Bharat Gujarat)

કારણ કે ખેડૂતો દ્વારા મોંઘી દવાઓ, મોંઘા બિયારણો અને મોંઘી મજૂરી અને મોંઘા ખાતરોનો ઉપયોગ કરી અને વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હવે આ વાવેતર છે તે સુકાવા લાગી હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એટલે ફરી એક વખત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા છે. જિલ્લામાં સરેરાશ પ્રત્યેક તાલુકાઓમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકવા પામ્યો છે. જે વાવણી લાયક નથી ત્યારે આ અંગે હવે ખેડૂતો દ્વારા શોક વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. કપાસના ઉત્પાદનને સૌથી મોટું નુકસાન જવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઇ છે.

વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત
વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પૂરતી સિંચાઈની સુવિધા નથી. જિલ્લાના પાંચ તાલુકાઓમાં સિંચાઈ માટે નર્મદાની કેનાલો પણ નથી અને પૂરતા સ્ત્રોત પણ નથી એટલે પાંચ તાલુકાઓમાં સૌથી મોટી અસર વાવેતર બાદ સર્જાઇ જવા પામી છે. હવે ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા છે નહીંતર વાવેતર બળી જાય તેવા વર્તાઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોની મહેનત અને રૂપિયા પાણીમાં પડી જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ લીંબડી તાલુકામાં નોંધાયો છે. લીંબડી તાલુકામાં 9 ઇંચ જેટલો વરસાદ અને અન્ય તાલુકાઓમાં ધાંગધ્રા, મુળી અને થાનગઢ તાલુકામાં માત્ર 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. જેને લઈને હજુ ખેતરોમાં આ તાલુકાઓમાં વાવણી પણ થઈ નથી અને ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.

વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત
વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો ચિંતિત (ETV Bharat Gujarat)

અત્યાર સુધીમાં જિલ્લામાં પડેલા વરસાદના આંકડાઓ

તાલુકોવરસાદ
ધ્રાંગધ્રા2 ઈંચ
દસાડા6 ઈંચ
લખતર7 ઈંચ
વઢવાણ6 ઈંચ
મુળી3 ઈંચ
ચોટીલા7 ઈંચ
સાયલા8 ઈંચ
ચુડા7 ઈંચ
લીંબડી9 ઈંચ
થાનગઢ3 ઈંચ

મુળી તાલુકાના ખેડૂત રામકુભાઇ કરપડાએ જણાવ્યું કે, "સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાયો છે. વરસાદ ખેંચાયો હોવાના કારણે વાવેતર નિષ્ફળ જવાના એંધાણ છે અને ચાલુ વર્ષે ખેતીમાં કાંઈ વળે તેવી પરિસ્થિતિ નથી. કારણ કે વાવેતર પાછળ ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેની સામે વરસાદ થવો જોઈએ તે થયો નથી. જેને લઇ કપાસ, તલ, મગફળી જેવા પાકોને નુકસાન છે અને હજુ પણ પાંચ થી સાત દિવસમાં વરસાદ નહીં આવે તો વાવેતર બળી જશે ત્યારે આ અંગે પરપ્રાંતીય મજૂરો પોતાના વતન તરફ પરત થવા લાગ્યા છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો 35% ભાગ સાથે આવા મજૂરોને વાવેતર કરવા માટે આપી દેતા હોય છે પરંતુ ચાલુ વર્ષે તેમાં કાંઈ વળે તેવી પરિસ્થિતિ ન હોવાના કારણે મજૂરો પણ પોતાના વતન તરફ મીટ માંડી અને હવે ખેતી મૂકી ચાલ્યા જાય છે ત્યારે ખેડૂતોને વધુ એક વખત પડ્યા પણ પાટુ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે."

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