ચોમાસામાં અલનીનોની સ્ટ્રોંગ અસર જોવા મળી શકે, વરસાદમાં ઘટાડા સાથે ખેતી સંકટની આશંકા
અનિશ્ચિત ચોમાસા અને વરસાદને કારણે કૃષિ પાકોના વાવેતર અને ઉત્પાદનમાં પણ ખૂબ વિપરીત અસરો સામે આવી શકે છે.
Published : June 5, 2026 at 10:32 AM IST
જૂનાગઢ : આ વર્ષના ચોમાસામાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધારે પ્રતિકૂળ પર્યાવરણ એટલે કે અલનીનોની સ્ટ્રોંગ અસર જોવા મળી શકે છે. અલીનીનોની આ અસરને કારણે આ વખતે ચોમાસા દરમિયાન 6 થી 8 ટકા વરસાદમાં ઘટની સાથે પવનની દિશા અને તેનું પ્રમાણ જમીન પર થતા કુદરતી વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ અને અનિશ્ચિત ચોમાસા અને વરસાદને કારણે કૃષિ પાકોના વાવેતર અને ઉત્પાદનમાં પણ ખૂબ વિપરીત અસરો સામે આવી શકે છે.
આ વર્ષે જોવા મળશે અલનીનોની સ્ટ્રોંગ અસર
પાછલા એક દસકાથી વાતાવરણમાં થયેલા ગંભીર ફેરફારોને કારણે હવે અલનીનોનું સંકટ પૃથ્વી પર થતું જોવા મળી રહ્યું છે. પાછલા 8 વર્ષથી અલનીનોની અસર વાતાવરણમાં વર્તાઈ રહી હતી, પરંતુ તે એકદમ સામાન્ય અથવા તો જેને નુકસાનકારક ન કહી શકાય તે પ્રકારે જોવા મળતી હતી, પરંતુ આ વખતે અલનીનોની સ્ટ્રોંગ અસર ચોમાસા દરમિયાન જોવા મળવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. પેસિફિક મહા સાગરમાં સામાન્યથી વધારે દરિયાનું ઊંચું તાપમાન અલનીનોની આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. દરિયાના સતત અને અસામાન્ય રીતે વધી રહેલા તાપમાનને કારણે વાતાવરણમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. અલીનોની અસર સામાન્ય રીતે દર ત્રણથી ચાર વર્ષે જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ તેનું પ્રમાણ એકદમ નહિવત અથવા તો ઓછું જોવા મળતું હોય છે. આ વખતે અલીનોની સ્ટ્રોંગ અસરને કારણે તેનો પ્રભાવ 86 ટકાથી લઈને 92% સુધી જોવા મળી શકે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ એશિયાઈ દેશોમાં અને ખાસ કરીને ભારત જેવા દેશમાં આ વખતે અલીનોનું પ્રમાણ સૌથી વધારે અને નુકસાનકારક જોવા મળી શકે છે.
નવ ટકા સુધી વરસાદમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા
અલનીનોની અસરને કારણે આ વખતે ચોમાસામાં વરસાદની ઘટ જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. અલનીનોની અસરને કારણે 6 થી લઈને 9 ટકા સુધી વરસાદની ઘટ આવી શકે છે. જેને કારણે વરસાદ આધારિત ખેતી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધારે ખેતી ચોમાસા પર આધારિત હોય છે, ત્યારબાદ વરસાદને કારણે એકઠા થયેલા નદી તળાવ સરોવર અને ડેમના પાણીથી પણ શિયાળુ અને ઉનાળો પાકની ખેતી થતી હોય છે. જેના પર ભારતના 15% જીડીપી માત્ર કૃષિ પેદાશો પર આધારિત હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જો વરસાદની ખેંચ ઉત્પન્ન થાય અને તેની અસર નૈઋત્યના ચોમાસા પર જોવા મળે તો વરસાદની સાથે કૃષિ પાક અને તેનું ઉત્પાદન અને જમીન પર વરસાદી પાણીના સંગ્રહ પર પણ ખૂબ માઠી અસર પડી શકે છે. અલનીનોની અસરને કારણે ભારતમાં 90 થી 92 ટકા વરસાદ થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે. જે સામાન્ય કરતાં આઠથી દસ ઇંચ ઓછો માનવામાં આવે છે. આ વર્ષે સંભવીત અલનીનોની અસર મધ્ય ભારતમાં સૌથી વધારે જોવા મળી શકે છે.
જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગના વડા પ્રો. ડી. આર. વઘાસીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે સ્ટ્રોંગ અલનીનોની અસરને કારણે તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રી સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. ઊંચા તાપમાનને કારણે પર્યાવરણીય પવનની દિશા પર પણ અવરોધ આવવાની શક્યતા ઊભી થઈ શકે છે. જેને કારણે નૈઋત્યનું ચોમાસુ અને ત્યારબાદ શિયાળા અને ઉનાળા દરમિયાન તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે. જેની વિપરીત અસરો ચોમાસા બાદ શિયાળુ અને ઉનાળુ કૃષિ પાકો પર પણ જોવા મળી શકે છે. અલનીનોની અસરને જો નૈઋત્યના ચોમાસા પર જોવા મળે અને ચોમાસુ નબળું જાય તેવી સ્થિતિમાં જમીન પર વરસાદી પાણીના સંગ્રહ પર પણ ખૂબ માઠી અસર પડી શકે છે. ચોમાસા બાદ આ પાણીનો ઉપયોગ સિંચાઈ માટે થતો હોય છે. જો નદી તળાવ અને ડેમ ખાલી રહેતો પાણીનો પૂરતો સંગ્રહ ન થવાની સ્થિતિમાં સિંચાઈની સાથે પીવાના પાણીનું સંકટ પણ ઉભું થઈ શકે છે. આવી તમામ શક્યતાઓની વચ્ચે આ વખતે ચોમાસા દરમિયાન અલનીનોની સ્ટ્રોંગ અસરો જોવા મળી શકે છે. આવું અનુમાન હવામાન વિભાગ દ્વારા લગાવવામાં આવ્યું છે."
વરસાદના પ્રમાણ અને તેની વહેંચણી પર અસર
આ વર્ષે અલીનીનોને કારણે નૈઋત્યના ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ અને તેની વહેંચણી પર પણ ખૂબ માઠી અસર જોવા મળી શકે છે. વર્ષ 2015/16 તેવી જ રીતે વર્ષ 2022/23 માં પણ અલનીનોની અસર જોવા મળી હતી, પરંતુ તે એકદમ સામાન્ય હતી. જેને કારણે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ અને ત્યારબાદ શિયાળા અને ઉનાળામાં ઠંડી અને ગરમીના પ્રમાણમાં કોઈ વિશેષ ફેરફાર જોવા મળતો ન હતો. પરંતુ વર્ષ 2026/27માં અલનીનોની અસર એકદમ સ્ટ્રોંગ માનવામાં આવી છે. જેને કારણે શિયાળો અને ઉનાળાની ઋતુ પર પણ તેની વિપરીત અસરો જોવા મળશે.
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