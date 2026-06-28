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વરસાદના અભાવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો ચિંતિત, અખાત્રીજે કરેલું કપાસ સહિતનું વાવેતર નિષ્ફળ જવાના આરે

આ વર્ષે વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતોએ અખાત્રીજના દિવસે સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર કર્યુ છે, જોકે, સમયસર વરસાદ ન થતા આ પાક નિષ્ફળ જવાની અણીએ છે.

મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા
મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 3:07 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલ વરસાદ ખેંચાયો છે. ગત વર્ષે 15 જૂનથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ ગઈ હતી, પરંતુ હાલ જૂન મહિનો પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે છતાં પણ વરસાદના કોઈ એંધાણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દેખાઈ રહ્યા નથી.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન માટેનું હબ ગણાઈ છે, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે, વરસાદના અભાવે કપાસનું કરાયેલું વાવેતર નિષ્ફળ જવાના આરે છે. વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતો દર વર્ષે સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે અને આ વર્ષે પણ વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતોએ અખાત્રીજના દિવસે સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર કર્યું છે, જોકે, સમયસર વરસાદ ન થતા આ પાક નિષ્ફળ જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)

હાલના તબક્કામાં કેનાલોમાં પણ પૂરતું પાણી આપવામાં આવતું નથી જેને લઈને જગતનો તાત ફરી એક વખત ચિંતામાં મુકાયો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા મોંઘુ બિયારણ મોંઘી દવાઓ, મોંઘા ખાતર અને મોંઘી મજૂરી કરી અને વાવેતર કરવામાં આવ્યું, પરંતુ વરસાદ ખેંચાતા આ વાવેતરને વ્યાપક નુકસાન થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં એક પ્રકારે ઓછું વાવેતર થયું છે, ત્યારે બીજી તરફ હવે થયેલા વાવેતર ઉપર પણ ચિંતાના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે.

મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા
મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે હવે વરસાદની રાહ જોઈ અને ખેડૂતો બેઠા છે કુદરતને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, અને વઢવાણ તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આવેલા રામજી મંદિરોમાં પણ વરસાદ માટેની ધૂન બોલાવવામાં આવી રહી છે. સારો વરસાદ આવે જેને લઇને કપાસ, મગફળી સહિતના જે પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, તેને નુકસાન ન પહોંચે તે પ્રકારની હવે મંદિરોમાં પણ પ્રાર્થનાઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. કારણ કે ગત વર્ષે વધુ વરસાદ થયો જેને લઇને નુકસાન થયું માવઠું થયા એટલે શિયાળું પાકને પણ નુકસાન થયું ત્યારે હવે ચાલુ વર્ષે પણ વરસાદ ખેંચાયો છે, જેને લઇને ખેડૂતોના જીવ પણ તાળવે ચોંટી ગયા છે.

મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા
મેઘરાજાએ વધારી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂત રણજીતસિંહ ઝાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, કેનાલોમાં સમયસર પાણી નથી આપવામાં આવતું એક તરફ વરસાદ પણ ખેંચાયો છે. ત્યારે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે, વઢવાણ પંથકમાં 10,000 થી વધુ એકર જમીન ઉપર ખેડૂતો દ્વારા વાવેતર કરી નાખવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે વરસાદ ખેંચાયો છે. સામાન્ય રીતે શાકભાજી લીલોચારો, કપાસ મગફળી જેવા પાકોનું વાવેતર થયું છે, ત્યારે કેનાલોમાં સમયસર પાણી નથી મળતું અને બીજી તરફ ચોમાસુ ખેંચાયું છે, ત્યારે હવે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે, સરકાર અને તંત્ર આ મુદ્દે વિચારી અને પૂરતું પાણી કેનાલમાં આપે તેવી હવે ખેડૂતોએ પણ માંગ કરી છે.

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