જામનગર મહાનગરપાલિકામાં નવા શાસકોની એન્ટ્રી, મેયર તરીકે મોનીકા વ્યાસ-ડેપ્યુટી મેયર પદે રાકેશ ડેરની વરણી
જામનગરના મેયર તરીકે મોનીકા વ્યાસ અને ડેપ્યુટી મેયર તરીકે રાકેશ ડેરની વરણી કરવામાં આવી છે.
Published : May 26, 2026 at 1:22 PM IST
જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ જનરલ બોર્ડની બેઠકમાં ભાજપ મોવડીમંડળના મેન્ડેટ સાથે નવા હોદ્દેદારોના નામ જાહેર કરાયા છે. જામનગરના મેયર તરીકે મોનીકા વ્યાસ અને ડેપ્યુટી મેયર તરીકે રાકેશ ડેરની વરણી કરવામાં આવી છે.
જામનગરમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક
જામનગર મહાનગરપાલિકાના સર્વોચ્ચ પદ એવા મેયર તરીકે મોનીકા વ્યાસના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જ્યારે ડેપ્યુટી મેયર તરીકે રાકેશ ડેરની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, મનપાના વહીવટમાં સૌથી મહત્ત્વની ગણાતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે ધીરેન મોનાણીની વરણી કરવામાં આવી છે. શાસક પક્ષને મજબૂત નેતૃત્ત્વ પૂરું પાડવા માટે શાસક પક્ષના નેતા તરીકે અમર મોદી અને પક્ષના શિસ્તની જવાબદારી સંભાળતા દંડક તરીકે પ્રવિણાબેન રૂપળીયાની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની નવી ટીમ
શહેરના વિકાસ કાર્યોને મંજૂરી આપતી અને વહીવટી દ્રષ્ટિએ અત્યંત પાવરફુલ ગણાતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ચેરમેન ધીરેન મોનાણીની આગેવાનીવાળી આ નવી ટીમમાં શહેરના તમામ વર્ગો અને વિસ્તારોને પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની યાદી:
- ધીરેન મોનાણી (ચેરમેન)
- જયરાજસિંહ જાડેજા
- જીતુ શિંગાડા
- આશિષ જોશી
- સંજય મુંગરા
- તૃપ્તિબેન ખેતિયા
- નિલેશ હાડા
- ધવલ નાખવા
- મનીષ કટારિયા
- પૂર્વેશ પરમાર
- પાર્થ કોટડીયા
- જશુબા ઝાલા
નવનિયુક્ત મેયર મોનીકા વ્યાસે પદગ્રહણ કર્યા બાદ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો મુખ્ય હેતુ જામનગર શહેરને સ્માર્ટ, સ્વચ્છ અને પ્રાથમિક સુવિધાઓથી સજ્જ કરવાનો છે. વિપક્ષ અને જનતાના સાથ-સહકારથી અમે જામનગરને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈશું."
નવી ટીમની જાહેરાત થતાં જ મનપા કચેરી ખાતે કાર્યકરો દ્વારા ફટાકડા ફોડી અને અબીલ-ગુલાલની છોળો ઉડાડી વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ વિપક્ષના કોર્પોરેટરોએ પણ હોદ્દેદારોને પુષ્પગુચ્છ આપીને અને મોં મીઠું કરાવીને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
આ પણ વાંચો: