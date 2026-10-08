ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીતમાં મોનલ ગજ્જરે ગરબા પ્રેમ, હેલ્થ ટિપ્સ અને કરિયર અંગે કરી વાત
મોનલ ગજ્જરે કહ્યું કે તેમને માથે ઓઢીને તાળી પાડીને ગરબા રમવા ગમે છે, 'માવડી ગરબે રમવા આવો' તેમનો ઓલ-ટાઇમ ફેવરિટ છે અને શુદ્ધતા જરૂરી છે.
Published : October 8, 2026 at 6:37 AM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: બોલિવૂડ અને સાઉથ સિનેમા સુધી ધૂમ મચાવનાર જાણીતી અભિનેત્રી અને મોડેલ મોનલ ગજ્જરે ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. નવરાત્રિના આ પાવન પર્વ પર તેમણે પોતાના ફેવરિટ ગરબા, બદલાતા વાતાવરણ વચ્ચે સ્વાસ્થ્યની કાળજી અને ગરબા ઓર્ગેનાઇઝર તરીકેના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા.
માથે ઓઢીને ગરબા રમવાનો આનંદ અને શુદ્ધતાની પસંદ
ગરબા વિશે વાત કરતા મોનલ ગજ્જરે જણાવ્યું કે તેઓ આજે પણ ટ્રેડિશનલ ગરબામાં જ વિશ્વાસ રાખે છે. તેમને માથે ઓઢીને, તાળી પાડીને અને ફૂદડી ફરીને ગરબા રમવાની ખરી મજા આવે છે. તેમના મતે ગરબામાં માતાજીની આરાધના અને શુદ્ધતા હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
જ્યારે તેમને ફેવરિટ ગરબા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ઉત્સાહથી કહ્યું કે "માવડી ગરબે રમવા આવો" અને "રમો રે..." જેવા ટ્રેડિશનલ ગરબા તેમના ઓલ-ટાઇમ ફેવરિટ છે. ગરબા એવા હોવા જોઈએ જેમાં સત લાગે અને ગાતી વખતે અંદરથી શુદ્ધતા અનુભવાય.
ગરબા દરમિયાન હેલ્થ ટિપ્સ અને ઓર્ગેનાઇઝર તરીકેની નવી જવાબદારી
બદલાતા વાતાવરણ અને મોડી રાતના ઉજાગરા વચ્ચે સ્વાસ્થ્ય જાળવવું કેટલું જરૂરી છે તે અંગે વાત કરતા મોનલે ખાસ સલાહ આપી કે બદલાતા વાતાવરણમાં ગરબા રમતી વખતે માસ્ક પહેરવું ખૂબ જરૂરી છે. મોડી રાત સુધી જાગવાનું હોવાથી ખોરાકની ટેવો પર ધ્યાન આપવું પડે છે.
આ વખતે મોનલ પોતે ગરબાના ઓર્ગેનાઇઝર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે અનુભવ્યું કે માત્ર ગરબા રમવા જવા અને ઓર્ગેનાઇઝ કરવા વચ્ચે મોટો તફાવત છે. સ્ક્રીનની પાછળ રહીને બધું સંભાળવું ખૂબ જ હેક્ટિક શિડ્યુલ બની જાય છે અને જવાબદારી વધી જાય છે. સ્ટેજ પર ખૂબ લાઉડ અવાજ હોય ત્યારે ગરબા ગાતી વખતે જો મનમાં ગાઈએ તો પણ ચાલે, જેથી ગળા પર વધુ પડતો લોડ ન પડે.
મોનલ ગજ્જરની કરિયર સફર
1991માં અમદાવાદમાં જન્મેલા મોનલ ગજ્જરના કરિયરની શરૂઆત અમદાવાદની બેંકમાં નોકરીથી થઈ હતી, ત્યારબાદ તેમણે 'મિર્ચ ક્વીન બી' અને 'મિસ ગુજરાત'નો ખિતાબ જીત્યો હતો.
મોનલ ગજ્જરની ફિલ્મી સફર
|કેટેગરી
|વિગત
|ડેબ્યૂ (2012)
|તેલુગુ ફિલ્મથી એક્ટિંગ ડેબ્યૂ (બોક્સ ઓફિસ પર સફળ)
|ગુજરાતી ફિલ્મો
|રેવા (રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા), વિકીડાનો વરઘોડો, પેટીપેક, શુભ યાત્રા, કસુંબો
|બોલિવૂડ (2021)
|'કાગઝ' ફિલ્મમાં પંકજ ત્રિપાઠીની પત્નીની મુખ્ય ભૂમિકા
|સાઉથ સિનેમા
|સિગારમ થોડુ (તમિલ), બ્રધર ઓફ બોમ્માલી (તેલુગુ)
|બિગ બોસ (2020)
|બિગ બોસ તેલુગુ સીઝન 4 માં ભાગ લીધો
|પ્રોડ્યુસર
|'મોનલ ગજ્જર ફિલ્મ્સ' નામે પોતાનું પ્રોડક્શન હાઉસ શરૂ કર્યું
રંગભૂમિથી શરૂ કરીને સાઉથ અને બોલિવૂડ સુધી પોતાની આગવી ઓળખ બનાવનાર મોનલ ગજ્જરે પોતાની સખત મહેનતથી સિનેમા જગતમાં એક ઉમદા સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ગરબા પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની જાગરૂકતા દર્શાવે છે કે તેઓ ગ્લેમરની દુનિયામાં હોવા છતાં પોતાની સંસ્કૃતિ અને મૂળિયાં સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહ્યા છે.
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