મોહમ્મદ રફીનો અમદાવાદનો અનોખો ચાહક: ઘરમાં મંદિર બનાવી રોજ કરે છે પૂજા; ગીતો તેમજ રેર વસ્તુનું પણ કલેક્શન

ઉમેશ માખીજાએ પોતાના ઘરમાં મોહમ્મદ રફીનું એક મંદિર બનાવ્યું છે અને એક રૂમમાં મોહમ્મદ રફીના ગીત-તેમજ દુર્લભ વસ્તુઓનો ખજાનો છે
અમદાવાદ: 'મેં જિંદગી કા સાથ નીભાતા ચલા ગયા', 'ચુરા લિયા હે તુમને જો દિલ કો', ક્યા હુઆ તેરા વાદા' જેવા ગાયન સાંભળતા જ એક નામ યાદ આવે છે મોહમ્મદ રફીનું. મોહમ્મદ રફીએ 31 જુલાઇ 1980માં જ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધુ છે પણ લોકોના દિલોમાં આજે પણ તેમના પ્રત્યેનો પ્રેમ ઓછો થયો નથી. અમદાવાદમાં મોહમ્મદ રફીના આવા જ એક અનોખા ચાહક છે જેમને મોહમ્મદ રફીનું મંદિર પોતાના ઘરમાં બનાવ્યું છે અને તે રોજ તેમની પુજા કરે છે. મોહમ્મદ રફીના આ ફેન્સનું નામ છે ઉમેશ માખીજા.
મોહમ્મદ રફીની 24 ડિસેમ્બરે જન્મતિથિ છે. અમદાવાદના ઉમેશ માખીજા મોહમ્મદ રફીના ઘણા મોટા ફેન્સ છે. ઉમેશ માખીજા પાસે રફીના તમામ ગીતોનું કલેક્શન છે. દેશ દુનિયાની તમામ ભાષામાં ગાયેલા ગીત આજે પણ ઉમેશ માખીજા સાંભળે છે. મોહમ્મદ રફીના આ ફેન્સ પાસે ગીતો સિવાય મોહમ્મદ રફીની દુર્લભ વસ્તુઓનો ખજાનો પણ છે. મોહમ્મદ રફીના અમદાવાદી ફેન્સે 59 વર્ષ પહેલા મોહમ્મદ રફીનું એક ગીત સાંભળ્યું હતું અને ત્યારથી તે તેમનો ચાહક બની ગયો હતો. ઉમેશ મખીજાએ પોતાના ઘરમાં મોહમ્મદ રફીનું એક મંદિર બનાવ્યું છે અને તેની રોજ પુજા પણ કરે છે.
"મોહમ્મદ રફી સાહેબના ફેન્સ તો ઘણા છે પરંતુ હું રફી સાહેબનો પુજારી છું.મારા જીવનમાં રફી સાહેબ આયા એટલે હું પોતાને બહુ જ ભાગ્યશાળી માનું છું. મેં પ્રથમ વખત 1984માં રફી સાહેબનું ગીત સાંભળ્યું હતું, "મધુબન મેં રાધિકા નાચે" ત્યારબાદ મેં એમના કલેક્શન રાખવાની શરૂઆત કરી અને મારા ઘરમાં 2000માં રફી સાહેબનું મંદિર બનાવ્યું હતું." ઉમેશ માખીજા, મોહમ્મદ રફીનો ચાહક
લોકો ઘરે આવીને મોહમ્મદ રફીનો જન્મદિવસ મનાવે છે
24 ડિસેમ્બરે મોહમ્મદ રફીનો જન્મ દિવસ છે ત્યારે લોકો ગુજરાત જ નહીં પણ અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ આવીને અહીં કેક કાપી મોહમ્મદ રફીના ગીત ગાઇને જન્મદિવસની ઉજવણી કરે છે.
"લોકો અહીં આવીને મોહમ્મદ રફી સાહેબના જન્મદિવસની ઉજવણી કરે છે અને દરરોજ લોકો પૂછીને આવે છે કે મોહમ્મદ રફીનું મંદિર ક્યાં છે અને આ મંદિરના દર્શન કરે છે. પહેલા હું મોહમ્મદ રફી સાહેબનો જન્મદિવસ ખૂબ ધુમધામથી મનાવતો હતો પણ હવે મારી સાથે ઘણા લોકો જોડાયા છે, લોગ આતે ગયે કાંરવા બનતા ગયા." ઉમેશ માખીજા, મોહમ્મદ રફીના ચાહક
મોહમ્મદ રફીની રેર વસ્તુઓનું ઉમેશ મખીજા પાસે કલેક્શન
ઉમેશ માખીજાએ પોતાના ઘરમાં મોહમ્મદ રફીનું એક મંદિર બનાવ્યું છે અને એક રૂમમાં મોહમ્મદ રફીના ગીત-તેમજ દુર્લભ વસ્તુઓનો ખજાનો છે. ઉમેશ માખીજાના ઘરમાં પ્રવેશતા જ એક બેડ પર મોહમ્મદ રફીના ગીતો લખેલા છે અને ઓશિકા પર રફી સાહેબના જીવનનું પ્રથમ ગીત જ્યારે બીજા ઓશિકા પર જીવનનો આખરી ગીત અને મૃત્યુ તિથિ લખેલી છે. મોહમ્મદ રફીની રેર વસ્તુઓ પણ તેમની પાસે છે. રફી સાહેબ જે ટાઇ પહેરતા તે પણ તેમની પાસે છે, તેમના બ્લેન્કેટ, મફલર, વીઝીટીંગ કાર્ડ મેમ્બરશીપ, રફી સાહેબના ચશ્મા, તેમના પોકેટ અને શેવિંગ કરનારી બ્લેડ પણ તેમની પાસે છે.
મોહમ્મદ રફીને ચાર દાયકાની કારકિર્દીમાં 5 નેશનલ એવોર્ડ અને 6 ફિલ્મફેર એવોર્ડ મળી ચુક્યા છે. 1967માં ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મ શ્રીથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. મોહમ્મદ રફીએ 40 વર્ષની કારકિર્દીમાં 26 હજાર કરતા વધુ ફિલ્મી ગીતો ગાયા છે. મોહમ્મદ રફીના અમદાવાદી ફેન્સે હવે મોહમ્મદ રફી સાહેબને 'ભારત રત્ન' મળે તેવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
