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₹4 કરોડનો રનિંગ ટ્રેક પ્રથમ વરસાદમાં જ તૂટી ગયો, લોકાર્પણ પહેલા આવી હાલત થતાં કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા સવાલ

નવસારીમાં લુંસીકુઈ મેદાનમાં અંદાજે ₹4 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલો આધુનિક સિન્થેટિક રનિંગ ટ્રેક લોકાર્પણ પહેલાં જ ધસી પડતા કોંગ્રેસ કામગીરીને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

4 કરોડના ખર્ચે બનેલા રનિંગ ટ્રેકની કામગીરી પર સવાલો
4 કરોડના ખર્ચે બનેલા રનિંગ ટ્રેકની કામગીરી પર સવાલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 1:29 PM IST

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નવસારી: નવસારી મહાનગરપાલિકાના વિકાસના દાવાઓ પર ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદે જ પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે. શહેરના ઐતિહાસિક લુંસીકુઈ મેદાનમાં રમતવીરો અને યુવાનો માટે અંદાજે ₹4 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલો આધુનિક સિન્થેટિક રનિંગ ટ્રેક લોકાર્પણ પહેલાં જ ધસી પડ્યો છે.

સામાન્ય વરસાદમાં જ નવા બનેલા રનિંગ ટ્રેકનો એક ભાગ દોઢ ફૂટ જેટલો બેસી જતાં કામગીરીની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

4 કરોડના ખર્ચે બનેલા રનિંગ ટ્રેકની કામગીરી પર સવાલો (Etv Bharat Gujarat)

રમતવીરોને આધુનિક સુવિધા મળે તે હેતુથી બનાવાયેલા આ ટ્રેકનું કામ કન્સલ્ટિંગ એજન્સીની દેખરેખ હેઠળ થયું હોવાનું પાલિકાનો દાવો છે. પરંતુ પ્રથમ વરસાદમાં જ પડેલા ગાબડાએ સ્થાનિકો અને રમતવીરોમાં ભારે અસંતોષ ફેલાવ્યો છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ છતાં ટ્રેકની હાલત જોઈ લોકોમાં ભ્રષ્ટાચાર અને હલકી ગુણવત્તાના કામની ચર્ચા તેજ બની છે.

કોંગ્રેસે લગાવ્યા ભ્રષ્ટાચારના આરોપ
કોંગ્રેસે લગાવ્યા ભ્રષ્ટાચારના આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

મેયર આ ઘટનાને સામાન્ય માટી બેસવાની પ્રક્રિયા ગણાવી રહ્યા છે અને ટ્રેકનું સમારકામ ઝડપથી પૂર્ણ થઈ જશે એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જોકે વિપક્ષ આ દલીલ સ્વીકારવા તૈયાર નથી.

લોકાર્પણ પહેલા ટ્રેકની આવી હાલત થતાં કામની ગુણવત્તા પર ઉભા થયાં સવાલ
લોકાર્પણ પહેલા ટ્રેકની આવી હાલત થતાં કામની ગુણવત્તા પર ઉભા થયાં સવાલ (Etv Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસે આ સમગ્ર મામલાને ભ્રષ્ટાચાર સાથે જોડીને સત્તાધીશો પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. પારસી પરિવારો દ્વારા રમતગમત માટે દાનમાં અપાયેલા ઐતિહાસિક મેદાનમાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ પાછળ કમિશનખોરી થઈ હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

લુંસીકુઈ મેદાનમાં અંદાજે ₹4 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલો આધુનિક સિન્થેટિક રનિંગ ટ્રેક
લુંસીકુઈ મેદાનમાં અંદાજે ₹4 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલો આધુનિક સિન્થેટિક રનિંગ ટ્રેક (Etv Bharat Gujarat)

હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે લોકાર્પણ પહેલાં જ ધસી પડેલા આ ₹4 કરોડના પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદાર કોણ? શું કોન્ટ્રાક્ટર અને સંબંધિત એજન્સી સામે કડક કાર્યવાહી થશે કે પછી સમારકામના નામે સમગ્ર મામલો દબાવી દેવામાં આવશે?

₹4 કરોડના ખર્ચે બનેલો રનિંગ ટ્રેક પ્રથમ વરસાદમાં જ તૂટી ગયો
₹4 કરોડના ખર્ચે બનેલો રનિંગ ટ્રેક પ્રથમ વરસાદમાં જ તૂટી ગયો (Etv Bharat Gujarat)

પ્રથમ વરસાદમાં જ શહેરના રસ્તાઓ સાથે રનિંગ ટ્રેકની હાલત બગડતાં વિકાસના દાવાઓ પર જનતાએ પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

  1. નવસારી જિલ્લા સહિત શહેરમાંથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું, લોકોએ લીધો હાલ પુરતો રાહતનો શ્વાસ
  2. નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું

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