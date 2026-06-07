મોડાસામાં પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુવતીનું પરિજનોએ કર્યું અપહરણ, વચ્ચે પડેલા જમાઈને ઢોર માર માર્યો
યુવતી IELTS પરીક્ષા આપવા મોડાસા આવી હતી. ત્યારે તેના પિતા, માતા, મામા સહિત કુલ 6 આરોપીઓએ મળીને તેને બળજબરીપૂર્વક કારમાં બેસાડી અપહરણ કર્યું હતું.
Published : June 7, 2026 at 10:40 PM IST
અરવલ્લી: મોડાસા શહેરમાં પ્રેમ લગ્નને લઈને પરિવારજનો દ્વારા યુવતીનું અપહરણ કરીને યુવકને જાહેરમાં માર મારવાનો બનાવ બન્યો છે. આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત યુવકે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા 6 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
વિગતો મુજબ, મોડાસા શહેરમાં ગતરોજ એક યુવક અને તેની પત્ની સારવાર ચાલતી હોવાથી હોસ્પિટલમાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું હોવાથી વિઝાનું ફોર્મ ભરવા મોડાસાના ડુંગરવાડા રોડ પર આવેલ રુહાન પટેલની PTE કલાસીસ પર આવ્યા હતા. પતિ નીચે ગાડીમાં બેઠો હતો. દરમિયાન નીચે એક સફેદ કલરની આર્ટિગા કાર આવે છે અને વિઝા કન્સલ્ટન્ટ રૂહાન પટેલે યુવતી કામ પતિ ગયાનું કહેતા તે નીચે પતિ પાસે જાય છે. એવામાં આર્ટિગા કારમાંથી યુવતીના માતા-પિતા બે મામાઓ તેને બળજબરીથી કારમાં લઇ ગયા. દરમિયાન પત્નીને બચાવવા પતિ વચ્ચે પડતા યુવતીના સગા સબંધીઓએ તેને ઢોર માર માર્યો હતો.
એ સમયે મોડાસા ટાઉન પોલીસે તેને છોડાવી સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો અને બાદમાં ઈજાગ્રસ્ત યુવકની ફરિયાદ લઈ પોલીસે જિલ્લા એલસીબી, જિલ્લા એસઓજી અને ટાઉન પોલીસની અલગ અલગ સાત ટીમો બનાવી હ્યુમન ઇન્ટેલિઝન્સ અને ટેકનિકલ એનલિસીસ તથા નેત્રમની મદદથી ભરૂચના આમોદ ખાતેથી ઝડપી પાડી યુવતીને અપહરણ કર્તાની ચૂંગલમાંથી છોડાવી હતી અને એ સાથે મારા મારી કરનાર અને યુવતીને ઉઠાવી જનાર આરોપીઓ પૈકી કુલ 6 આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. હજુ પણ કેટલાક આરોપીઓને પકડવાના બાકી છે. ત્યારે સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
અરવલ્લી જિલ્લા એસ.પી મનોહર સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, મોડાસા શહેરમાં પ્રેમલગ્ન કરનાર યુવતીનું તેના પરિવારજનો દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યાની ઘટનામાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી છે. યુવતી IELTS પરીક્ષા આપવા મોડાસા આવી હતી. ત્યારે તેના પિતા, માતા, મામા સહિત કુલ 6 આરોપીઓએ મળીને તેને બળજબરીપૂર્વક કારમાં બેસાડી અપહરણ કર્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં DySPના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB, SOG અને સ્થાનિક પોલીસની 7 ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે તમામ આરોપીઓ તેમજ યુવતીને ભરૂચ ખાતેથી શોધી કાઢ્યા છે.
આ મામલે પતિ દ્વારા મારામારી અને લૂંટ અંગે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. મુખ્ય તમામ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય કેટલાક શખ્સોની શોધખોળ ચાલુ છે. હાલમાં યુવતીનું નિવેદન લેવામાં આવી રહ્યું છે, જેના આધારે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
મોડાસામાં પ્રેમલગ્ન કરનાર યુવકે પત્નીના અપહરણ અને પોતાની સાથે મારપીટ થયાનો આક્ષેપ કર્યો છે. યુવકના જણાવ્યા મુજબ, હોસ્પિટલમાં ચેકઅપ બાદ એક ક્લાસીસ ખાતે ગયેલા દરમિયાન કેટલાક લોકો તેમની પત્નીને જબરદસ્તી કારમાં બેસાડી લઈ ગયા હતા. પત્નીને બચાવવા જતા તેમની સાથે પણ મારામારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમને આંખ અને મોઢાના ભાગે ઇજાઓ પહોંચી છે. યુવકે અગાઉથી ધમકીઓ મળતી હોવાનો આક્ષેપ કરી પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવી છે અને આરોપીઓને ઝડપીને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
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