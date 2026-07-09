મોડાસાના કોલેજ છાપરા વિસ્તારમાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી, 24 જેટલા કાચા-પાકા મકાન દૂર કરાયા
અરવલ્લીના મોડાસા શહેરના કોલેજ છાપરા વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : July 9, 2026 at 5:15 PM IST
મોડાસા: અરવલ્લીના મોડાસા શહેરના કોલેજ છાપરા વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. મોડાસા નગરપાલિકાની હદમાં આવતા અંદાજે 24 જેટલા કાચા-પાકા મકાનને દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
મોડાસામાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી
આ કામગીરી દરમિયાન પ્રાંત અધિકારી, મોડાસા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તેમજ માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા. કોઇ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસની આશરે 10 ગાડીઓ સાથે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. તંત્ર દ્વારા જાહેર જમીન પરના દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી દરમિયાન સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચહલપહલ જોવા મળી હતી.
સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ
મોડાસામાં દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી દરમિયાન અસરગ્રસ્ત પરિવારોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. અસરગ્રસ્ત રજાકભાઈએ જણાવ્યું કે, તેઓ છેલ્લા 50 વર્ષથી અહીં વસવાટ કરે છે અને તેમની પાસે રહેવાના પુરાવા હોવા છતાં કોઈ પૂર્વ નોટિસ આપ્યા વિના મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. તેમણે ચોમાસામાં નાના બાળકો અને મહિલાઓ સાથે ગંભીર મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. અનેક રજૂઆતો છતાં ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. અસરગ્રસ્ત પરિવારોને માનવતાના ધોરણે તાત્કાલિક વૈકલ્પિક રહેઠાણ ફાળવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
અન્ય એક સ્થાનિક મહિલા રૂકસાનાબેનનો આક્ષેપ છે કે, ઘરનો સામાન કાઢવાનો પણ સમય આપવામાં આવ્યો નહોતો. ચોમાસામાં પરિવાર સાથે બેઘર બનવાની સ્થિતિ સર્જાતા તેમણે સરકાર પાસે તાત્કાલિક વૈકલ્પિક રહેઠાણની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરી છે.
શહેરમાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી અંગે SDM વિશાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે નિયમ અને કાયદાકીય જોગવાઇઓ મુજબ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ મુદ્દે છેલ્લા બે વર્ષથી પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી અને સંબંધિત આસામીઓને અગાઉથી નોટિસ આપવામાં આવી હતી. નોટિસનો સમયગાળો પૂર્ણ થતાં કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
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