અમદાવાદમાં મોબાઇલ સ્નેચિંગ ગેંગનો પર્દાફાશ, 52 ચોરીના મોબાઇલ સાથે બે આરોપી ઝડપાયા
દિવાળીના એક્શન પ્લાન હેઠળ ઝોન-7 LCBની કાર્યવાહી, 5.54 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે; અમદાવાદના 11 વિસ્તારો અને રાજસ્થાનના કોટા સુધી ગેંગનું નેટવર્ક
Published : November 2, 2026 at 3:23 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન બજારો અને ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં મોબાઇલ સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપતી ગેંગનો ઝોન-7 લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)એ પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને તેમની પાસેથી ચોરીના 52 મોબાઇલ ફોન અને એક્ટિવા સહિત કુલ રૂ. 5.54 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ગેંગ અમદાવાદના 11 વિસ્તારો ઉપરાંત રાજસ્થાનના કોટામાં પણ મોબાઇલ સ્નેચિંગની ઘટનાઓમાં સંડોવાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કુલ 12 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
જેલમાં થઈ ઓળખાણ, બહાર આવ્યા બાદ શરૂ કર્યું મોબાઇલ સ્નેચિંગ
પોલીસે ફતેવાડીના 20 વર્ષીય સદ્દામહુસેન શેખ અને દાણીલીમડાના 21 વર્ષીય તનવીર ઉર્ફે તનુ શેખની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બંને આરોપીઓ છેલ્લા છથી સાત મહિનાથી મોબાઇલ સ્નેચિંગની પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા હતા. બંનેની ઓળખ સેન્ટ્રલ જેલમાં થઈ હતી. જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ બંનેએ સાથે મળીને મોબાઇલ સ્નેચિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આરોપીઓ ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં લોકોના હાથમાં રહેલા મોબાઇલ ફોન સ્નેચ કરીને ફરાર થઈ જતા હતા.
ચોરીના મોબાઇલ મોડાસા સુધી પહોંચાડવાનું નેટવર્ક
પોલીસ તપાસમાં મોબાઇલ સ્નેચિંગ બાદ ચોરીના ફોનને અન્ય વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડવાનું નેટવર્ક પણ સામે આવ્યું છે. આરોપીઓ ચોરી કરેલા મોબાઇલ ઇમરાન ઘાંચીને આપતા હતા અને ઇમરાન આ મોબાઇલ મોડાસામાં રહેતા ફૈઝાન ઘાંચી સુધી પહોંચાડતો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફૈઝાન ચોરીના મોબાઇલ ફોનને ડિસમેન્ટલ કરીને તેના અલગ અલગ ભાગ કરી નાખતો હતો, જેથી તેમની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ બને. તપાસમાં ઇમરાન અત્યાર સુધીમાં આશરે 1,500થી 2,000 ચોરીના મોબાઇલ ફૈઝાન સુધી પહોંચાડી ચૂક્યો હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
દિવાળીના એક્શન પ્લાન હેઠળ સેટેલાઇટમાં વોચ ગોઠવી
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન મોબાઇલ સ્નેચિંગ અને ચોરીની ઘટનાઓ અટકાવવા અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા વિશેષ એક્શન પ્લાન અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન ઝોન-7 LCBની ટીમને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન બંને આરોપીઓને ચોરીના 52 મોબાઇલ ફોન સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે કબજે કરેલા મોબાઇલ ફોનની કિંમત રૂ. 4.94 લાખ અને એક્ટિવાની કિંમત રૂ. 60 હજાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આમ, કુલ રૂ. 5.54 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
બે આરોપીઓ વોન્ટેડ, અન્ય સભ્યોની શોધખોળ શરૂ
આ કેસમાં પોલીસે ઇમરાન ફકીરમહમદ ઘાંચી અને મોડાસાના ફૈઝાનને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. આ ઉપરાંત ગેંગના અન્ય બે સભ્યો પણ ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે તમામ વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે શોધખોળ શરૂ કરી છે. દિવાળીના તહેવાર પહેલાં અમદાવાદમાં મોબાઇલ સ્નેચિંગ ગેંગ સામે થયેલી આ કાર્યવાહીથી ચોરીના મોબાઇલના વેચાણ અને તેને અન્ય સ્થળોએ પહોંચાડવાના નેટવર્ક અંગે વધુ વિગતો બહાર આવવાની શક્યતા છે.
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