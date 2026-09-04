ધરમપુર વનરાજ કૉલેજની હોસ્ટેલમાં મોડી રાત્રે 25થી વધુ લોકોના કથિત ટોળાનો હિંસક હુમલો, ચાર વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઘાયલ
દહીંહાંડીના કાર્યક્રમને લઈને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અદાવત હોવાની ચર્ચા, પોલીસ 16 સામે ગુનો નોંધી તપાસ આદરી
Published : September 4, 2026 at 7:32 PM IST
વલાસાડ: ધરમપુરની વનરાજ કૉલેજની હોસ્ટેલમાં મોડી રાત્રે બનેલી મારામારીની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. હોસ્ટેલમાં મોઢા પર રૂમાલ બાંધીને 25થી વધુ લોકોનું ટોળું ઘૂસી આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ટોળાએ હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ પર લાકડી અને સળિયા સહિતના હથિયારો વડે હુમલો કર્યો હોવાની ફરિયાદ સામે આવી છે. ઘટનામાં પાંચથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી ચાર વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર ઈજાઓ થતાં સારવાર માટે ધરમપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સુરક્ષા ગાર્ડને પણ ધમકી આપી હોવાનો આક્ષેપ
ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ, રાત્રિના સમયે મોઢા પર રૂમાલ બાંધીને આવેલા શખ્સો સૌપ્રથમ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓના આક્ષેપ પ્રમાણે, ટોળામાં આવેલા કેટલાક યુવકોએ હોસ્ટેલના સિક્યુરિટી ગાર્ડને પણ ધારદાર હથિયાર બતાવી ધમકાવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓ હોસ્ટેલની અંદર ઘૂસી ગયા હતા અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારામારી શરૂ કરી હતી.
અચાનક બનેલી ઘટનાને કારણે હોસ્ટેલમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. હુમલામાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને માથા સહિત શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ચાર ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે ધરમપુર સ્ટેટ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
દહીંહાંડીના કાર્યક્રમને લઈને અદાવત હોવાની ચર્ચા
પ્રાથમિક માહિતી પ્રમાણે, સમગ્ર ઘટનાનું કારણ દહીંહાંડીના કાર્યક્રમને લઈને થયેલો અગાઉનો વિવાદ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન થયેલા મામલાને લઈને અદાવત રાખવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આ અદાવત મોડી રાત્રે થયેલી મારામારીમાં પરિણમી હોવાની ચર્ચા છે. જોકે, હુમલા પાછળનું ચોક્કસ કારણ અને ઘટનાક્રમ અંગે પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટતા થશે.
ઘટનાની જાણ થતાં અગ્રણીઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા
હોસ્ટેલમાં હુમલાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક આગેવાનો અને રાજકીય અગ્રણીઓ મોડી રાત્રે ધરમપુરની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. તેમણે ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારજનો પાસેથી ઘટનાની વિગતો મેળવી હતી. ઘટનાને પગલે હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને લઈને પણ સવાલો ઉઠ્યા છે.
ફરિયાદના આધારે 16 સામે ગુનો
સમગ્ર મામલે ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થી વિનયભાઈ મહેશભાઈ ગાવિતની ફરિયાદના આધારે ધરમપુર પોલીસે 16 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ ફરિયાદમાં આરોપીઓ તરીકે મનન પટેલ, જયદીપ પવાર, રાજ અમોપ્રકાશ ખરવાલ, પ્રેમ માડલા, હિતેશ ધર્મેશભાઈ ભીરસરા, મહમદ અકીલ ઇસ્માઈલ શેખ, આયુષ કમલાપ્રસાદ પ્રજાપતિ, સાગર રતિલાલભાઈ ચૌધરી, જયદીપ શર્મા, કિશ, વીરાંગ પટેલ, રોહન પટેલ, કુફેફા આરિફ શેખ, હર્ષ ઠક્કર, રજા યુનુસ શેખ અને શહીલ હનીફ શેખના નામ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો તેમજ ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 135 મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું દસ્તાવેજમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
કેટલાક યુવકોની અટકાયત કરી પૂછપરછ
પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તબક્કે કેટલાક યુવકોને અટકાયતમાં લઈ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હોવાની માહિતી મળી છે. હુમલામાં સામેલ અન્ય લોકોની ઓળખ અને તેમની ભૂમિકા અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. હાલ ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓની સારવાર ધરમપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. બીજી તરફ, હોસ્ટેલમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘૂસી આવી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારામારી કરી હોવાના આક્ષેપને પગલે પોલીસ સુરક્ષા અને હોસ્ટેલની વ્યવસ્થાને લઈને પણ તપાસ કરે તેવી માંગ ઉઠી છે.
ચાર યુવકો થયા ઈજાગ્રસ્ત
સમગ્ર ઘટનામાં હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતા ચાર જેટલા યુવકોને ગંભીર ઇજાઓ માથાના ભાગે પીઠના ભાગે અને ખભાના ભાગે પહોંચી છે, જેમાં ઇજા પામનારમાં નિતેશભાઇ પરસોતભાઈ ભોયા, (કપરાડા ઘટિયા ફળીયા), સામેલ સાયલા ભાઈ જાદવ (રહેવાસી વેરીભવાડા, કપરાડા), ઉમેશ દેવુભાઇ વાઘ (રહેવાસી મોટી પલસાણ, કપરાડા) , મેહુલ આનંદભાઈ રાઉત (રહેવાસી આંબાજંગલ, કપરાડા) માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા 5 થી 7 જેટલા ટાંકા આવ્યા છે. હાલમાં તેઓની સારવાર ચાલી રહી છે. પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ હુમલાનું ચોક્કસ કારણ, ઘટનામાં સામેલ લોકોની સંખ્યા અને દરેક આરોપીની ભૂમિકા અંગે વધુ વિગતો સામે આવશે. હાલ પોલીસે ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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