'જ્યાં પરમિશન નથી, ત્યાં ડિમોલિશન કરી નાંખો હવે કોઈ દયા નહીં': સુરતમાં મેયરનો આકરો આદેશ

વરાછા રોડની સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી, અને રોડ પરની ગંભીર પરિસ્થિતિ જોઈને મેયરે અધિકારીઓ પર ગુસ્સો ઠાલવતા તત્કાળ ડિમોલિશનનો આદેશ આપ્યો હતો.

સુરતમાં મેયરનો કડક આદેશ
સુરતમાં મેયરનો કડક આદેશ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
સુરત : જિલ્લામાં સૌથી વધુ ટ્રાફિકગ્રસ્ત અને અવ્યવસ્થિત એવા વરાછા રોડ પર વર્ષોથી ચાલી આવતા ગેરકાયદે દબાણો અને બેફામ અનિયમિત પાર્કિંગની સમસ્યાનો આખરે અંત લાવવા માટે મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ પ્રશાસન 'સંયુક્ત એક્શન મોડ'માં આવી ગયા છે.

સ્થાનિક ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીના કડક પત્ર બાદ મેયર દક્ષેશ માવાણી અને પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતએ આજે વ્યક્તિગત રીતે વરાછા રોડની સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી, અને રોડ પરની ગંભીર પરિસ્થિતિ જોઈને મેયરે અધિકારીઓ પર ગુસ્સો ઠાલવતા તત્કાળ ડિમોલિશનનો આદેશ આપ્યો હતો.

સ્થળ મુલાકાત અને મેયરની નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)

સ્થળ મુલાકાત અને મેયરની નારાજગી

વરાછા વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યાને લઈને લોકોની સતત ફરિયાદો ઊઠી રહી હતી. આખરે મેયર દક્ષેશ માવાણીએ પોલીસ કમિશનર સાથે રાખીને વરાછા રોડના દબાણગ્રસ્ત વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ગેરકાયદેસર બાંધકામો અને રસ્તા પર થઈ રહેલા ગેરકાયદે પાર્કિંગને કારણે સર્જાયેલા માહોલને જોઇને મેયર લાલઘૂમ થયા હતા અને અધિકારીઓ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

મેયરની સ્થળ મુલાકાત
મેયરની સ્થળ મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)
મેયરની સ્થળ મુલાકાત
મેયરની સ્થળ મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)

કોઈપણ વિલંબ વગર કાર્યવાહીનો આદેશ

મેયર દક્ષેશ માવાણીએ અધિકારીઓને સ્પષ્ટ અને અસંદિગ્ધ શબ્દોમાં આદેશ આપ્યો હતો કે, "વરાછામાં ટ્રાફિકનો પ્રોબ્લેમ વધારે છે. ગેરકાયદે હોય તો કાઢી નાંખો, જ્યાં પરમિશન નહીં હોય ત્યાં ડિમોલિશન કરી નાખો. હું ચોખ્ખી જ વાત કરું છું આ તોડી નાંખો." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જ્યાં પણ ગેરકાયદે દબાણો દેખાય, ત્યાં કોઈપણ વિલંબ કે દયા રાખ્યા વગર તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવી.

સુરતમાં મેયરનો કડક આદેશ
સુરતમાં મેયરનો કડક આદેશ (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રાફિકને નડતર બાંધકામોનો સફાયો

મેયરે ટ્રાફિકના ડીસીપી પન્ના મોમૈયા સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરી હતી અને કડક સૂચના આપી હતી કે, "જેટલા પણ ટ્રાફિકને નડતર બાંધકામ છે તેને તોડી નાખો. આખું ડિમોલેશન કરી દો. આ બધું જ પ્રાયોરિટીમાં લેજો." મેયરના આ કડક આદેશથી સ્પષ્ટ સંકેત મળે છે કે, વરાછા રોડ પર હવે ગેરકાયદેસર દબાણ કરનારાઓ સામે કોઈ બાંધછોડ કરવામાં આવશે નહીં અને વહીવટી તંત્ર હવે 'સફાયા'ના મૂડમાં છે.

ટ્રાફિકની સમસ્યાનું મૂળ કારણ

મેયરે વરાછાની ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરૂપણ કરતાં કહ્યું હતું કે, ગેરકાયદે દબાણો અને ટુ-વ્હીલર સહિતના વાહનોનું રસ્તા પરનું પાર્કિંગ મુખ્ય કારણ છે. જેના કારણે આ વ્યસ્ત રોડ પર જાણે માત્ર એક જ લાઇન ચાલતી હોય તેવો માહોલ સર્જાય છે, અને નાગરિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.

જ્યાં પરમિશન નથી, ત્યાં ડિમોલિશન કરી નાંખો
જ્યાં પરમિશન નથી, ત્યાં ડિમોલિશન કરી નાંખો (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્યના પત્ર અને મેયરની લાલ આંખ બાદ હવે મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ દ્વારા વરાછા રોડ પર સંયુક્ત ડિમોલિશન અને દબાણ હટાવવાની ઝુંબેશ શરૂ થવાની છે. આ કાર્યવાહી સુરતની જાહેર જનતાને ટ્રાફિકની જાળમાંથી મુક્તિ અપાવવામાં કેટલી અસરકારક સાબિત થાય છે, તે જોવું રહ્યું.

