ફરી એકવાર MLA જીતુભાઈ વાઘાણીનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ, જાણો તેમના રાજકીય સફર વિશે

જીતુભાઈ વાઘાણીએ 2007માં 37 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ ચૂંટણી લડી, પરંતુ તેઓ હારી ગયા.

MLA જીતુભાઈ વાઘાણી
MLA જીતુભાઈ વાઘાણી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ અને શિક્ષણમંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂકેલા જીતુભાઈ વાઘાણીને ફરી એકવાર ભૂપેન્દ્રસિંહ પટેલના મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે. નાનપણથી લઈને રાજકીય ક્ષેત્રે તેમની સફળતાઓ વિશે જાણીએ.

નાનપણથી કોલેજ સુધીનો પ્રવાસ

જીતુભાઈ વાઘાણીનો જન્મ 28 જુલાઈ, 1970ના રોજ ભાવનગરના વરતેજ ગામે થયો હતો. તેમના પિતા સ્વ. સવજીભાઈ વાઘાણી જમીન વિકાસ બેંકમાં મેનેજર હતા. શ્રીમંત અને શિક્ષિત પરિવારમાં ઉછરેલા જીતુભાઈએ એલએલબી સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું. તેમના લગ્ન સંગીતાબેન સાથે થયા, અને તેમને એક પુત્ર મિત અને એક પુત્રી ભક્તિ છે. તેમના પરિવારમાં માતા મંજુલાબેન, મોટા ભાઈ ગિરીશભાઈ અને બહેનો છે.

  • શિક્ષણ:પ્રાથમિક શિક્ષણ: લાઠીની સરકારી શાળા
  • માધ્યમિક શિક્ષણ: લાઠીની કલાપી વિનય મંદિર
  • ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ: ભાવનગરની સનાતન ધર્મ હાઈસ્કૂલ
  • બી.કોમ.: ભાવનગર કોમર્સ કોલેજ
  • એલએલબી: એચ.જે. લો કોલેજ, ભાવનગર

રાજકીય સફરની શરૂઆત

જીતુભાઈ વાઘાણીએ રાજકીય સફરની શરૂઆત કોલેજકાળથી કરી. તેઓ ભાવનગરમાં વિદ્યાર્થી હિતમાં કાર્યો કરતા સેનેટ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેમની રાજકીય કારકિર્દીના મુખ્ય ચરણો નીચે મુજબ છે:

  • 1990: ભાજપ યુવા મોર્ચાના સહપ્રધાન
  • 1992: યુનિવર્સિટી સેનેટ સભ્ય
  • 1993: ભાજપ યુવા મોર્ચાના પ્રમુખ
  • 1995: નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય
  • 1998: ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના ડાયરેક્ટર
  • 1999: શહેર ભાજપના મહાપ્રધાન
  • 2003: ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોર્ચાના પ્રમુખ
  • 2009: ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રદેશમંત્રી
  • 2012: ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા
  • 2022: ફરી ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા

ચૂંટણીઓ અને સફળતાઓ

જીતુભાઈ વાઘાણીએ 2007માં 37 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ ચૂંટણી લડી, પરંતુ તેઓ હારી ગયા. જોકે, તેમણે હિંમત ન હારી અને 2012માં ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક પરથી 53,892 મતોની લીડ સાથે જીત મેળવી, જેમાં તેમણે કોંગ્રેસના ડો. કાનાણીને હરાવ્યા. 2017માં પણ તેમણે કોંગ્રેસના દિલીપસિંહ ગોહિલને હરાવીને વિજય હાંસલ કર્યો. આજે તેઓ ગુજરાતના શિક્ષણમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે અને નવા મંત્રીમંડળમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે.

રાજકીય યોગદાન

જીતુભાઈ વાઘાણીએ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. તેમના નેતૃત્વમાં પક્ષે અનેક સફળતાઓ હાંસલ કરી. શિક્ષણમંત્રી તરીકે તેમણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર સુધારાઓ અને નીતિઓ ઘડી, જેનાથી ગુજરાતના શૈક્ષણિક સ્તરમાં સુધારો થયો. જીતુભાઈ વાઘાણીની આ સફર નાના ગામથી શરૂ થઈને રાજ્યના મંત્રીમંડળ સુધી પહોંચી છે.

