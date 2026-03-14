ETV Bharat / state

ગોપાલ ઇટાલિયાની માંગ : વિદ્યાર્થીઓ માટે AC બસ, દરેક તાલુકામાં સાયન્સ સ્કૂલ અને દેવીપૂજક સમાજ માટે આવાસ યોજના

વિધાનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ વિદ્યાર્થીઓ અને વંચિત સમાજની સમસ્યાઓ ગૃહમાં ઉઠાવી સરકારનું ધ્યાન દોર્યું હતું.

ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં શિક્ષણ અને સામાજિક ન્યાય સંબંધિત મુદ્દાઓને લઈને વિધાનસભામાં ચર્ચા દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ સામે આવી છે. શિક્ષણ તેમજ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની માંગણીઓ પર ચર્ચા દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ વિદ્યાર્થીઓ અને વંચિત સમાજની સમસ્યાઓ ગૃહમાં ઉઠાવી સરકારનું ધ્યાન દોર્યું હતું.

ગોપાલ ઇટાલિયાએ જણાવ્યું કે, રાજ્યના મોટા શહેરોમાં અનેક શાળાઓ શહેરના એક છેડે આવેલી હોય છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અન્ય વિસ્તારમાં રહેતા હોય છે. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને દરરોજ શાળાએ જવા અને પાછા આવવા માટે લગભગ ત્રણથી ચાર કલાક સુધીનો સમય મુસાફરીમાં પસાર કરવો પડે છે. લાંબી મુસાફરીને કારણે નાના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને શારીરિક અને માનસિક રીતે થાકી જાય છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, ગરમીના સમયમાં ખાસ કરીને બસમાં લાંબી મુસાફરી વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એર કન્ડિશન્ડ (AC) બસોની વ્યવસ્થા કરવાની સરકારને વિચારણા કરવી જોઈએ. તેમનું કહેવું છે કે, આ પ્રકારની સુવિધા વિદ્યાર્થીઓને આરામદાયક મુસાફરી આપશે અને તેમના અભ્યાસ પર સકારાત્મક અસર પડશે.

શિક્ષણના મુદ્દે ગોપાલ ઇટાલિયાએ વધુ એક મહત્વપૂર્ણ માંગણી પણ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, રાજ્યના ઘણા તાલુકા મથકો પર હજુ પણ વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળાઓ ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે ગામડાં અને નાના શહેરોના વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સમાં અભ્યાસ કરવા માટે દૂરના શહેરોમાં જવું પડે છે. તેમણે વિસાવદરનું ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું કે, અહીં એક પણ વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળા નથી. જેના કારણે સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સમાં અભ્યાસ કરવા માટે અન્ય શહેરોમાં જવું પડે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ માટે આર્થિક અને પરિવહન સંબંધી મુશ્કેલીઓને કારણે તેઓ સાયન્સનો અભ્યાસ છોડવા મજબૂર બને છે.

આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે સરકારને રાજ્યના દરેક તાલુકા મથકે વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળાઓ શરૂ કરવાની માંગણી કરી હતી, જેથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓને પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સમાન તક મળી શકે. આ ઉપરાંત ગોપાલ ઇટાલિયાએ સામાજિક ન્યાયના મુદ્દે દેવીપૂજક સમાજની સ્થિતિ અંગે પણ ગૃહમાં ચર્ચા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, સરકાર દેવીપૂજક સમાજ માટે લોન આપવાની યોજનાઓ જાહેર કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ સમાજના ઘણા લોકો વિચરતી જાતિ સાથે સંકળાયેલા છે અને તેઓ પાસે પોતાનું સ્થાયી રહેઠાણ પણ નથી.

તેમણે જણાવ્યું કે, જ્યારે લોકો પાસે પોતાનું ઘર જ ન હોય ત્યારે લોન જેવી યોજનાઓનો લાભ તેમને મળવો મુશ્કેલ બને છે. તેથી પહેલા આવા પરિવારોને સ્થાયી આવાસ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે સરકાર ખાસ યોજના લાવવી જોઈએ.

ગોપાલ ઇટાલિયાએ સરકારને વિનંતી કરી કે દેવીપૂજક સમાજ સહિત વિચરતી જાતિના લોકો માટે આવાસ યોજના તૈયાર કરી તેમને સ્થિર જીવન જીવવાની તક આપવામાં આવે, જેથી તેઓ સરકારની અન્ય કલ્યાણકારી યોજનાઓનો પણ યોગ્ય રીતે લાભ લઈ શકે. આ રીતે શિક્ષણ અને સામાજિક ન્યાય સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ સરકારનું ધ્યાન દોરી વિદ્યાર્થીઓની સુવિધા, ગ્રામ્ય શિક્ષણ અને વંચિત સમાજના કલ્યાણ માટે મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ રજૂ કરી છે.

TAGGED:

ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા
GUJARAT SCHOOLS
GUJARAT ASSEMBLY SESSION
MLA GOPAL ITALIA
MLA GOPAL ITALIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.