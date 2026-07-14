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‘મીરઝાપુર’ હથિયાર લિંક સૌરાષ્ટ્રમાં ફેલાઈ: વેનીલા કેફેના માલિક સહિત 6 આરોપી ઝડપાયા

પોલીસે આ ઓપરેશનમાં કુલ 16 દેશી હથિયારો અને 30 જીવતા કારતૂસ સાથે રૂ. 2.03 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

‘મીરઝાપુર’ હથિયાર લિંક સૌરાષ્ટ્રમાં ફેલાઈ: વેનીલા કેફેના માલિક સહિત 6 આરોપી ઝડપાયા
‘મીરઝાપુર’ હથિયાર લિંક સૌરાષ્ટ્રમાં ફેલાઈ: વેનીલા કેફેના માલિક સહિત 6 આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 6:11 PM IST

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રાજકોટ: પીસીબીની ટીમે ‘વેપન કાર્ટેલ’ની મોટી ગેંગને ઝડપી પાડી છે. મધ્યપ્રદેશના મીરઝાપુરથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી ચાલતી ગેરકાયદેસર હથિયારોની આખી સપ્લાય ચેનલનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કેસમાં વડ વાજડી વિસ્તારના ન્યારી ડેમ રોડ પર આવેલા વેનીલા કેફેના માલિક સંદીપસિંહ પરમાર સહિત 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પોલીસે આ ઓપરેશનમાં કુલ 16 દેશી હથિયારો અને 30 જીવતા કારતૂસ સાથે રૂ. 2.03 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

‘મીરઝાપુર’ હથિયાર લિંક સૌરાષ્ટ્રમાં ફેલાઈ: વેનીલા કેફેના માલિક સહિત 6 આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીઓની વિગત:

  • સકીલ સાદીક મન્સુરી (ઉ. ૩૮, રહે. મીરઝાપુર, ધાર, મધ્યપ્રદેશ) – મુખ્ય સૂત્રધાર
  • જયસુખ ઉર્ફે જેસો વલ્લભ વાઘેલા (ઉ. ૩૫, બોધરાવદર, જસદણ)
  • ગાવસ્કર ઉર્ફે દર્શન રોજાસરા (ઉ. ૩૨, ચોટીલા)
  • અનિલ વિરા ખેતરીયા (ઉ. ૩૦, ચોટીલા)
  • પ્રદીપ અનંત કરપડા (ઉ. ૩૨, ચોટીલા)
  • સંદીપસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર (વડ વાજડી, વેનીલા કેફેનો માલિક)

કેસની વિગતો:

પોલીસ કમિશનર બ્રજેશકુમાર ઝાના કડક સૂચન મુજબ પીસીબીની ટીમ (પીઆઈ એમ.આર. ગોંડલિયા) પેટ્રોલિંગમાં હતી. વાંકાનેર ચોકડી પાસે મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે સકીલ મન્સુરીને 5 હથિયાર અને 20 કારતૂસ સાથે ઝડપી લેવાયો હતો.

સકીલની પૂછપરછમાં ચોટીલાના અનિલ અને દર્શનના નામ બહાર આવતાં તેમને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા. આગળની તપાસમાં પ્રદીપ કરપડાએ સંદીપસિંહ પરમારને બે હથિયાર 1-1 લાખ રૂપિયામાં વેચ્યાની કબૂલાત આપી. સંદીપસિંહે પણ રોફ (ભવ્યતા) જમાવવા માટે હથિયારો લીધાની સ્વીકારોક્તિ આપી છે.

પોલીસે તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને ચાર દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. વધુ આરોપીઓ અને હથિયારોની શોધમાં તપાસ ચાલુ છે.

વેનીલા કેફે વિવાદમાં:

ન્યારી ડેમ રોડ પર આવેલું વેનીલા કેફે કુદરતી વાતાવરણ માટે જાણીતું છે, પરંતુ તાજેતરમાં મોડી રાત સુધી ચાલતા મ્યુઝિક, નશા અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓને કારણે વિવાદમાં આવ્યું છે. તેના માલિકની હથિયાર સાથે ધરપકડ બાદ સ્થાનિક કાયદો-વ્યવસ્થા પર સવાલો ઊઠ્યા છે.

આ કાર્યવાહી અષાઢી બીજ અને રથયાત્રાના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવવા માટેની પોલીસની સતર્કતાનું પરિણામ છે.

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