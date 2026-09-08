ETV Bharat / state

VIDEO: સુરતમાં રીલ બનાવતા 40 ફૂટ નીચે પટકાયેલા યુવકનો ચમત્કારિક બચાવ, રીક્ષાનો બુકડો બોલી ગયો

એક પિલર પરથી બીજા પિલર પર ફિલ્મી ઢબે કૂદકો મારવા જતા યુવક બંને પિલર વચ્ચેના ગેપમાંથી અંદાજે 40 ફૂટ નીચે પટકાયો હતો.

રીલ બનાવવા જતા યુવક બ્રિજ પરથી પડ્યો
રીલ બનાવવા જતા યુવક બ્રિજ પરથી પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 7:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: કીમ રેલવે ઓવરબ્રિજ પર રીલ્સ બનાવવાના ચક્કરમાં જોખમી સ્ટંટ કરવો કોસંબાના 21 વર્ષીય પરપ્રાંતીય યુવકને ભારે પડી ગયો હતો. એક પિલર પરથી બીજા પિલર પર ફિલ્મી ઢબે કૂદકો મારવા જતા યુવક બંને પિલર વચ્ચેના ગેપમાંથી અંદાજે 40 ફૂટ નીચે પટકાયો હતો. જોકે, સદનસીબે નીચે ઉભેલી રિક્ષા પર પડતા યુવકનો જીવ બચી ગયો હતો, પરંતુ બે રિક્ષાને ભારે નુકસાન થયું હતું.

મળતી માહિતી મુજબ મૂળ બિહારનો અને હાલ કોસંબામાં નોકરી કરતો 21 વર્ષીય મોનુ નામનો યુવક પોતાના મિત્ર સાથે કીમ રેલવે ઓવરબ્રિજ પર પહોંચ્યો હતો. બંને મિત્રો બ્રિજના પિલર પર ચઢીને રીલ્સ બનાવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન મોનુએ એક પિલર પરથી સામેના પિલર પર જોખમી રીતે છલાંગ લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

રીલ બનાવવા જતા યુવક બ્રિજ પરથી પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

જોકે, બંને પિલર વચ્ચેનું અંતર વધુ હોવાથી મોનુ વચ્ચેના ગેપમાંથી સીધો નીચે પટકાયો હતો. નીચે રિક્ષા સ્ટેન્ડ હોવાથી યુવક એક રિક્ષા પર ધડાકાભેર પડ્યો હતો. આ ઘટનામાં બે રિક્ષાને નુકસાન થયું હતું.

યુવક નીચે પટકાતા ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને લોકોનું ટોળું એકત્રિત થઈ ગયું હતું. બનાવની જાણ થતાં કીમ પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને યુવકને પોલીસ મથકે લઈ જઈ જરૂરી પૂછપરછ તથા માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

રીલ બનાવવા જતા યુવક બ્રિજ પરથી પડ્યો
રીલ બનાવવા જતા યુવક બ્રિજ પરથી પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, યુવકને જરૂરી સૂચના અને માર્ગદર્શન આપી રવાના કરવામાં આવ્યો હતો. બનાવમાં યુવકને ગંભીર ઈજા થઈ ન હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.

રીલ્સ અને સોશિયલ મીડિયા માટે જોખમી સ્ટંટ કરવાનું કેટલું ભારે પડી શકે છે, તેનું આ બનાવ વધુ એક ઉદાહરણ બન્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 52 ગજની ધજા, 36 વર્ષનો વારસો; કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તરણેતરના મેળામાં ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવને ચડાવાતી ધજા?
  2. દિવ્યાંગો, વિધવાઓ માટે બિહારના યુવકે ઝડપ્યું બીડું, સોમનાથથી દિલ્હી સુધી કરશે સાયકલ યાત્રા

TAGGED:

SURAT NEWS
CCTV FOOTAGE
SOCIAL MEDIA STUNT
સુરત રીલ્સ અકસ્માત
INSTAGRAM REELS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.