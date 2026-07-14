પરિવાર બહાર ગયો ને દરવાજો અંદરથી લોક થયો! રાજુલામાં 9 વર્ષના બાળકનું સફળ રેસ્કયુ
રાજુલામાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટમાં બાજા માળે રહેતા પરિવારના તમામ સભ્યો કોઈ કામસર બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે 9 વર્ષનો બાળક ફ્લેટમાં એકલો હતો.
Published : July 14, 2026 at 1:20 PM IST
અમરેલી: રાજુલા શહેરના રિદ્ધિ સિદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટમાં હૃદય ધબકાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી હતી. બીજા માળે આવેલા એક ફ્લેટમાં 9 વર્ષનો માસૂમ બાળક એકલો ફસાઈ જતાં પરિવારના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા. જોકે, મુશ્કેલ સમયમાં દેવદૂત બનેલી 112 ઇમરજન્સી સેવા અને રાજુલા ફાયર વિભાગે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને બાળકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યો હતો.
રાજુલામાં 9 વર્ષના બાળકનું સફળ રેસ્કયુ
મળતી માહિતી મુજબ, રાજુલામાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટમાં બાજા માળે રહેતા પરિવારના તમામ સભ્યો કોઈ કામસર બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે 9 વર્ષનો બાળક ફ્લેટમાં એકલો હતો. આ દરમિયાન ફ્લેટનો દરવાજો અંદરથી લોક થઈ જતાં બાળક બહાર આવી શક્યો નહોતો અને ઘરની અંદર જ ફસાઇ ગયો હતો. પરિવાર પરત ફરતાં દરવાજો ન ખુલતાં અને બાળક અંદર ફસાયેલો હોવાનું જાણવા મળતાં ચિંતાનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
પરિવારજનોએ તાત્કાલિક 112 ઇમરજન્સી સેવાને જાણ કરતાં ગણતરીના સમયમાં જ 112ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પ્રાથમિક પ્રયાસો છતાં બીજા માળે આવેલા ફ્લેટ સુધી સુરક્ષિત રીતે પહોંચવામાં મુશ્કેલી જણાતાં રાજુલા ફાયર વિભાગની ટીમને પણ મદદ માટે બોલાવવામાં આવી હતી.
112ની ટીમ અને ફાયર વિભાગના જવાનોએ સંયુક્ત આયોજન કરીને રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી હતી. જરૂરી સાધનોની મદદથી ફ્લેટ સુધી પહોંચી બાળકને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર કામગીરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થતાં પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
આ ઘટનામાં બાળકને કોઈ ઇજા પહોંચી નહોતી અને તેની તબિયત પણ સ્વસ્થ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સ્થાનિક લોકોએ પણ 112 ઇમરજન્સી સેવા અને રાજુલા ફાયર વિભાગની ઝડપી કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી.
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