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રાજકોટના કણકોટમાં દારૂ અને પૈસાના ઝઘડામાં સગીર પુત્રએ ગળું દબાવી પિતાની કરી હત્યા

દારૂ પીને મા સાથે મારામારી કરી રહેલા પુત્રને પિતાએ અટકાવ્યો તો પુત્રે આવેશમાં આવીને પિતાની હત્યા કરી દીધી

દારૂ પીને મા સાથે મારામારી કરી રહેલા પુત્રને પિતાએ અટકાવ્યો તો પુત્રે આવેશમાં આવીને પિતાની હત્યા કરી દીધી
દારૂ પીને મા સાથે મારામારી કરી રહેલા પુત્રને પિતાએ અટકાવ્યો તો પુત્રે આવેશમાં આવીને પિતાની હત્યા કરી દીધી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 10:38 PM IST

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રાજકોટ: જિલ્લામાંથી ફરી એકવાર માનવતાને શર્મસાર કરે એવો બનાવ સામે આવ્યો છે. કણકોટ ગામે સરદારધામ પાસે આવેલી બાંધકામ સાઈટ પર સગીર પુત્રએ દારૂ અને પૈસાના ઝઘડામાં પોતાના 40 વર્ષીય પિતાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી. ઘટનાની જાણ થતા જ રાજકોટ તાલુકા પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી આરોપીની અટકાયત કરી લીધી છે.

રાજકોટ જિલ્લાના કણકોટ ગામે આજે સવારે લોહીથી ખરડાયેલો બનાવ બન્યો. કણકોટ રોડ નજીક સરદારધામ પાસે આવેલી બાંધકામ સાઈટ પર રહેતા 40 વર્ષીય પિતા અને તેમના સગીર પુત્ર વચ્ચે ગઈ રાત્રે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ આરોપી પુત્ર દારૂનો આદી હતો. તે વારંવાર પિતા પાસે પૈસા માંગતો હતો અને ના પાડતા ઘરમાં ઝઘડો કરતો હતો. ગઈ રાત્રે પણ તે દારૂ પીને ઘરે આવ્યો હતો અને માતા સાથે મારામારી કરી રહ્યો હતો. પિતાએ જ્યારે વચ્ચે પડીને તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે પુત્ર ઉશ્કેરાઈ ગયો અને ગુસ્સામાં આવીને પિતાનું ગળું દબાવી દીધું. જેના કારણે પિતાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.

ઘટનાની જાણ થતા જ રાજકોટ તાલુકા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહને કબજે કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો છે. પોલીસે ઘટના સ્થળેથી જ આરોપી સગીર પુત્રની અટકાયત કરી લીધી છે. તેની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. આરોપીનું કહેવું છે કે તેનો પિતા તેને દારૂ પીવા માટે પૈસા નહોતો આપતો અને માતાને મારતો હતો. આ કારણોસર ગુસ્સામાં આવીને તેણે આ પગલું ભર્યું હતું.

જોકે આ સમગ્ર બાબતે તાલુકા પોલીસ ના PI સેજલ મેઘાણીએ જણાવ્યું હતુ કે, કણકોટ ગામે પિતા-પુત્ર વચ્ચે ઝઘડા બાદ પુત્ર દ્વારા પિતાની હત્યા કરવામાં આવી છે. અમે ઘટનાસ્થળ પરથી આરોપી સગીરની અટકાયત કરી છે. તેની સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોસ્ટમોર્ટમ અને અન્ય પુરાવા એકત્ર કરીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઘટનાથી કણકોટ ગામમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. મૃતક પરિવાર બાંધકામ સાઈટ પર મજૂરી કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. ગામના લોકોનું કહેવું છે કે પુત્ર છેલ્લા કેટલાક સમયથી દારૂના કારણે બગડી ગયો હતો અને ઘરમાં રોજબરોજ ઝઘડા થતા હતા. મૃતકના પરિવારમાં પત્ની અને અન્ય સગીર સંતાનો છે. કમાનાર પિતાના મોત બાદ હવે આખા પરિવારની જવાબદારી કોના માથે આવશે તે સૌથી મોટો સવાલ છે. ગામના સરપંચ અને આગેવાનોએ પણ આ ઘટનાને દુઃખદ ગણાવીને પોલીસ પાસે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

રાજકોટ તાલુકા પોલીસે આ મામલે IPCની હત્યાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આરોપી સગીર હોવાથી તેને જુવેનાઈલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. પોલીસે ઘટના સ્થળના પંચનામા કર્યા છે અને આસપાસના લોકોના નિવેદનો નોંધ્યા છે. મૃતકના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ મોતનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થશે. ઉપરાંત પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપી સગીર વયે દારૂ ક્યાંથી લાવતો હતો અને તેને કોણ સપ્લાય કરતું હતું. જો કોઈ સાગરિતો સંડોવાયેલા હશે તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજકોટમાં પરિવારના સભ્યો વચ્ચે થતી હત્યાના બનાવોમાં વધારો થયો છે. દારૂ, પૈસા અને ઘરેલુ ઝઘડા આવા ગુનાઓનું મુખ્ય કારણ બની રહ્યા છે.પોલીસ અને સમાજસેવી સંસ્થાઓ દ્વારા નશાબંધી અને કાઉન્સેલિંગના કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમ છતાં આવી ઘટનાઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી.પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સગીર વયે દારૂની લત અને ગુસ્સા પર કાબુ ન રાખવાના કારણે આવા ગંભીર ગુનાઓ સર્જાઈ રહ્યા છે. વાલીઓએ પણ બાળકો પર ધ્યાન રાખવાની અને તેમને યોગ્ય દિશા આપવાની જરૂર છે.

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