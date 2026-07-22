દમણ ફરવા જવા પૈસા ન મળતા સગીરે વૃદ્ધની હત્યા કરી, બકરો ચોર્યો; આરોપી ઝડપાયો
દમણ ફરવા જવા માટે પૈસાની જરૂરિયાત પૂરી કરવા એક 17 વર્ષીય સગીરે વૃદ્ધ માલધારીની હત્યા કરી નાખી હતી.
Published : July 22, 2026 at 9:12 AM IST
વડોદરા: વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકામાં માનવતાને શરમાવે તેવી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. દમણ ફરવા જવા માટે પૈસાની જરૂરિયાત પૂરી કરવા એક 17 વર્ષીય સગીરે વૃદ્ધ માલધારીની હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા બાદ સગીરે મૃતકનો બકરો ચોરીને વેચી દીધો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સાવલી પોલીસે વિવિધ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી ટૂંક જ સમયમાં સગીરની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
દમણ ફરવાના પૈસા ન મળતા સગીરે વૃદ્ધની હત્યા કરી
વડોદરાના સાવલીમાં દમણ ફરવા જવાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પૈસાની જરૂરિયાત ઉભી થતાં 17 વર્ષીય સગીરે એક વૃદ્ધની નિર્મમ હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ બનાવ બાદ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સાવલી પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને આરોપી સગીરને પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 17 જુલાઈના રોજ એક વૃદ્ધનો મૃતદેહ માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ સાથે મળી આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ માલધારી રમણ રાઠોડિયા તરીકે થઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી સાવલી પોલીસે વિવિધ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી. ઘટનાસ્થળ પરથી મળેલા પુરાવા, સ્થાનિક લોકોના નિવેદનો તેમજ અન્ય ટેકનિકલ માહિતીના આધારે પોલીસે તપાસ આગળ ધપાવી હતી.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી 17 વર્ષીય સગીરને દમણ ફરવા જવું હતું. તેણે પરિવાર પાસે પૈસાની માંગણી કરી હતી, પરંતુ પરિવાર દ્વારા પૈસા ન અપાતા તેણે ગુનાહિત માર્ગ અપનાવ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ સગીરે વૃદ્ધ રમણ રાઠોડિયા પર લાકડી વડે માથાના ભાગે અનેક ફટકા મારી તેમની હત્યા કરી હતી. હત્યા બાદ તેણે મૃતકનો બકરો ચોરી લીધો હતો.
આરોપીએ ચોરી કરેલો બકરો એક ખાટકીને વેચી આશરે રૂપિયા 9,300 મેળવ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે આ સમગ્ર ઘટનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે વિવિધ પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા, જેના આધારે આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી. સગીરની અટકાયત બાદ તેની પૂછપરછમાં અનેક મહત્વની વિગતો સામે આવી હોવાનું પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. જોકે, સમગ્ર ઘટનાના અન્ય પાસાઓ અંગે હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક સુશીલ અગ્રવાલે સમગ્ર ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું હતું કે, સાવલી પોલીસે ટૂંકા સમયમાં ગુનાનો ભેદ ઉકેલી 17 વર્ષીય સગીરની ધરપકડ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં દમણ ફરવા જવા માટે પૈસા મેળવવાના આશયથી ગુનો આચરાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, ગુનામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તેમજ અન્ય તમામ પાસાઓ અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ છે. પોલીસે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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