જુનાગઢમાં સગીરનું અપહરણ: ખોટા અકસ્માતની ધમકી આપી 15000ની ખંડણી, ત્રણ આરોપીઓ પકડાયા

જુનાગઢમાં સગીરો પણ હવે અપહરણ જેવા ગુનાહિત કૃત્યો કરવામાં ખચકાતા નથી. આવો જ એક ચોંકાવનારો અને ચિંતાજનક કિસ્સો જુનાગઢ પોલીસે ઉજાગર કર્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 7:27 PM IST

1 Min Read
જુનાગઢ: જુનાગઢમાં સગીરો પણ હવે અપહરણ જેવા ગુનાહિત કૃત્યો કરવામાં ખચકાતા નથી. આવો જ એક ચોંકાવનારો અને ચિંતાજનક કિસ્સો જુનાગઢ પોલીસે ઉજાગર કર્યો છે. ચોબારી રોડ પર રહેતા એક કિશોરનું અપહરણ કરી, તેને ધાક-ધમકી આપી અને અકસ્માતના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપીને 15,000 રૂપિયાની ખંડણી વસૂલવાની ફરિયાદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ હતી. ભોગ બનેલા કિશોરની માતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણેય આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે.

સભ્ય સમાજ માટે ચિંતાજનક ઘટના

જુનાગઢ શહેરમાં આ ઘટના સભ્ય સમાજ માટે શરમજનક અને ચિંતાજનક છે. ચોબારી રોડ પર રહેતો અને ખામધ્રોલ વિસ્તારની એક શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતો કિશોર શાળા પૂરી થયા બાદ ઘરે જતો હતો. આ દરમિયાન, આરોપીઓએ તેની ઈ-બાઈક સાથે દેખાવપૂરતો અકસ્માત કર્યો અને ઘાયલ આરોપીને હોસ્પિટલ લઈ જવાની વાત કરી. ત્યારબાદ તેઓ કિશોરનું અપહરણ કરીને અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ ગયા અને તેને ઢોર માર માર્યો. કિશોરની માતાની ફરિયાદ બાદ પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી અને ત્રણ આરોપીઓને પકડી પાડ્યા, જેમાં બે સગીરોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

સગીર આરોપીઓ:

ચિંતાનો વિષયબી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસે તુરંત તપાસ શરૂ કરી અને મહારાષ્ટ્રના સુનિલ ઈગળે સહિત બે સગીર આરોપીઓની અટકાયત કરી. સુનિલ ઈગળે સામે જુનાગઢના બી ડિવિઝન વિસ્તારમાં અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓ માટે ફરિયાદો નોંધાયેલી છે. જોકે, અન્ય બે સગીર આરોપીઓનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી. શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા સગીરો દ્વારા આવા ગુનાઓમાં સંડોવણી સભ્ય સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય છે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ગંભીર સમસ્યા બની શકે છે.

TAGGED:

RANSOM DEMANDED
THREATENING A FAKE ACCIDENT
THREE ACCUSED ARRESTED
JUNAGADH
MINOR KIDNAPPED IN JUNAGADH

