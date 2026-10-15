ગાંધીનગરમાં વિદેશ મોકલવાની અને નોકરીની લાલચ આપી સગીરા પર દુષ્કર્મ, પોલીસે પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
ગાંધીનગરમાં અભ્યાસ કરતી સગીરાને વિદેશ મોકલવાની અને નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના બની છે.
Published : October 15, 2026 at 8:48 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં અભ્યાસ કરતી સગીરાને વિદેશ મોકલવાની અને નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના બની છે. અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાં આવેલા ફ્લેટમાં સગીરા સાથે બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. ઘટનાને પગલે સગીરાની માતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા સેક્ટર-21 પોલીસે આરોપી સામે પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
વિદેશ મોકલવાની લાલચ આપી સગીરા પર દુષ્કર્મ
પોલીસમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, અમદાવાદમાં રહેતી મહિલા ઘરકામ અને બ્યુટી પાર્લરનું કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે, તેમની સગીર વયની દીકરી ગાંધીનગરની શાળામાં સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી હતી અને શહેરના એક પીજીમાં રહેતી હતી. આ દરમિયાન મહિલાના અગાઉના પરિચયમાં રહેલા ઘાટલોડિયા, ચાણક્યપુરી વિસ્તારમાં રહેતા જયરાજસિંહ ચૌહાણે સગીરાને વિદેશ મોકલવાની તેમજ નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી હતી.
આરોપીએ સગીરાને ગાંધીનગરના પીજીમાંથી પોતાના ઘાટલોડિયા સ્થિત ફ્લેટ પર બોલાવી હતી. ફરિયાદ અનુસાર, ગત 10 ઓક્ટોબરની રાત્રે વિદેશ મોકલવા અને નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને આરોપીએ સગીરા સાથે તેની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. આ ઉપરાંત, સગીરાને કેટલીક ગોળીઓ પણ ખવડાવવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
ઘટના બાદ સગીરાને પેટમાં ભારે દુખાવો થતાં તેણે પોતાની માતાને ફોન કરીને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. ત્યારબાદ તબિયત લથડતાં તેને સારવાર માટે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. સગીરાની માતાની ફરિયાદના આધારે સેક્ટર-21 પોલીસે જયરાજસિંહ ચૌહાણ સામે પોક્સો એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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