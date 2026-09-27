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અમદાવાદઃ ચાંગોદરમાં બ્લેકમેઈલ કરીને પાંચ મહિના કર્યું સગીરાનું શોષણ, આરોપીની ધરપકડ

સગીરા સાથે ઓળખાણનો લાભ લઈને આરોપીએ પાંચ મહિના સુધી ધાકધમકી આપીને તેનું શોષણ કર્યું હતું.

ઓળખાણનો લાભ લઈને આરોપીએ સગીરાનું શોષણ કર્યું
ઓળખાણનો લાભ લઈને આરોપીએ સગીરાનું શોષણ કર્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 7:09 PM IST

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અમદાવાદઃ ચાંગોદરમાં સગીરા સાથે ઓળખાણનો લાભ લઈ તેને ધાકધમકી આપીને છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી શારીરિક શોષણ કરતા 23 વર્ષીય યુવકની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. સગીરાના માતા-પિતાને સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં તેમણે ચાંગોદર પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદના આધારે પોલીસે BNS અને POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી અને સગીરા એકબીજાના પરિચયમાં હતા. આરોપી દ્વારા સગીરાને ધમકી આપી અને ડરાવીને વારંવાર તેની સાથે અયોગ્ય વર્તન કરવામાં આવ્યાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના છેલ્લા 4થી 5 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન બની હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

ચાંગોદરમાં બ્લેકમેઈલ કરીને સગીરાનું શોષણ કરનારા આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ ગ્રામ્યના Dy.SP આસ્થા રાણાના જણાવ્યા અનુસાર, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. ગુનામાં BNS અને POCSOની સંબંધિત કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી અને પીડિત સગીરા એકબીજાના પરિચયમાં હતા અને આરોપી દ્વારા સગીરાને ધાકધમકી આપીને વારંવાર શારીરિક સતામણી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે.

Dy.SP આસ્થા રાણાના જણાવ્યા મુજબ, ચાંગોદર પોલીસે તપાસ દરમિયાન ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સિસની મદદથી અલગ-અલગ ટીમો બનાવી હતી. આ તપાસના આધારે પોલીસે આરોપીનું લોકેશન અને હિલચાલ અંગેની માહિતી મેળવી તેને શોધી કાઢ્યો હતો. ફરિયાદ બાદ ગણતરીના સમયમાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ સામે આવ્યો છે. Dy.SP આસ્થા રાણાના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી હાલમાં 23 વર્ષનો છે અને દુકાન ચલાવે છે. અગાઉ વર્ષ 2025માં ચાંગોદર વિસ્તારમાં નોંધાયેલા હત્યાના ગુનામાં મદદગારીના આરોપસર તેની ધરપકડ થઈ ચૂકી હતી. હાલ તે આ હત્યા કેસમાં જામીન પર બહાર આવ્યો હતો.

હાલ ચાંગોદર પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા કેસ સંબંધિત પુરાવા, નિવેદનો અને અન્ય ટેકનિકલ વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે. POCSO હેઠળ નોંધાયેલા આ કેસમાં તપાસ આગળ વધારી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

ચાંગોદરમાં સગીરાનું શોષણ
POCSO કેસમાં આરોપીની ધરપકડ
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