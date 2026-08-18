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વિધિના બહાને સગીરા પર દુષ્કર્મનો આરોપ, કથિત ભૂવાની ધરપકડ

બીમારી દૂર કરવાની વિધિના બહાને સગીરાને ઘરે બોલાવી જાતીય શોષણનો આરોપ; અગાઉ પણ તાંત્રિક વિધિના નામે ₹56 લાખની છેતરપિંડીના કેસ

બીમારી દૂર કરવાની વિધિના બહાને સગીરાને ઘરે બોલાવી જાતીય શોષણનો આરોપ; અગાઉ પણ તાંત્રિક વિધિના નામે ₹56 લાખની છેતરપિંડીના કેસ
બીમારી દૂર કરવાની વિધિના બહાને સગીરાને ઘરે બોલાવી જાતીય શોષણનો આરોપ; અગાઉ પણ તાંત્રિક વિધિના નામે ₹56 લાખની છેતરપિંડીના કેસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 2:52 PM IST

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અમદાવાદ: સોલા હાઇકોર્ટ વિસ્તારમાં બીમારી દૂર કરવાની વિધિ કરવાના બહાને સગીરાનું વારંવાર જાતીય શોષણ કરવાના આરોપસર પોલીસે 32 વર્ષીય કથિત ભૂવાની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ સોલાની શાયોના સિટી ખાતે રહેતા અને મૂળ રાધનપુરના કમાલપુરના ચંદ્રકાંત ઉર્ફે ચંદ્રેશ કાન્તિભાઈ પંચાલ તરીકે થઈ છે.

DCP હર્ષદ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે એક વર્ષ પહેલાં સગીરા વારંવાર બીમાર રહેતી હોવાથી તેનો પરિવાર આરોપીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. આરોપીએ વિધિ-વિધાન દ્વારા બીમારી દૂર કરી શકતો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. ત્યારબાદ વિધિ કરવાના બહાને સગીરાને પોતાના ઘરે બોલાવવામાં આવી હતી.

DCP હર્ષદ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ પાણીમાં કોઈ પદાર્થ ભેળવી સગીરાને પીવડાવ્યું હતું, જેના કારણે તે બેભાન થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે. પરિવારની નબળી આર્થિક સ્થિતિનો લાભ લઈ આરોપીએ અન્ય વિધિના બહાને પણ સગીરાને પોતાના ઘરે બોલાવી ફરી જાતીય શોષણ કર્યું હોવાનો આરોપ છે.

બીમારી દૂર કરવાની વિધિના બહાને સગીરાને ઘરે બોલાવી જાતીય શોષણનો આરોપ; અગાઉ પણ તાંત્રિક વિધિના નામે ₹56 લાખની છેતરપિંડીના કેસ (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલો ત્યારે સામે આવ્યો જ્યારે આરોપીએ સગીરા સાથે તસવીરો ખેંચી હોવાનું પરિવારજનોના ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. તસવીરો સામે આવ્યા બાદ પરિવારને સમગ્ર ઘટનાની જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ પરિવાર સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે BNS, પોક્સો એક્ટ તેમજ માનવ બલિદાન અને અન્ય અમાનવીય તથા અંધશ્રદ્ધા આધારિત પ્રથાઓને રોકવા સંબંધિત ગુજરાતના કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

તાંત્રિક વિધિના નામે અગાઉ પણ છેતરપિંડીના આરોપ

DCP હર્ષદ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ પણ તાંત્રિક વિધિના નામે લોકોની સમસ્યાઓ દૂર કરવાની ખાતરી આપી છેતરપિંડી કરવાના કેસ નોંધાયા છે. અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તેની સામે અગાઉ ઓછામાં ઓછા ચાર કેસ નોંધાયા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

2025માં સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં આરોપીએ વિધિ કરવાના બહાને એક પરિવાર પાસેથી આશરે ₹26 લાખના દાગીના લીધા હોવાનો આરોપ છે. ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનના અન્ય કેસમાં પરિવારની સમસ્યાઓ વિધિ દ્વારા દૂર કરવાની ખાતરી આપી 27.5 તોલા સોનાના દાગીના, જેની કિંમત આશરે ₹13.62 લાખ હતી, મેળવ્યાનો આક્ષેપ છે.

રામોલના કેસમાં મહિલાની પુત્રીને પેટ અને શ્વાસની તકલીફમાંથી મુક્ત કરવાના બહાને આશરે ₹5.90 લાખના સોનાના દાગીના મેળવ્યાનો આરોપ છે. જ્યારે મંડલના અન્ય કેસમાં પણ સમસ્યાઓ વિધિ દ્વારા દૂર કરવાની ખાતરી આપી આશરે ₹8.88 લાખના સોનાના દાગીના લીધા હોવાનો આક્ષેપ છે.

આરોપીએ સમાન રીત અપનાવી અનેક લોકો સાથે કુલ આશરે ₹56 લાખની છેતરપિંડી કરી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. વર્ષ 2025માં તેની સામે પ્રતિબંધાત્મક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી હતી અને તેને રાજકોટ જેલમાં અટકાયત હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો.

હાલ સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે. આરોપીની પ્રવૃત્તિઓમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી હતી કે કેમ તેમજ આવી જ રીતે છેતરપિંડી અથવા શોષણનો ભોગ બનેલા અન્ય લોકો છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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PHYSICAL ABUSE
MINOR GIRL PERPETRATOR
AHMEDABAD CRIME
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