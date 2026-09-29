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સગીરાએ બાળકને જન્મ આપ્યો, DNA ટેસ્ટમાં એક આરોપી પિતા સાબિત: બે આરોપીઓને સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ફટકારી 20 વર્ષની સજા

કોર્ટે 48 સાહેદોની જુબાની અને 14 પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ બંને આરોપીઓને સજા સંભળાવી

કોર્ટે 48 સાહેદોની જુબાની અને 14 પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ બંને આરોપીઓને સજા સંભળાવી
કોર્ટે 48 સાહેદોની જુબાની અને 14 પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ બંને આરોપીઓને સજા સંભળાવી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 7:36 AM IST

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અમદાવાદ: સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના કેસમાં અમદાવાદની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે બે આરોપીઓને 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. આ કેસમાં પીડિતાએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો હતો, જ્યારે DNA પ્રોફાઇલિંગ રિપોર્ટમાં આરોપી અબુઝર ખાન પઠાણ બાળકનો જૈવિક પિતા હોવાનું સાબિત થયું હતું. કોર્ટે 48 સાહેદોની જુબાની અને 14 પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ બંને આરોપીઓને સજા સંભળાવી છે.

વર્ષ 2024માં અમદાવાદના શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં 22 વર્ષીય આરોપીઓ અબુઝર ખાન પઠાણ અને મોહમ્મદ ઝૈદ શેખ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પીડિતાની માતાએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, પીડિતાની માસિક ધર્મની અનિયમિતતાને કારણે પરિવારને શંકા ગઈ હતી. ત્યારબાદ પીડિતાની પૂછપરછ કરતાં તેણે જણાવ્યું હતું કે આરોપી અબુઝર ખાને જાન્યુઆરી 2024થી મે 2024 દરમિયાન લગ્ન કરવાની લાલચ આપીને તેમજ ધમકી આપીને તેની સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા.

ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું હતું કે, આરોપી મોહમ્મદ ઝૈદ શેખે પોતે તેના ભાઈનો મિત્ર હોવાનું જણાવી ઓગસ્ટ 2024 દરમિયાન સગીરા સાથે બળજબરીથી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. આ દરમિયાન વીડિયો વાયરલ કરવાની તેમજ પરિવારને મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો પણ આરોપ હતો. પીડિતાનો ગર્ભાવસ્થા ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવતાં તેની માતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ પીડિતાએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો હતો.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન DNA પ્રોફાઇલિંગ રિપોર્ટ મહત્વનો પુરાવો બન્યો હતો. DNA રિપોર્ટ મુજબ, આરોપી અબુઝર ખાન પઠાણ બાળકનો જૈવિક પિતા હોવાનું સાબિત થયું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે પુરાવાઓ પરથી પીડિતા અને આરોપીઓ વચ્ચેના સંબંધો પરસ્પર સંમતિથી બંધાયા હોવાનું જણાતું હોવા છતાં, પોક્સો એક્ટની જોગવાઈઓ મુજબ સગીરાની સંમતિને કાયદાકીય માન્યતા આપી શકાય નહીં. સગીર વયની વ્યક્તિ સાથેના જાતીય સંબંધો કાયદા હેઠળ ગુનો બને છે.

સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે 48 સાહેદોની જુબાની અને 14 પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બંને આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. આ કેસ અંગે સરકારી વકીલ કે.જી. જૈને જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલા સાહેદોની જુબાની, દસ્તાવેજી પુરાવાઓ અને DNA પ્રોફાઇલિંગ રિપોર્ટ સહિતના પુરાવાઓના આધારે આરોપીઓ સામેનો ગુનો સાબિત થયો હતો. પોક્સો એક્ટની જોગવાઈઓ મુજબ સગીરાની સંમતિ કાયદાકીય રીતે માન્ય ન હોવાથી કોર્ટે બંને આરોપીઓને 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે.

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TAGGED:

સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ
POCSO કેસ
સગીરા સાથે દુષ્કર્મ
અમદાવાદ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ
POCSO કેસ અમદાવાદ

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