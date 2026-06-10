ફિલ્મમાં રોલ અપાવવાની લાલચ, 2 વર્ષ સુધી સગીરાનું શોષણ: ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરને હાઇકોર્ટથી ઝટકો, જામીન ફગાવ્યા
પ્રોડ્યુસર-ડાયરેક્ટર જયેશ તંબોલિયા સામે વર્ષ 2025માં રાજકોટના ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકે BNS અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
Published : June 10, 2026 at 8:20 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા એક પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર સામે સગીરાના જાતીય શોષણના ગંભીર આરોપોમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કોર્ટે આરોપી જયેશ તંબોલિયાની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે અને આ કેસને સ્પષ્ટપણે “કાસ્ટિંગ કાઉચ”નું ઉદાહરણ ગણાવ્યું છે.
કચ્છના રહેવાસી અને ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રોડ્યુસર-ડાયરેક્ટર જયેશ તંબોલિયા સામે વર્ષ 2025માં રાજકોટના ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકે BNS અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. ફરિયાદ મુજબ આરોપીએ 15 વર્ષ અને 10 મહિનાની સગીરાને ફિલ્મમાં રોલ અપાવવાની લાલચ આપી હતી અને ઓડિશનના બહાને ઓફિસે બોલાવી શારીરિક શોષણ કર્યું હતું.
અરજદારના વકીલ રથિન રાવલે હાઇકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, આરોપી નિર્દોષ છે અને તેને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદ ઘટનાના લગભગ બે વર્ષ બાદ નોંધાઈ હોવાથી તેની વિશ્વસનીયતા સામે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. વધુમાં તપાસ દરમિયાન પોલીસે આસપાસના લોકોના નિવેદનો લીધા નથી કે કોલ ડિટેઇલ રેકોર્ડ જેવા મહત્વના પુરાવા એકત્ર કર્યા નથી. જમીન વિવાદના કારણે ભોગ બનનારની માતાએ ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી હોવાનું પણ બચાવ પક્ષે જણાવ્યું હતું.
બીજી તરફ સરકાર અને ફરિયાદી પક્ષે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, ગુનાના સમયે ભોગ બનનાર સગીર વયની હતી. આરોપીએ ફિલ્મમાં તક આપવાના નામે વિશ્વાસ કેળવી તેને ઓફિસે બોલાવી હતી. ત્યાં કેફી પદાર્થ પીવડાવી અર્ધબેભાન અવસ્થામાં લાવી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. આરોપી છેલ્લા બે વર્ષથી વારંવાર શારીરિક શોષણ કરતો રહ્યો હોવાનું પણ રજૂ કરાયું હતું.
ફરિયાદી પક્ષે દલીલ કરી હતી કે ભોગ બનનાર ડરી ગયેલી હોવાથી અને આરોપીના પ્રભાવને કારણે લાંબા સમય સુધી મૌન રહી હતી. તેથી ફરિયાદ મોડી નોંધાવાનું કારણ સ્વાભાવિક છે. મેડિકલ ઇતિહાસ અને સગીરાના નિવેદનો આરોપીની સંડોવણી તરફ સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ભોગ બનનારનું મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ નિવેદન નોંધાયું છે અને તેમાં તેણે તમામ ગંભીર આક્ષેપો ફરીથી દોહરાવ્યા છે. કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ આ કેસ ફિલ્મમાં તક આપવાની લાલચ, વિશ્વાસઘાત અને જાતીય શોષણનો ગંભીર કિસ્સો છે.
કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો તપાસમાં કેટલીક ખામીઓ રહી ગઈ હોય, જેમ કે CDR અથવા આસપાસના લોકોના નિવેદનો ન લેવાયા હોય, તો તે તપાસની ખામી ગણાય. પરંતુ આવી ખામીઓના આધારે આરોપીને જામીનનો લાભ આપી શકાય નહીં.
ચુકાદામાં કોર્ટે ખાસ નોંધ્યું હતું કે, સગીર બાળકીના ભવિષ્ય સાથે સંકળાયેલા આવા ગંભીર ગુનાઓમાં માત્ર ફરિયાદ મોડેથી નોંધાઈ હોવાના આધારે કેસ નબળો પડી જતો નથી. સમાજના અંતરાત્માને હચમચાવી મૂકે તેવા ગુનાઓમાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા કરતાં સામાજિક સુરક્ષા અને ન્યાયને વધુ મહત્વ આપવું જરૂરી બને છે.
કોર્ટને એવું પણ લાગ્યું હતું કે, આરોપી ફિલ્મ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ હોવાથી જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાની અથવા પુરાવા સાથે ચેડાં કરવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.
જામીન અરજી ફગાવતાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે આ કેસની સુનાવણી ઝડપી ગતિએ ચલાવી શક્ય હોય તો આગામી છ મહિનાની અંદર ટ્રાયલ પૂર્ણ કરવા આદેશ કર્યો છે.
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