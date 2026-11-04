વાવ-થરાદઃ પાણી છોડ્યા પહેલા જ માઈનોર કેનાલમાં પડી તિરાડો; મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચારનો ખેડૂતોનો આરોપ
વાવ-થરાદ જિલ્લાના ઢીમા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી માઈનોર કેનાલમાં પાણી છોડ્યા પહેલા જ તિરાડો પડી ગઈ છે.
Published : November 4, 2026 at 6:10 PM IST
વાવ-થરાદઃ સરહદી વાવ અને થરાદ પંથકમાં સિંચાઈના પાણીના પ્રશ્નો હંમેશાં માથાના દુખાવા સમાન રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા ખેડૂતો સુધી પાણી પહોંચાડવા માટે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે નવીન કેનાલો બનાવવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ભ્રષ્ટાચારના પાપે આ કેનાલો ખેડૂતો માટે આશીર્વાદને બદલે અભીશાપ સાબિત થઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.
વાત છે ઢીમાં ગામની સીમમાંથી પસાર થતી ઈઢાટા માઈનોર કેનાલની, જ્યાં પાણી છોડવામાં આવે તે પહેલા જ કેનાલમાં તિરાડો અને ગાબડાં પડવા લાગ્યા છે. સરહદી વાવ અને થરાદ પંથકમાં ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી મળી રહે તે માટે તંત્ર દ્વારા કરોડો રૂપિયાના વિકાસના દાવા કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઢીમાં ગામની સીમમાંથી પસાર થતી ઈઢાટા માઇનોર કેનાલના આ દ્રશ્યો તંત્રના દાવાઓની પોલ ખોલી નાખવા માટે પૂરતા છે. હજુ તો આ નવીન કેનાલમાં પાણી પણ છોડવામાં નથી આવ્યું, છતાં અનેક જગ્યાએ કેનાલ દબાઈ ગઈ છે, મોટા ગાબડાં પડી ગયા છે અને દીવાલોમાં તિરાડો જોવા મળી રહી છે.
ખેડૂતોને ખેતરોમાં પાણી ઘૂસવાની ભીતિ
લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહેલી આ કેનાલની ગુણવત્તા સામે હવે સ્થાનિક સ્તરે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે, જો આ નબળી કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવશે, તો તે પલવારમાં જ તૂટી જશે અને પાણી સીધું ખેડૂતોના ખેતરોમાં ફરી વળશે.
સ્થાનિક ખેડૂતો જણાવી રહ્યાં છે કે, આ કેનાલ બનાવવામાં ભારે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. પાણી છોડ્યા વગર જ કેનાલ આ રીતે તૂટી રહી છે, તો જ્યારે તેમાં પ્રેશરથી પાણી છોડવામાં આવશે ત્યારે આખી કેનાલ ધોવાઈ જશે. અમારે તો પિયતનું પાણી મળવું દૂર રહ્યું, પણ ઉલટાનું આ કેનાલનું પાણી અમારા ખેતરોમાં ફરી વળશે તો અમારી ફળદ્રુપ જમીન ધોવાઈ જશે અને પાકને મોટું નુકસાન થશે.
અધિકારીનો ગોળ ગોળ જવાબ
સમગ્ર મામલે નર્મદા નિગમના જવાબદાર અધિકારીનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, ત્યારે અધિકારીએ જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં કેનાલ તૂટી છે, ત્યાં રિપેરીંગ કામ કરાવી નાખશું. પરંતુ નવીન કેનાલો કેમ તૂટી જાય છે? હજુ ચાલુ કામે તિરાડો કેમ પડી જાય છે? તેનો કોઈજ જવાબ અધિકારીએ આપ્યો ન હતો.
લાખો રૂપિયાના ટેક્સના નાણાંમાંથી બનતી આ માળખાકીય સુવિધાઓમાં શરૂઆતથી જ કેમ ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવે છે? જો સમયસર આ કેનાલની ગુણવત્તાની ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરીને મજબૂત કામગીરી નહીં કરવામાં આવે, તો આગામી દિવસોમાં સરહદી પંથકના ખેડૂતોએ ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવશે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે તંત્ર માત્ર કાગળ પર રિપેરીંગના દાવા કરશે કે, પછી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી હાથ ધરશે?
આ પણ વાંચોઃ