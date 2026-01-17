ટ્યુશનમાં જવાનું કહીને સગીર વયનો દીકરો ઘરેથી થયો ગુમ, જુનાગઢ પોલીસે શોધી પરિવાર સાથે કરાવ્યું મિલન
સગીર બસ મારફતે અમદાવાદ પહોંચી ગયો હતો, ત્યાં થોડો સમય રોકાયા બાદ તે ફરીથી પરત જૂનાગઢ આવીને મધુરમ વિસ્તારમાં ઉતરી ગયો હતો.
Published : January 17, 2026 at 8:54 AM IST
જુનાગઢ: જેમ જેમ પરીક્ષાનો સમય નજીક આવતો જાય છે તેમ તેમ બાળકોમાં અભ્યાસ અને પરીક્ષાને લઈને માનસિક તાણ વધતું જાય છે. આવો જ એક કિસ્સો જુનાગઢ શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ મથકના વિસ્તારમાં નોંધાયો.
ગઈકાલે 17 વર્ષનો સગીર ટ્યુશનમાં જવાનું કહીને ઘરે પરત નહીં આવતા ગુમ થયેલા સગીરના વાલીઓએ સી ડિવિઝન પોલીસમાં ફરિયાદ કરતા બાળકને મધુરમ વિસ્તારમાંથી શોધી કાઢીને તેના પરિવારને પરત સોંપ્યો હતો.
ટ્યુશનમાં જવાનું કહીને બાળક થયો ગુમ
17 વર્ષનો સગીર વિદ્યાર્થી પોતાના ઘરેથી ટ્યુશનમાં જવાનું કહીને મોડી રાત સુધી ઘરે પરત ન ફરતા ગુમ થયેલા સગીર વિદ્યાર્થીના વાલીએ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરતા પોલીસે ગુમ થયેલા 17 વર્ષના સગીર વિદ્યાર્થીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. જેમાં ટેકનિકલ સોર્સ અને માનવ સૂચનાઓને આધારે ગુમ થયેલો બાળક જૂનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાંથી મળી આવતા પરિવારે પોલીસનો આભાર માન્યો હતો.
જુનાગઢથી અમદાવાદ પહોંચીને પરત આવ્યો જુનાગઢ
ગુમ થયેલો 17 વર્ષનો સગીર વિદ્યાર્થી જુનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાંથી મળી આવતા પોલીસે તેને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવ્યા હતા. તેની પૂછપરછ કરતા ઘરેથી ટ્યુશનમાં જવાનું કહીને નીકળેલો સગીર બસ મારફતે અમદાવાદ પહોંચી ગયો હતો, ત્યાં થોડો સમય રોકાયા બાદ તે ફરીથી પરત જૂનાગઢ આવીને મધુરમ વિસ્તારમાં ઉતરી ગયો હતો. જેની જાણ પોલીસને થતા પોલીસે ઓપરેશન મુસ્કાન અંતર્ગત સગીર બાળકને શોધી કાઢીને તેના વાલીનો સંપર્ક કરીને, બાળકને વાલીને સોંપી દીધો હતો. પરીક્ષાના સમયમાં આવા ચિંતાજનક કેસો એકલ દોકલ પ્રમાણમાં પણ બનતા રહે છે, જેને કારણે વાલીની સાથે પોલીસની ચિંતા પણ વધતી હોય છે. પોલીસ પણ તમામ વાલી અને વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાનું કોઈ વધારે દબાણ તેના સંતાનો પર ન કરે અને વિદ્યાર્થી પણ એકદમ મુક્ત મને પરીક્ષાની તૈયારી કરે તેવી વિનંતી પણ કરી છે.
આ પણ વાંચો: