તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી પાકનું નુકસાન: મંત્રીઓએ નિરીક્ષણ કરી સર્વે માટે આદેશ આપ્યો

રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારો સહિત તાપી જિલ્લાના અલગ-અલગ તાલુકાઓમાં પડેલા કમોસમી વરસાદને લીધે ખેડૂતોએ નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 8:15 PM IST

તાપી: દક્ષિણ ગુજરાત સહિત તાપી જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતી પાકને થયેલા નુકસાન અંગે કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતે સોનગઢ તાલુકાના ટોકરવા ગામે નિરીક્ષણ કર્યું. ત્યારબાદ જિલ્લા સેવાસદન ખાતે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી.

રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારો સહિત તાપી જિલ્લાના અલગ-અલગ તાલુકાઓમાં પડેલા કમોસમી વરસાદને લીધે ખેડૂતોએ નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. તેને પગલે રાજ્ય સરકારે તાબડતોબ અતિવૃષ્ટિ ગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મંત્રીઓને મોકલી નિરીક્ષણ કરવાની સૂચના આપી હતી. તે અન્વયે તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના ટોકરવા ગામે મંત્રી નરેશ પટેલ અને ડૉ. જયરામ ગામીતે મુલાકાત લઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પછી તેઓ તાપી સેવાસદન ખાતે પહોંચ્યા અને જિલ્લાના સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ સાથે બેઠક યોજી તાત્કાલિક સર્વે કરવા સૂચના આપી નુકસાનનો તાગ મેળવ્યો હતો. આ બેઠકમાં જિલ્લાના ભાજપના હોદ્દેદારો અને અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.

રાજ્યના મંત્રીઓએ નિરીક્ષણ બાદ તાપી જિલ્લા કલેક્ટર તથા અન્ય અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. જેમાં આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલે કોઈ પણ નુકસાન પામેલા ખેડૂતનું ખેતર સર્વેમાંથી વંચિત ન રહે તે માટે કડક શબ્દોમાં સૂચના આપી હતી. સાથે જ જિલ્લામાં થતા સોયાબીન, મરચાં, કપાસ અને ડાંગર પકવતા ખેડૂતો માટે ખાસ સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા.

બેઠક દરમિયાન ઇન્ચાર્જ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીએ જિલ્લા કક્ષાનો પાક નુકસાન અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. જિલ્લા ખેતીવાડી કચેરી દ્વારા રજૂ કરાયેલા અંદાજ મુજબ તાપી જિલ્લામાં કુલ ૬૯,૩૯૨ હેક્ટર વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર થયેલું છે, જેમાંથી ૨૧,૩૨૧ હેક્ટર વિસ્તારની કાપણી થઈ ગઈ છે. ડાંગર, જુવાર, કપાસ અને સોયાબીન સહિત કુલ ૮૪,૦૬૪ હેક્ટર વિસ્તારમાં પાક વાવેતર થયેલ છે, જેમાંથી ૨૬,૮૪૮ હેક્ટર પાકની કાપણી થઈ ગઈ છે, જ્યારે ૫૭,૨૧૬ હેક્ટર વિસ્તારમાં પાક હજુ કાપવાનું બાકી છે. જો વરસાદ ચાલુ રહેશે તો ડાંગરના પાકની સ્થિતિ વધુ નબળી થવાની શક્યતા છે.

હવે જોવાનું રહ્યું કે મંત્રીઓએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત તો કરી છે અને તંત્રને વહેલી તકે સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરવા આદેશ પણ આપ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતોના માથે સરકારનો હાથ ત્યારે જ ઉતરશે જ્યારે તેમને પૂરતું વળતર વહેલી તકે ચૂકવવામાં આવશે.

