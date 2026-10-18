ખેડૂતો માટે વધુ એક માઠા સમાચાર: મંત્રી સ્વરુપજી ઠાકોરનુ નિવેદન - ઉનાળામાં ખેડૂતોને કદાચ પાણી નહીં મળે!
મંત્રીએ કહ્યું કે, નર્મદા ડેમમાં સરોવરોમાંથી આવતા પાણીમાં 50 ટકાની ઘટ છે જેથી ઉનાળામાં સિંચાઈ માટે પાણી મળી શકે તેમ નથી
Published : October 18, 2026 at 7:21 AM IST
વાવ થરાદ: ઓછા વરસાદ અને ચોમાસાની અનિયમિતતાને કારણે આ વખતે રાજ્યના ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની રહી છે ત્યારે તેમની ચિંતામાં વધારો કરતા વધું એક સમાચાર સામે આવ્યા છે. વાવ થરાદ જિલ્લામાં મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરનું પાણી મુદ્દે નિવેદન સામે આવ્યું છે. મંત્રીએ વાવ ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું કે, 'નર્મદા ડેમ સાથે સંકળાયેલા સરોવરોના પાણીની આવક ન હોવાથી આ વખતે કરકસર કરી પાણી વાપરજો કદાચ આ પરિસ્થિતિમાં ઉનાળામાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી નહીં આપી શકાય.'
મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે કહ્યું કે, ઘણાં ખેડૂતોના ફોન આવે છે. મીડિયા અને સમાચારોમાં પણ કહેવામાં આવે છે કે નર્મદા ડેમ છલોછલ ભરેલો છે છતાં પાણી અપાતું નથી પરંતુ આ બાબતે મેં નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી અને પરિસ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ વખતે નર્મદા ડેમ ભલે છલોછલ હોય પરંતુ તેની સાથે સંકળાયેલા સાત સરોવરમાં ઓછા વરસાદના કારણે 50% જ પાણી આવ્યું છે.
મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે કહ્યું કે, નહિવત વરસાદના કારણે 7 સરોવરોમાં 50% જ પાણી ભરાયું છે. આ સરોવરોમાંથી વધારાનું પાણી નર્મદા ડેમમાં આવતું હતું તે પાણી ખેડૂતોને અપાતુ હતું. નર્મદા ડેમનુ પાણી અપાતુ ન હતું. જોકે આ વખતે વરસાદ ઓછો છે જેથી સરોવરોમાંથી નર્મદા ડેમમાં વધારાના પાણીની આવક બંધ છે. ડેમના પાણીથી પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે. જેના કારણે આ વખતના ઉનાળે ખેડૂતોને કદાચ પાણી આપી શકાશે નહી.
પાણીની કરકસર કરવા લોકોને અપીલ
મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે ઓછા પાણીથી થતા પાકોનુ વાવેતર કરવા માટે અને ખેતીમાં વેડફાટ ન થાય તે રીતે પાણીની જરૂરી કાળજી સાથે કરકસરથી વાપરવા માટે પણ અપીલ કરી છે. એટલે આ વખતે વાવ થરાદ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે વાવ થરાદ જિલ્લામાં મોટાભાગના ખેડૂતો કેનાલ આધારિત ખેતી કરે છે ત્યારે આ વખતે ઉનાળામાં પાણી માટે મુશ્કેલીઓ પડી શકે છે.
મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે નર્મદા ડેમની સ્થિતિ અને સિંચાઈના પાણીને લઈ સ્પષ્ટતા કરી છે. નર્મદાની કેનાલોમાં પાણી સમયસર છોડવામાં નથી આવતું તેવા આક્ષેપો હંમેશા ખેડૂતોના થતા હોય છે. ત્યારે હવે વધુ એકવાર ખેડૂતો માટે ખૂબ જ દુઃખદ અને માઠા સમાચાર મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે આપ્યા છે. જેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
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