PM મોદીના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર મંત્રી જીતુ વાઘાણીની અમરેલીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ, રાજભા ગઢવી મુદ્દે રહ્યા મૌન
લોકગાયક રાજભા ગઢવીને ગીર જંગલ વિસ્તારમાં માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવતા ઉભા થયેલા વિવાદ અંગે મીડિયાએ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
Published : June 14, 2026 at 10:00 PM IST
અમરેલી: અમરેલી ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કેન્દ્ર સરકારના સફળ 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનકાળ દરમિયાન દેશ અને રાજ્યમાં થયેલા વિકાસ કાર્યો, જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પ્રાપ્ત થયેલી સિદ્ધિઓ અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ દેશે વિકાસ, આધુનિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગરીબ કલ્યાણ, કૃષિ, આરોગ્ય અને ડિજિટલ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભો સામાન્ય નાગરિકો સુધી પહોંચ્યા હોવાનો દાવો પણ કર્યો હતો.
જોકે, પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મીડિયા દ્વારા પૂછવામાં આવેલા કેટલાક સંવેદનશીલ અને સ્થાનિક મુદ્દાઓ અંગેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનું તેમણે ટાળ્યું હતું. ખાસ કરીને લોકગાયક રાજભા ગઢવીને ગીર જંગલ વિસ્તારમાં માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવતા ઉભા થયેલા વિવાદ અંગે મીડિયાએ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
ગીરના પરંપરાગત માલધારીઓના એક વર્ગ દ્વારા રાજભા ગઢવીને આપવામાં આવેલી મંજૂરીનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આ મુદ્દો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહ્યો છે. મીડિયા દ્વારા આ મુદ્દે સરકારનું વલણ શું છે અને માલધારીઓની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ નિર્ણય લેવાશે કે નહીં તે અંગે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો.
પરંતુ કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ આ મુદ્દે કોઈપણ પ્રકારની ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું અને મૌન ધારણ કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે અગાઉ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડીએ એ પણ રાજભા ગઢવી સંબંધિત પ્રશ્નોના સીધા જવાબ આપવાનું ટાળ્યું હતું. હવે રાજ્ય સરકારના અન્ય વરિષ્ઠ મંત્રી દ્વારા પણ આ મુદ્દે મૌન રાખવામાં આવતા ચર્ચાઓ વધુ તેજ બની છે.
આ ઉપરાંત ધારી ગીર પૂર્વ ડિવિઝન સંબંધિત વિવિધ મુદ્દાઓ, વન વ્યવસ્થાપન અને સ્થાનિક લોકોના પ્રશ્નોને લઈને પણ મીડિયાએ જીતુ વાઘાણીને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. જોકે તેમણે મુખ્યત્વે કેન્દ્ર સરકારની સિદ્ધિઓ અને વિકાસ કાર્યો પર જ ભાર મૂક્યો હતો.
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય રાજભા ગઢવી અને ગીરના માલધારીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલો વિવાદ રહ્યો હતો. સરકારના જવાબદાર મંત્રીઓ દ્વારા આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા ન કરવામાં આવતા હવે સ્થાનિક લોકો અને માલધારીઓ આગામી દિવસોમાં સરકારના સત્તાવાર વલણની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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