સુરેન્દ્રનગરમાં બે જગ્યાએ ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયું, હિટાચી મશીન-ટ્રેક્ટર સહિત 71 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
સુરેન્દ્રનગરમાં ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયું, બે અલગ અલગ જગ્યાએ રેડ પાડવામાં આવતા ખનન માફિયાઓમાં ફફડાટ
Published : December 19, 2025 at 6:52 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ફરી એક વખત બે જગ્યાએથી ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપવામાં આવ્યું છે. બે અલગ અલગ રેડમાં ખાનગી તેમજ સરકારી જમીન ઉપરથી પીળી અને સફેદ માટીનું ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં બે જગ્યાએ ખનન ઝડપાયું
ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી.મકવાણાના માર્ગદર્શન હેઠલ મામલતદાર થાનગઢ તથા તેમની ટીમ દ્વારા થાનગઢ તાલુકામાં ગેરકાયદેસર ખનન સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આકસ્મિત રીતે પાડવામાં આવેલી બે અલગ અલગ રેડમાં ખાનગી તેમજ સરકારી જમીન ઉપરથી પીળી અને સફેદ માટીનું ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયું હતું. થાનગઢ તાલુકાના મનડાસર ગામ ખાતે ખાનગી માલિકીના સર્વે નંબર 262ની જમીનમાં રેડ પાડવામાં આવી હતી જ્યાંથી ખનન માટે ભારે મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો.બીજી રેડ વીજળીયા ગામની સરકારી ગૌચર જમીન સર્વે નંબર 115 ઉપર પાડવામાં આવી હતી. બન્ને સ્થળે તપાસ દરમિયાન ગેરકાયદેસર ખનન ચાલતું હોવાનું જાણવા મળતા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
હિટાચી મશીન-ટ્રેક્ટર સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત
રેડ દરમિયાન એક હિટાચી મશીન, એક ટ્રેક્ટર તથા એક જનરેટર મશીન મળી આવ્યું હતું જેને સ્થળ પર જ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. જપ્ત કરાયેલા સમગ્ર મુદ્દામાલની અંદાજિત કિંમત 71 લાખ 20 હજાર જેટલી થાય છે. તમામ મુદ્દામાલને મામલતદાર કચેરી, થાનગઢ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. ખોદકામ કરનાર ઇસમ તરીકે ધીરૂભાઇ રત્નાભાઇ સરવાડીયાનું નામ સામે આવ્યું છે જ્યારે વાહન માલિક તરીકે મનડાસરના નિવાસી મશરૂભાઇ ડાયાભાઇ નાગકુડિયા (હિટાચી મશીનના માલિક) તથા સુરેશભાઇ ચૌધરી રાજસ્થાની (ટ્રેક્ટર અને જનરેટર મશીનના માલિક) હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે.
આ સમગ્ર ખોદકામ કરનાર તેમજ સંબંધિત વાહન માલિકો સામે The Gujarat Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 મુજબ નિયમોનુસાર કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તંત્રએ આગળ પણ આવી જ કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે તેમ કહેતા ખનન માફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
