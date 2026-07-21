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વડિયાના ખાન ખીજડીયા ગામે ખાણ ખનીજ વિભાગનો દરોડો: રેતી ચોરી કરતા બે ટ્રેક્ટર અને એક જેસીબી ઝડપાયા

અમરેલી ખાણ અને ખનીજ વિભાગની આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં સક્રિય ખનીજ માફિયાઓમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે.

વડિયાના ખાન ખીજડીયા ગામે ખાણ ખનીજ વિભાગનો દરોડો: રેતી ચોરી કરતા બે ટ્રેક્ટર અને એક જેસીબી ઝડપાયા
વડિયાના ખાન ખીજડીયા ગામે ખાણ ખનીજ વિભાગનો દરોડો: રેતી ચોરી કરતા બે ટ્રેક્ટર અને એક જેસીબી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 8:26 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના વડિયા તાલુકાના ખાન ખીજડીયા ગામ નજીક સુરવો નદીમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું ખનન અને પરિવહન થતું હોવાની બાતમીના આધારે ખાણ અને ખનીજ વિભાગે દરોડા પાડી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કાર્યવાહીમાં બે ટ્રેક્ટર અને એક જેસીબી રેતીની ચોરી કરતા રંગેહાથ ઝડપાયા હતા.

ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી ગેરકાયદેસર ખનન કરતા વાહનો કબજે કરી તેમની સામે ખનીજ કાયદા મુજબ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. કાર્યવાહી દરમિયાન અંદાજે ₹23 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ જપ્ત કરાયેલા તમામ વાહનોને વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે વડિયા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે.

અમરેલી ખાણ અને ખનીજ વિભાગની આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં સક્રિય ખનીજ માફિયાઓમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુરવો નદીમાંથી ગેરકાયદેસર રેતી ખનનની ફરિયાદો ઉઠી રહી હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખી વિભાગ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધુ સઘન બનાવવામાં આવ્યું છે.

આ અંગે ખાણ ખનીજ અધિકારી જે.આર. સાવનેરે જણાવ્યું હતું કે, "અમારી ટીમો નિયમિત પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન ખાન ખીજડીયા ગામ પાસે સુરવો નદીમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું ખનન થઈ રહ્યું હોવાની માહિતી મળતા ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. દરોડા દરમિયાન બે ટ્રેક્ટર અને એક જેસીબી ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે ખનીજ કાયદા હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે."

ખાણ અને ખનીજ વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખનન સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે અને ભવિષ્યમાં પણ આવા તત્વો સામે સતત દરોડા અને કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

TAGGED:

KHAN KHIJIDIYA VILLAGE
WADIA
TWO TRACTORS MJCB SEIZED
MINING DEPARTMENT
MINING DEPARTMENT RAID

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