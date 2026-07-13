કાયદો બધા માટે સરખો! મોરબીમાં મંત્રીના ભાઇના સ્ટોન ક્રશર પર ખાણ ખનીજ વિભાગની તપાસ, PGVCLની ટીમ પણ જોડાઇ
મોરબીમાં રાજ્યમંત્રી કાંતિ અમૃતિયાના ભાઇ રાકેશ અમૃતિયાના સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ પર ખાણ-ખનીજ વિભાગની ટીમ તેમજ PGVCLની ટીમે સંયુક્ત રીતે તપાસ હાથ ધરી હતી.
Published : July 13, 2026 at 7:46 AM IST
મોરબી: મોરબીમાં રાજ્યમંત્રી કાંતિ અમૃતિયાના ભાઇ રાકેશ અમૃતિયાના સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ પર ખાણ-ખનીજ વિભાગની ટીમ તેમજ PGVCLની ટીમે સંયુક્ત રીતે તપાસ હાથ ધરી હતી. ખેડૂત આંદોલન મામલે આપેલા વિવાદાસ્પદ નિવેદનના બીજા દિવસે જ તંત્રની આ કાર્યવાહીને પગલે મોરબીમાં રાજકારણ ગરમાયું છે.
રાકેશ અમૃતિયાના સ્ટોન ક્રશર પર કાર્યવાહી
મળતી માહિતી અનુસાર, ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમ સીધી જ રાકેશ અમૃતિયાના સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ પર પહોંચી હતી. માત્ર ખાણ ખનીજ જ નહીં સાથે PGVCLની ટીમ પણ હાજર હતી. વીજ વપરાશ અને સ્ટોક બન્નેની એક સાથે ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. ટીમે કારખાનામાં પડેલો કાચો માલ, તૈયાર સ્ટોક, વજન કાંટા અને રોયલ્ટીના દસ્તાવેજોની ઝીણવટપૂર્વક ગણતરી હાથ ધરી હતી.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાકેશ અમૃતિયા ખેડૂત આંદોલનને લઇને બેફામ નિવેદન આપતા હતા તેના કારણે આ તપાસ અચાનક હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું લોકમુખે ચર્ચાઇ રહ્યું છે. જોકે, આ સમગ્ર મામલે તંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ એક રૂટીન તપાસ છે. ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અમને સ્ટોકમાં ગેરરીતિની ફરિયાદ મળી હતી એટલે અમે અચાનક ચેકિંગ કરવા માટે આવ્યા છીએ. PGVCLની ટીમ પણ વીજ વપરાશ ચેક કરવા સાથે આવી છે. રિપોર્ટ તૈયાર કરીને ઉપરી અધિકારીઓને મોકલવામાં આવશે અને કોઇપણ પ્રકારની ગેરરીતિ જણાઇ આવશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
2 કલાક સુધી ચાલી તપાસ
ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓએ લગભગ 2 કલાક સુધી કારખાનામાં તપાસ કરી હતી. સ્ટોક રજિસ્ટર, ટ્રાન્સપોર્ટના પાસ, રોયલ્ટીની રસીદો બધું જ ખંગોળવામાં આવ્યું હતું. આ તપાસ રાજકીય રીતે પણ ચર્ચાનો વિષય બની હતી. રાકેશ અમૃતિયા છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી મોરબીમાં વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના વળતરને લઇને ખેડૂત આંદોલનમાં અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, તેમના કેટલાક નિવેદન પણ વાયરલ થયા હતા. હાલ તપાસ દરમિયાન કારખાનાનું કામ અટકાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને અધિકારીઓએ કેટલાક દસ્તાવેજો પણ કબજે કર્યા હોવાની ચર્ચા છે.
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