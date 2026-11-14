અયોધ્યાથી પાછા ફરી રહેલા ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુઓનો મિની બસનો ટ્રેલર સાથે અકસ્માત, 2ના મોત, 13 ઘાયલ
મિની-બસમાં સવાર મુસાફરો અયોધ્યામાં રામ લલ્લાના દર્શન અને પૂજા-અર્ચના કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા
Published : November 14, 2026 at 10:06 PM IST
આગ્રા: શનિવારે સવારે આગ્રા-લખનૌ એક્સપ્રેસવે પર એક મિની-બસ અને ટ્રેલર ટ્રક વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી. આ અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના બે સભ્યોના મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય 13 મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલો હાલમાં એસ.એન. મેડિકલ કૉલેજના ઈમરજન્સી વોર્ડમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
મિની-બસમાં સવાર મુસાફરો ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ હતા, જેઓ અયોધ્યામાં રામ લલ્લાના દર્શન અને પૂજા-અર્ચના કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા. આ દુઃખદ અકસ્માત આગ્રા-લખનૌ એક્સપ્રેસવે પર, ફતેહાબાદ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના વિસ્તારમાં બન્યો હતો.
આ ઘટના વહેલી સવારે લગભગ 4:00 વાગ્યે ફતેહાબાદ વિસ્તારમાં બની હતી, જ્યારે મિની-બસ પરથી ચાલકનું નિયંત્રણ ગુમાવાઈ ગયું હતું અને તે આગળ જઈ રહેલા ટ્રેલર ટ્રકની પાછળ અથડાઈ હતી. મિની-બસ ધીરજ પાટીલ ચલાવી રહ્યા હતા. અકસ્માતની જાણ થતાં જ (UPEIDA) (ઉત્તર પ્રદેશ એક્સપ્રેસવેઝ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી)ની બચાવ ટીમ અને ફતેહાબાદ પોલીસ સ્ટેશનના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
પોલીસ અને યુપીઈઆઈડીએની ટીમે ભારે જહેમત બાદ મિની-બસમાં ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા તબીબી સારવાર માટે આગ્રાની એસ.એન. મેડિકલ કોલેજમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં તપાસ દરમિયાન તબીબોએ કિશનના પુત્ર પ્રદીપ (53) અને કિરાત સિંહની પત્ની જનક બેન (58)ને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ફતેહાબાદના ઇન્સ્પેક્ટર-ઇન-ચાર્જ વિનોદ કુમાર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માતમાં પ્રદીપ અને જનક બેન, જેઓ બનેવી-સાળી (અથવા સંબંધી) હતા, તેમના મૃત્યુ થયા છે. અન્ય તેર મુસાફરોને ઈજાઓ પહોંચી છે; જેમાં મનોહર, ઉમા બેન, પદમ બેન, ઉર્વશી, કિંતુ કુમારી, કિરાત સિંહ, પૃથ્વી સિંહ, કૃથા, બરસા બેન, રેણુકા બેન, હીના બેન અને અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે. તેમને એસ.એન. મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
અકસ્માત બાદ, ક્ષતિગ્રસ્ત વાહનોને એક્સપ્રેસવે પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને વાહનવ્યવહાર ફરીથી પૂર્વવત કરવામાં આવ્યો હતો. ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોએ એવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે કે વાહન ચલાવતી વખતે ડ્રાઈવર ધીરજ પાટીલને ઝોકું આવી ગયું હોઈ શકે છે. અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ હાલ તપાસ હેઠળ છે.
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