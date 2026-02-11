જીવને શિવમય બનાવતો મહાશિવરાત્રીનો મીની કુંભ, પાંચ દિવસ ચાલશે ધર્મનો મહાકુંભ મેળો
આ મેળો સન્યાસી અને સંસારી બંને જીવો માટે ખૂબ મહત્વનો માનવામાં આવે છે.
Published : February 11, 2026 at 3:35 PM IST
જુનાગઢ: આજે ભવનાથ મહાદેવ પર ધ્વજ રોહણ થયા બાદ મહાશિવરાત્રી મેળો શરૂ થયો છે. શિવને જીવમય બનાવતા પાંચ દિવસના ધર્મ ઉત્સવને સનાતન ધર્મ પરંપરામાં સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. આજે વહેલી સવારે ભવનાથ મહાદેવ પર વિધિવત અભિષેક અને રુદ્રાભિષેક બાદ મેળાને શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ મેળો સન્યાસી અને સંસારી બંને જીવો માટે ખૂબ મહત્વનો માનવામાં આવે છે, જેને માણવા માટે લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ભવનાથ તળેટી તરફ પાંચ દિવસ દરમિયાન આવતા જોવા મળશે.
જીવને શિવમય બનાવતી ભવનાથની ગીરી તળેટી
આજની મહાશિવરાત્રીના પાંચ દિવસના ધર્મ ઉત્સવનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે પાંચ દિવસ દરમિયાન જીવને શિવ સમીપે ખેંચી જતી ભવનાથ તળેટી તેની સાક્ષી બનવા જઈ રહી છે. આદિ અનાદિ કાળથી શિવરાત્રી દરમિયાન પાંચ દિવસ ધર્મ ઉત્સવનું આયોજન થાય છે. આ વર્ષે શિવરાત્રી મેળાને મીની કુંભ મેળા તરીકે પણ ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે, જેથી સાધુ સંતો અને ભાવિકોમાં ભારે આસ્થા જોવા મળી રહી છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકો શિવમય બને તે માટે મહાદેવના દર્શન કરવા માટે પણ આવતા હોય છે. મેળામાં આવેલા તમામ સાધુ સન્યાસીઓએ પણ સનાતન ધર્મમાં આસ્થા ધરાવનાર સૌ ભાવિકોને મેળામાં આવવા નિમંત્રણ આપવામાં આવી રહ્યા છે.
મેળામાં આવેલા સાધુ સંતો અને ભાવિકોનો પ્રતિભાવ
ભવનાથ મંદિરના સન્યાસી મહાદેવાનંદે મહાશિવરાત્રી મેળો એ જીવ અને શિવને જોડતી કડીરૂપ માન્યો છે. સનાતન પરંપરા અનુસાર ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રીનો મેળો અને તેનું આયોજન ધર્મની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. વર્ષમાં નોમના દિવસે પ્રથમ વખત નૂતન ધ્દજારોહણ કરીને શિવરાત્રી મેળાની શરૂઆત થતી હોય છે. આવા શુભ પ્રસંગે નૂતન ધ્વજા અને મહાદેવના દર્શન કરવાને પણ પુણ્યશાળી માનવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ ઉત્તરાખંડથી આવેલા નાગાસન્યાસી તપસી બાપુએ પણ શિવ અને જીવના મિલન સમાન આ મેળામાં સૌ ભાવી ભક્તો પોતાની ધાર્મિક આસ્થા અને વિશ્વાસ પ્રગટ કરવા માટે આવે તેવું નિમંત્રણ પણ આપ્યું હતું. મહાકાલેશ્વરથી આવેલા શિવપુરી બાપુએ પણ મહાશિવરાત્રી મેળાને લઈને સૌ ભારતવાસીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને પ્રથમ વખત ભવનાથ તળેટીમાં આયોજિત મેળાને મીની કુંભ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, જેને ધર્મની દ્રષ્ટિએ સૌથી મહત્વનો માનવામાં આવે છે. આ મેળામાં ભાગ લેવા માટે સૌ લોકોએ પુણ્યશાળી બનવું જોઈએ તેવી વાત સંન્યાસી શિવપુરીએ કરી છે.
ખાસ ફ્રાન્સથી આવેલા પતિ પત્નીએ પણ મહાશિવરાત્રી મેળાને લઈને પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અહીંના લોકો ધર્મની પરંપરા મહાશિવરાત્રીના સમયે ભવનાથમાં જોવા મળતું કુદરતી સૌંદર્ય અને ધર્મ સાથે દેવી દેવતાઓ અને તેમના તરફથી મળતી ઉર્જાઓને આજે તેઓ જીવનમાં પ્રથમ વખત અનુભવી રહ્યા છે. 40 વર્ષ પૂર્વે તેઓ જામનગર આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ગુજરાતીમાં તેમના નામનું કડુ પણ બનાવીને શરીર પર ધારણ કર્યું છે જે આજે પણ અકબંધ છે. સનાતન ધર્મ અને ખાસ કરીને ભારતની જે ધાર્મિક પરંપરાઓ છે તેની સાથે લોકાયેલ જોડાયેલા લોકો સનાતન ધર્મની પરંપરા દેવી દેવતાઓની આહલાદક અનુભવ તેને મહાશિવરાત્રી મેળા સુધી ખેંચી લાવી છે.
