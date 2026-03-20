મીની વાવાઝોડાએ કેસરના પાકનો સોથ વાળ્યો: અમરેલીમાં આંબા પરથી કેરી ખરી પડતા ખેડૂતોને મોટું નુકસાન
ધારી તાલુકો જિલ્લાનો કેસર કેરી ઉત્પાદનનો મુખ્ય ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીં આટલા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થવાથી તેની સીધી અસર બજારમાં જોવા મળવાની શક્યતા છે.
Published : March 20, 2026 at 5:24 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ગઈકાલે અચાનક પલટાયેલા વાતાવરણના કારણે પડેલા કમોસમી વરસાદ અને તોફાની પવન સાથેના મીની વાવાઝોડાએ બાગાયતી ખેતીને ભારે ફટકો પહોંચાડ્યો છે. ખાસ કરીને કેસર કેરી માટે પ્રખ્યાત ધારી તાલુકામાં કુદરતી આફતના કારણે કેસર કેરીના પાકનો સોથ વળી ગયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આંબા પર લાગેલી કેરી ખરી પડી
અચાનક ફૂંકાયેલા જોરદાર પવન અને વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાતા આંબા પર લાગેલી કેરી મોટા પ્રમાણમાં જમીન પર ખરી ગઈ હતી. અનેક બાગોમાં તો કેરીના ઢગલા જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે ખેડૂતોએ આખા સીઝનની મહેનત પળવારમાં બરબાદ થતી જોઈ. આ કુદરતી પ્રકોપના કારણે કેસર કેરીના પાકને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચ્યું છે અને ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે.
બજારમાં કેસરના ભાવને આ વર્ષે થશે અસર
ધારી તાલુકો જિલ્લાનો કેસર કેરી ઉત્પાદનનો મુખ્ય ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીં આટલા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થવાથી તેની સીધી અસર બજારમાં પણ જોવા મળવાની શક્યતા છે. પાક જમીન પર ખરી જતાં આવનારા સમયમાં કેસર કેરીની ઉપલબ્ધિ ઘટી શકે છે, જેના કારણે બજારમાં તેના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
હાલ ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે. પાકના નુકસાનને કારણે ઘણા ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે. અહીં ડીટલા ગામના સંજયભાઈ પાઘડાળ સહીત ખેડૂતો દ્વારા સરકાર પાસે તાત્કાલિક નુકસાનનો સર્વે કરાવી યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની માંગ ઉઠી રહી છે.
ડીટલા ગામના ખેડૂત સંજય પાઘડાળે કહ્યું કે, ગઈકાલે સાંજે આવેલા કમોસમી વરસાદ અને પવનના કારણે નાની-મોટી તમામ કેરી ઝાડ પરથી ખરી ગઈ છે. ઝાડ પર થોડી જ કેરી રહી છે. કરા સાથે વરસાદ આવતા તે કેરી પણ ખરી જશે, કારણ કે કાળા ડાઘ પડી ગયા છે. જે-જે કેરીને ઠંડો બરફ અડ્યો છે તે ખરાબ થઈ જશે અને અમારે આ વર્ષે કેરીનું આવરણ થોડું મોડું આવ્યું છે. દિવાળી પછી 15 દિવસ વરસાદ હતો. એટલે જ્યારે કલમોને પાણીની જરૂર નહોતી ત્યારે પાણી મળ્યું એના હિસાબે આ વર્ષે કેરી મોડી થઈ છે. અત્યારે કેરી મોટી થવી જોઈએ એની જગ્યાએ નાની છે. ત્યારે આ પવનના કારણે ઝાડ સાથે કેરી અથડાઈ-અથડાઈને ખરી ગઈ છે. એટલે પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે.
ગઈકાલે અમરેલી જિલ્લામાં મીની વાવાઝોડું ફૂંકાયું હતું જે કાનોસર ધારી સાવરકુંડલા ખાંભા પંથકના કેરીના પાકને ખૂબ નુકસાની થવા પામી છે કેસર કેરી એ અમરેલી જિલ્લામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાકે છે. ખાસ કરીને કેસર કેરીનો ગઢ ગણવામાં આવે છે. ત્યારે અહીં કેરી ખરી જતા ખેડૂતો પણ ખૂબ મૂંઝાયો છે અને ખેડૂતોને ખૂબ આર્થિક નુકસાનો વેચવાનો વારો આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સારા આધાર હતા તેઓ પણ હાલ રાતાપાણી રહી રહ્યા છે ખૂબ મોટી નુકસાની ઇજારેદારોને પણ આ સાથે આવી છે.
અન્ય ખેડૂત ભનુભાઈ વાઘેલાએ કહ્યું કે, કાલે વાવાઝોડું આવ્યું એમાં કેરી રહી નથી. ફળો બધા ખરી ગયા છે. જે કેરી રહી છે એને પણ કરા પડી ગયા છે એટલે રહેવાની શક્યતા નથી. નુકસાન વ્યાપક રહ્યું છે. એટલે અમારી માંગ છે કે સરકાર કંઈ સહાય આપે. નુકસાન 4 લાખ જેવું છે.
આ પણ વાંચો: