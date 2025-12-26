ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: પાટડીના સડલામાં ખનીજ માફિયાઓનો આતંક, ખેડૂતની 60 વીઘા પડતર જમીન રાતો રાત ખોદી કાઢી

ખેડૂતોની પડતર રહી ગયેલી જમીનોમાં ખોદકામ કરી અને તેમાંથી માટી કાઢી ખનીજ ચોરી કરવામાં આવતી હોવાનો ખુલાસો

ખનીજ માફિયાઓએ ખેડૂતની 60 વીઘા પડતર જમીન રાતો રાત ખોદી કાઢી
ખનીજ માફિયાઓએ ખેડૂતની 60 વીઘા પડતર જમીન રાતો રાત ખોદી કાઢી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજ માફિયાઓ બેફામ રીતે ખનીજ ચોરી કરી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના પાટડીના સડલા ગામમાં ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા ખેડૂતની જમીનમાં ગેરકાયદેસર ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઘટનાને લઇને ખેડૂતે મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓને જાણ કરી કડક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજ માફિયાઓનો આતંક

પાટડી-દસાડાના સડલા ગામમાં ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા ખેડૂતોની જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે ખોદકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોની પડતર રહી ગયેલી જમીનોમાં ખોદકામ કરી અને તેમાંથી માટી કાઢી ખનીજ ચોરી કરવામાં આવતી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. સડલા ગામમાં સર્વે નંબર 610,611,622 અને 623 નંબરની આશરે 60 વીઘા જમીન ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા ખોદી કાઢવામાં આવી હતી.

ખેડૂતની 60 વીઘા પડતર જમીન રાતો રાત ખોદી કાઢી (ETV Bharat Gujarat)

"સંડલાની સીમમાં 60 વીઘા જમીનની અંદર છેલ્લા 15 વર્ષથી ખેતી કામ કરીએ છીએ. આ વર્ષે વોકળો બાજુમાં આવતા ખેતી પડતર રહી હતી. પડતર જમીનનો લાભ ખનીજ માફિયાઓએ લઇ ખેતીની જમીનમાં 200 મીટર ઊંડા ખાડા ખોદી કાઢેલ છે. ગામની જમીન સુધી રસ્તો પ્રાઇવેટ બનાવ્યો હતો અને આખી રાત ડમ્પર ચાલતા હતા. ખેતરમાં જતા ખબર પડી કે ખનીજ માફિયાઓએ જમીનની અંદર ખનીજ ચોરી કરી છે. " અહેમદ જત મલેક, ખેડૂત

આ ઘટનાની જાણ ખેડૂતોને થતા તાત્કાલિક ખેતરે દોડી આવ્યા હતા અને ત્યાં ખનીજ ચોરી ચાલતી હતી. આ ઘટનાની જાણ મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓને કરવામાં આવી છે અને ખનીજ ચોરી કરનારા તત્ત્વો ઉપર કડક પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MINERAL THEFT
SURENDRANAGAR KHANIJ CHORI
FARMER LAND SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR KHANIJ CHORI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.