ગોંડલમાં મોટા પાયે ખનીજ ચોરી થતી હોવાનો આક્ષેપ, મોટા ઉમવાડાની 20થી વધુ જગ્યા પર ગેરકાયદેસર ખનન

ગામની સીમમાં આવેલા ખાટલાધાર, ડોઢિયો ધાર, ખડિયા ડેમ અને મોટી ડેમ સહિત અંદાજે 20 જેટલા અલગ-અલગ લોકેશન પરથી મોટા પાયે ગેરકાયદેસર ખનનનો આરોપ

ગોંડલમાં મોટા પાયે ખનીજ ચોરી થતી હોવાનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 9:43 PM IST

ગોંડલ: રાજકોટના ગોંડલના મોટા ઉમવાડા ગામમાં ખનીજ માફિયાઓ બેફામ થયા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ગામ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં ખનીજ ચોરી કરવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ ગ્રામજનોએ લગાવ્યો છે. બીજી તરફ ખનીજ માફિયાઓ સામે મોરચો માડનારાઓને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે.

ગોંડલમાં ખનીજ માફિયાઓ બેફામ

ગોંડલ તાલુકાના મોટા ઉમવાડા ગામે છેલ્લા દોઢ દાયકાથી ચાલી રહેલી બેફામ ખનીજ ચોરીનો મામલો હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ગામના જાગૃત આગેવાનો દ્વારા જ્યારે આ કૌભાંડને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે ખનીજ ચોરી બાબતે તેમને ખુલ્લેઆમ જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી. ગામના સરપંચ પ્રતિનિધિ અને પંચાયત સદસ્યે મીડિયા સમક્ષ આ ગંભીર બાબતોનો આક્ષેપ અને પર્દાફાશ કર્યો છે.

મોટા ઉમવાડા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પ્રતિનિધિ ભુપત ડાભીના જણાવ્યા અનુસાર, ગામમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી ખનીજ ચોરીનું વ્યવસ્થિત કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે. ગામની સીમમાં આવેલા ખાટલાધાર, ડોઢિયો ધાર, ખડિયા ડેમ અને મોટી ડેમ સહિત અંદાજે 20 જેટલા અલગ-અલગ લોકેશન પરથી મોટા પાયે ગેરકાયદેસર ખનન કરવામાં આવ્યું છે. ભુપત ભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીંથી એટલા ડમ્પરો ભરાયા છે કે જેની કોઈ ગણતરી જ નથી. ગોંડલથી લઈને અનિડા સુધીની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને રેસિડેન્સી પ્રોજેક્ટ્સ (જેમ કે અયોધ્યા રેસિડેન્સી)માં અહીંની માટી ઠલવાઈ છે. રાત-દિવસ હિટાચી અને જેસીબી મશીનો દ્વારા ગૌચર અને ખરાબાની જમીનો કોતરી ખાવામાં આવી છે."

ખનીજ ચોરી અટકાવવા જતાં સરપંચ પ્રતિનિધિને ડરાવવા માટે માફિયાઓ દ્વારા તમામ પ્રકારના હથકંડા અપનાવવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. ભુપત ડાભીએ ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, "મને અંદાજે 6 મહિના પહેલા વીરપાલસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા દ્વારા બંદૂક બતાવીને મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી."

ભુપત ભાઈએ ખુલાસો કરતા આરોપીઓના બંદૂક સાથેના ફોટા પણ રજૂ કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે વીરપાલસિંહ જાડેજા અને મોહિત લાલકીયા તથા તેમની ટોળકી દ્વારા ફોન પર ધમકીઓ આપવામાં આવે છે, જેના ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પુરાવા તરીકે તેમની પાસે છે. આરોપીઓ દ્વારા એવી પણ ઓફર કરવામાં આવે છે કે જો સરપંચ પક્ષ સમાધાન કરી લે અને પકડાયેલા વાહન છોડાવી દે તો મામલો રફે-દફે થઇ શકે છે.

ખનીજ માફિયાને કારણે ખેડૂતો પણ પરેશાન

એક તરફ ખનીજ માફિયાઓ કરોડોની ચોરી કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ સામાન્ય ખેડૂતોને પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા હોવાની વ્યથા પંચાયત સદસ્ય કાંતિભાઈ સોલંકીએ વ્યક્ત કરી હતી. કાંતિભાઈએ રોષપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "જો કોઈ ખેડૂત પોતાના ખેતરના સુધારા માટે કે પંચાયતના બગીચામાં વૃક્ષારોપણ માટે પોતાની 7/12ની જમીનમાંથી કાળી માટી કાઢે, તો ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓ તુરંત આવીને દંડ ફટકારે છે. પરંતુ છેલ્લા 14 વર્ષથી સરકારી તિજોરીને નુકસાન પહોંચાડતા આ માફિયાઓ વિરુદ્ધ અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ પગલાં લેવાતા નથી."

ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ મામલે તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO), ભુસ્તરશાસ્ત્રી અને છેક ગાંધીનગર સુધી લેખિત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે અધિકારીઓ ફરિયાદના 15-20 દિવસ બાદ તપાસમાં આવે છે અને 'કઈ મળ્યું નથી' તેવો રિપોર્ટ આપીને સબ સલામતના દાવા કરે છે. હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા પણ સિંચાઈ વિભાગની મંજૂરીના નામે તળાવમાંથી માટી ઉલેચવામાં આવી હતી, પરંતુ તેના કોઈ લેખિત પુરાવા ગ્રામ પંચાયતને આપવામાં આવ્યા ન હતા.

સરપંચ પ્રતિનિધિ અને ગ્રામ પંચાયત બોડીએ હવે આર-પારની લડાઈ લડવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. તેમણે તંત્ર પાસે માંગ કરી છે કે 14 વર્ષમાં થયેલા તમામ ખાડાઓનું ટેકનિકલ માપન (મેઝરમેન્ટ) કરવામાં આવે અને કસૂરવારો પાસેથી દંડ વસૂલવામાં આવે.

