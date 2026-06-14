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અમરેલી: ખનીજ ચોરીના ટ્રેક્ટરને સિઝ કરતા ખનીજ માફિયા દ્વારા રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર સહિત 3 કર્મચારીઓ પર ધોકા-છરી વડે હુમલો

ખનીજ ચોરીનુ ટ્રેક્ટર ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમ દ્વારા સિઝ કરતા ખનીજ માફિયાઓએ રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર સહિત 3 કર્મચારી ઉપર હુમલો કરતા 5 ઇસમ સામે ગુન્હો નોંધાયો.

ખનીજ ચોરીના ટ્રેક્ટરને સિઝ કરતા ખનીજ માફિયા દ્વારા રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર સહિત 3 કર્મચારીઓ પર ધોકા-છરી વડે હુમલો
ખનીજ ચોરીના ટ્રેક્ટરને સિઝ કરતા ખનીજ માફિયા દ્વારા રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર સહિત 3 કર્મચારીઓ પર ધોકા-છરી વડે હુમલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 1:33 PM IST

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અમરેલી : જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીનો એક ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે. સાવરકુંડલા વિસ્તારમાં ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમે એક ટ્રેક્ટર સિઝ કર્યું હતું, જેમાં ગેરકાયદેસર રેતી ભરેલી હતી. આ ટ્રેક્ટરને સિઝ કરતા ખનીજ માફિયાઓએ ટીમ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર સહિત ત્રણ કર્મચારીઓને ઇજા પહોંચી છે. પોલીસે આ મામલે પાંચ ઈસમો સામે ગુનો નોંધાવ્યો છે.

અમરેલી જિલ્લામાં શેત્રુંજી નદીના પટમાં સૌથી વધુ ગેરકાયદેસર રેતી ચોરીની ફરિયાદો ઉઠતી હોય છે. ત્યારે મોડી રાતે અમરેલી ભૂસ્તરશાસ્ત્રીની તપાસ ટીમ સાવરકુંડલા, ખાંભા અને રાજુલા વિસ્તારમાં ચેકીંગ કરવા રવાના થઈ હતી. સાવરકુંડલા શહેરની સીમમાં આવેલી જગ્યાએ ટીમે એક ટ્રેક્ટરને રોક્યું, જેમાં રેતી ભરેલી હતી. ટીમે વાહન ચાલકને પાસ પરમીટ માંગતા તેણે રજૂ કરી નહીં. ગેરકાયદેસર રેતી ચોરીનું આ ટ્રેક્ટર સિઝ કરીને સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવામાં આવ્યું.

ખનીજ માફિયાઓએ રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર સહિત 3 કર્મચારી ઉપર હુમલો કરતા 5 ઇસમ સામે ગુન્હો નોંધાયો (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારબાદ ટીમ ખાંભા-સાવરકુંડલા રોડ પર આગળ વધી રહી હતી. ત્યાં ટ્રેક્ટર માલિક અને તેના સાથીઓએ ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમને ઘેરી લીધી. હુમલાખોરોએ ખાનગી કારણે રસ્તામાં ફોરવિલ ગાડી રાખી દીધી. ત્યાર બાદ તેમણે ધોકા, પાઇપ અને છરી વડે ટીમ પર હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં ખાણ ખનીજ વિભાગના રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર કાનાભાઈ સોલંકી, નલિન બગડા અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ મુકેશ જોશીને ઇજા પહોંચી. ગાર્ડ મુકેશ જોશીના માથાના ભાગમાં ધોકો મારવામાં આવ્યો, જેના કારણે ત્રણ ટાંકા આવ્યા. અન્ય કર્મચારીઓને પગ અને પીઠના ભાગમાં ઇજાઓ થઈ.

હુમલા બાદ તાત્કાલિક સારવાર માટે ત્રણેય કર્મચારીઓને સાવરકુંડલા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. હાલ તેઓ સારવાર હેઠળ છે. આ ઘટનામાં આરોપી કરણભાઈ સાદુળભાઈ બોરીચા (રહે. લુવારા), તેનો મિત્ર જયરાજભાઈ વાળા અને અન્ય ત્રણ અજાણ્યા ઈસમો સામે ગુનો નોંધાયો છે. રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર કાનાભાઈ સોલંકીએ સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આરોપી કરણભાઈ અને જયરાજભાઈની ઓળખ કરી લીધી છે, જ્યારે ત્રણ અજાણ્યા ઈસમોની શોધ ચાલી રહી છે.

સાવરકુંડલાના ઇન્ચાર્જ ડીવાયએસપી વિસ્મય માનસેતાએ જણાવ્યું કે ઘટનાની ગંભીરતાને સમજીને તાત્કાલિક અલગ-અલગ પોલીસ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. હુમલાખોર ખનીજ માફિયાઓને ઝડપી પાડવા માટે કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અમરેલી જિલ્લામાં લીલીયા, સાવરકુંડલા પંથક સુધી પસાર થતી શેત્રુંજી નદીના પટમાં રાત્રિના સમયે અને વહેલી સવારે સૌથી વધુ ખનીજ ચોરી થતી જોવા મળે છે. આ ઘટનાથી ખાણ ખનીજ વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સ્થાનિક લોકોએ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

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