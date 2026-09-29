ગુજરાતમાં કૂપોષણ સામે 2 લાખ લોકોએ છેડ્યો જંગ, 'મન કી બાત'માં PMએ વખાણેલી 'વાનગી સ્પર્ધા' શું છે?
'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં PM મોદીએ ગુજરાતમાં ચાલતી 'વાનગી સ્પર્ધા'નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
Published : September 29, 2026 at 5:49 PM IST
નવી દિલ્હી: PM નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના 138માં એપિસોડમાં ગુજરાતમાં ચાલી રહેલી 'વાનગી સ્પર્ધા'ના ભરપૂર વખાણ કર્યા. દેશભરમાં ચાલી રહેલા 'પોષણ માહ' અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતની આ પહેલથી કૂપોષણ મુક્ત ભારતના સંકલ્પને નવું બળ આપ્યું છે. આ સ્પર્ધામાં માત્ર મિલેટ્સ અને સ્થાનિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને પૌષ્ટિક વાનગીઓ બનાવવાનું અનોખું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખથી વધુ લોકો ઉત્સાહભેર જોડાયા છે.
PM મોદીએ કેમ કર્યા વખાણ?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમેશાં ગ્રાઉન્ડ લેવલની અનોખી પહેલને વૈશ્વિક કે રાષ્ટ્રીય મંચ પૂરું પાડવા માટે જાણીતા છે. 'મન કી બાત'માં ગુજરાતની આ સફળતાનો ઉલ્લેખ કરીને PM મોદીએ દેશના અન્ય રાજ્યોને પણ આવો જ સંદેશ આપ્યો છે કે દરેક રાજ્ય પોતાના પ્રાદેશિક પાકોના આધારે આવી સ્પર્ધાઓ યોજીને કુપોષણ સામે લડી શકે છે. વડાપ્રધાન મોદીના વખાણથી જમીની સ્તરે કામ કરતા આંગણવાડી કાર્યકરો, આશા વર્કરો અને સ્થાનિક મહિલાઓનો ઉત્સાહ બમણો થયો છે.
શું છે 'વાનગી સ્પર્ધા' અને તેનો મુખ્ય હેતુ?
'વાનગી સ્પર્ધા' એ માત્ર એક રસોઈ સ્પર્ધા નથી, પરંતુ તે કૂપોષણ સામે લડવાનું એક મજબૂત સામાજિક હથિયાર બની ગઈ છે. આ પ્રતિયોગિતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પરિવારોને સસ્તા, સરળતાથી મળી રહે તેવા અને સ્થાનિક સુપરફૂડ્સ જેવા કે, બાજરી, જુવાર, રાગી અને અન્ય પરંપરાગત અનાજમાંથી સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક વાનગીઓ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
September is dedicated to strengthening the fight against malnutrition and building a healthier, better-nourished India.— Mann Ki Baat Updates मन की बात अपडेट्स (@mannkibaat) September 27, 2026
Across the country, numerous inspiring initiatives and commendable efforts are being undertaken to combat malnutrition and promote awareness about nutrition.… pic.twitter.com/n5HnVuJRJx
મિલેટ્સ પર કેમ ભાર મુકાયો?
આજના ફાસ્ટ ફૂડના યુગમાં પરંપરાગત આહાર ભૂલાતો જાય છે, ત્યારે આ સ્પર્ધા દ્વારા પરિવારોને ફરીથી પૌષ્ટિક અને સંતુલિત આહાર તરફ વાળવાનો નમ્ર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. મિલેટ્સ એટલે કે આપણું પરંપરાગત મોટું ધાન્ય જેમાં પોષક તત્વોનો ખજાનો છે. આ સ્પર્ધામાં મિલેટ્સ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
બાજરી, રાગી અને જુવારમાં આયર્ન, કેલ્શિયમ, પ્રોટીન અને ફાઈબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે બાળકો અને મહિલાઓમાં લોહીની ઉણપ અને કૂપોષણની સમસ્યાને જડમૂળથી ખતમ કરી શકે છે. મોંઘા હેલ્થ સપ્લીમેન્ટ્સ ખરીદવાને બદલે સ્થાનિક સ્તરે ઉગતા આ ધાન્યો દરેક સામાન્ય અને ગરીબ પરિવારના બજેટમાં સરળતાથી મળી રહે છે. જ્યારે સ્થાનિક પાક અને મિલેટ્સની માંગ વધશે, ત્યારે સીધો ફાયદો સ્થાનિક ખેડૂતોને થશે, જેનાથી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત બનશે.
कुपोषण के खिलाफ संकल्प,— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) September 27, 2026
पोषण की ओर राष्ट्र की पहल
देशभर में पोषण को बढ़ावा देने की कई पहल हो रही हैं। गुजरात की मिलेट्स से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता स्थानीय और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने का सराहनीय प्रयास है।#MannKiBaat pic.twitter.com/5MYAa8t0RR
2 લાખથી વધુ લોકોની ભાગીદારી
કોઈપણ સરકારી અભિયાન ત્યાં સુધી સફળ નથી થતું, જ્યાં સુધી તેમાં જનભાગીદારી ન જોડાય. ગુજરાતની આ વાનગી સ્પર્ધામાં જ્યારે 2 લાખથી વધુ માતાઓ, બહેનો, યુવતીઓ અને શેફે ભાગ લીધો, ત્યારે આ એક સરકારી કાર્યક્રમ મટીને ખરા અર્થમાં એક 'જન-આંદોલન' બની ગયું છે. આ વિશાળ સંખ્યા દર્શાવે છે કે, હવે ભારતીય પરિવારો સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત થઈ રહ્યા છે.
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