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વડોદરાઃ 400થી વધુ આંગણવાડીમાં માસૂમ બાળકોને અપાતું દૂધ બંધ, કોણ છે માસૂમ ભૂલકાઓનો ગુનેગાર?

વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત 400થી વધુ આંગણવાડીમાં બાળકોને અપાતું દૂધ 7 દિવસથી બંધ હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

વડોદરાની 400થી વધુ આંગણવાડીઓમાં 7 દિવસથી દૂધ બંધ
વડોદરાની 400થી વધુ આંગણવાડીઓમાં 7 દિવસથી દૂધ બંધ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 5:04 PM IST

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વડોદરાઃ ગરીબ બાળકોને પોષણક્ષમ આહાર મળી રહે તેના માટે સરકાર કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ફાળવે છે. આ માટે આંગણવાડીમાં બાળકોને ભણતરની સાથે પૌષ્ટિક અને પોષણક્ષમ નાસ્તાની સાથે દૂધ પણ આપવામાં આવે છે. જો કે સ્થાનિક વહીવટી તંત્રના અણઘટ વહીવટના લીધે ક્યારેક આ ગરીબ બાળકો પોતાના હકથી વંચિત રહી જાય છે. આવો જ એક કિસ્સો વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં સામે આવ્યો છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત 400થી વધુ આંગણવાડીમાં છેલ્લા 7 દિવસથી ગરીબ બાળકોને અપાતું દૂધ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને તેનું કારણ છે રૂપિયા. દૂધ સપ્લાય કરતી એજન્સીને તેનું પેમેન્ટ નહીં મળતા તેણે દૂધ સપ્લાય કરવાનું બંધ કરી દીધું છે.

વડોદરા મનપાના ICDS વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, તારામંડળ નામની એજન્સીને વડોદરાની આંગણવાડીમાં દૂધ સપ્લાય કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો હતો. જોકે, લાંબા સમયથી બિલ ક્લિયર ન થતા હવે આ એજન્સીએ દૂધ સપ્લાય કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. એજન્સીના આ નિર્ણયથી વડોદરા મનપા સંચાલિત 400થી વધુ આંગણવાડીમાં બાળકોને દૂધ નથી મળી રહ્યું.

વડોદરાની 400થી વધુ આંગણવાડીઓમાં 7 દિવસથી દૂધ બંધ (Etv Bharat Gujarat)

માસૂમ ભૂલકા દૂધથી વંચિત અને મનપા છે અજાણ!

તારામંડળ એજન્સીને પેમેન્ટ નહીં મળવા અંગે જ્યારે વડોદરા મનપાના ચીફ એકાઉન્ટન્ટને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓ આ ઘટનાથી જ બિલકુલ અજાણ હતા. ચીફ એકાઉન્ટન્ટ સંતોષ તિવારીનું કહેવું છે કે, દૂધ મળતું બંધ થવા અંગે તેમની પાસે કોઈ જ સત્તાવાર માહિતી નથી આવી. તેમના કહેવા મુજબ, તારામંડળ એજન્સીને જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિના સુધી નિયમિત ચૂકવણી કરવામાં આવી છે અને છેલ્લી ચૂકવણી 21 ઓગસ્ટના રોજ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, દૂધનો સપ્લાય કયા કારણોસર બંધ કરવામાં આવ્યો છે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર રજુઆત તેમની પાસે નથી આવી.

ચીફ એકાઉન્ટન્ટ સંતોષ તિવારીએ વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું કે, તારામંડળ એજન્સીનું નવું બિલ તેમને 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ હિસાબી શાખાને મળ્યું હતું. હાલ આ બિલ ઓડિટ માટે મોકલવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ઓડિટ શાખામાંથી મંજૂર મળી જશે, ત્યારે પ્રાથમિકતાના ધોરણે આ ચૂકવણી કરી દેવામાં આવશે.

એક તરફ ICDS વિભાગ દ્વારા લાંબા સમયથી બિલ ક્લિયર ન થવાના કારણે એજન્સીએ દૂધ સપ્લાય અટકાવ્યો હોવાનો દાવો કરી રહ્યું છે. જ્યારે વડોદરા મનપાના ચીફ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટના નિયમિત પેમેન્ટ તથા 21 ઓગસ્ટે થયેલા છેલ્લાં પેમેન્ટની વાત કરવામાં આવી રહી છે. આ બધાની વચ્ચે વડોદરા શહેરના ગરીબ માસૂમ બાળકોને પૌષ્ટિક નાસ્તાની સાથે દૂધ ઝડપથી મળવાનું શરૂ થાય તે જરૂરી છે.

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TAGGED:

વડોદરા મહાનગરપાલિકા
આંગણવાડીમાં દૂધ બંધ
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