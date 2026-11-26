સાડા ત્રણ લાખથી વધુ પશુપાલકો માટે દૂધના ભાવ વધારાના સંકેત, સાબર ડેરીની મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક મળી
સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના સાડા ત્રણ લાખથી વધુ પશુપાલકો માટે રાહતના સંકેતો સામે આવ્યા છે.
Published : November 26, 2026 at 4:08 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના સાડા ત્રણ લાખથી વધુ પશુપાલકો માટે રાહતના સંકેતો સામે આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાબર ડેરીમાં ચાલી રહેલા આંતરિક વિવાદો અને વહીવટી પ્રશ્નો વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ બોર્ડ મીટિંગ યોજાઈ હતી. પોણા બે કલાક સુધી ચાલેલી બેઠકમાં દૂધના ખરીદભાવમાં વધારો કરવા સહિત કેટલફીડના ભાવ અને પશુપાલકોને આર્થિક રીતે વધુ સહાયરૂપ થવાના મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠક બાદ હવે ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પશુપાલકોને દૂધના ભાવ વધારાની ભેટ મળી શકે તેવી શક્યતાઓ પ્રબળ બની છે.
સાડા ત્રણ લાખથી વધુ પશુપાલકો માટે દૂધના ભાવ વધારાના સંકેત
સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાની આર્થિક જીવાદોરી સમાન સાબરડેરીની બોર્ડ મીટિંગ આજે પૂર્ણ થઈ છે. બેઠકમાં ડેરીના આંતરિક વહીવટી પ્રશ્નો સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ડિરેક્ટરો વચ્ચે ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી. જોકે, સમગ્ર બેઠકમાં સૌથી વધુ ધ્યાન પશુપાલકોને મળતા દૂધના ખરીદભાવ વધારવાના મુદ્દા પર કેન્દ્રિત રહ્યું હતું.
આગામી ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પશુપાલકોને દૂધના ભાવમાં વધારો મળી શકે તેવા સંકેતો મળ્યા છે. જોકે, મહિનાની આખર તારીખે રાજ્યની અન્ય ડેરીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા કિલોફેટના ભાવની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. બજારની સ્થિતિ અને અન્ય ડેરીઓના ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને સાબરડેરી દ્વારા આખરી નિર્ણય લેવામાં આવશે. જેથી હવે લાખો પશુપાલકોની નજર ડેરીના આગામી નિર્ણય પર મંડાઈ છે.
રો-મટિરિયલના બજારભાવને આધારે કેટલફીડના નવા ભાવ થશે નક્કી
બીજી તરફ પશુપાલકો માટે સતત ખર્ચ વધારાનું કારણ બની રહેલા કેટલફીડના ભાવ અંગે પણ બોર્ડ મીટિંગમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. પશુદાણ તૈયાર કરવા માટે જરૂરી રો-મટિરિયલના બજારભાવની સમીક્ષા કર્યા બાદ આગામી દિવસોમાં કેટલફીડના નવા ભાવ નક્કી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સાબરડેરીના આંતરિક વહીવટી મુદ્દાઓ અને અન્ય કામગીરી અંગે પણ ચર્ચા થઈ હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે બેઠક દરમિયાન ડિરેક્ટર જશુ પટેલ બેઠક પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ બહાર નીકળી ગયા હતા. કોંગ્રેસની રાજકીય બેઠકમાં હાજરી આપવા અમદાવાદ જવાનું હોવાનું જણાવી તેઓ રવાના થયા હતા. જોકે, બેઠક શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહી હોવાનું અને પશુપાલકોના ભાવ વધારાના મુદ્દે ચર્ચા ચાલુ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
એક તરફ સાબર ડેરીમાં આંતરિક વિવાદો અને વહીવટી મુદ્દાઓ ચર્ચામાં છે, ત્યારે બીજી તરફ દૂધના ભાવ વધારાના સંકેતોથી પશુપાલકોમાં આશા જાગી છે. હવે મહિનાના અંતે થનારી કિલોફેટના ભાવની સમીક્ષા બાદ સાબરડેરી કેટલો ભાવ વધારો જાહેર કરે છે અને પશુદાણના ભાવમાં કેટલી રાહત આપે છે, તેના પર સાડા ત્રણ લાખથી વધુ પશુપાલકોની નજર ટકેલી છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆત પશુપાલકો માટે ખરેખર રાહતભરી બને છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું.
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