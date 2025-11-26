ETV Bharat / state

ગીર ગાય જ નહીં પણ ગીરના બુલની પણ મોટી માંગ, વૈજ્ઞાનિકો બુલ ખરીદવા પહોંચ્યા કામધેનુ યુનિવર્સિટી

હરિયાણા અને છત્તીસગઢ થી પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો ગીર ગાય અને બુલની ખરીદી કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 5:09 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 5:37 PM IST

જુનાગઢ : ગાયની પ્રજાતિમાં ગીર બ્રીડ આજે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી મોટી ખ્યાતી પ્રાપ્ત ગાયનું કુળ માનવામાં આવે છે. ગીરની ગાય આજે વિશ્વના સીમાડાઓ વટાવીને આજે બ્રાઝિલ સુધી પણ પહોંચી ગઈ છે, ત્યારે આજે મિલ્ક દિવસ નિમિત્તે કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં હરિયાણા અને છત્તીસગઢ થી પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો ગીર ગાય અને બુલની ખરીદી કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.

ગીરની ગાય સાથે બુલની પણ છે આટલી જ બોલબાલા

ગીર આ એવી પ્રજાતિનું દુધાળુ ગાય કુળ છે, કે જે હવે વિશ્વના સીમાડા વટાવીને છેક બ્રાઝિલ સુધી પહોંચી ગયું છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આજે ગીર પ્રજાતિના ગાય અને બુલની આટલી જ માંગ જોવા મળે છે. બ્રાઝિલે તો ભારતની ગીર ગાય સાથે ત્યાંની સ્થાનિક ગાયનું બ્રિડિંગ કરાવીને ગીર ગાયને સૌથી મોટી પ્રસિદ્ધિ અપાવી છે. દૂધ ઉત્પાદનની સાથે સૌથી સારી જાતની આ ગાય આજે ગીરને ગૌરવ અપાવી રહી છે.

આજે રાષ્ટ્રીય મિલ્ક દિવસ નિમિત્તે હરિયાણા અને છત્તીસગઢ થી કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો કેજે તેમના રાજ્યોમાં ગીર ગાયની સંતતિને વધુ આગળ વધારવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, તે પૈકીના કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો આજે કામધેનુ યુનિવર્સિટી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને અહીંથી ગીર ગાય અને બુલને પસંદ કરીને હરિયાણા અને છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યોમાં પણ ગીર ગાયની બોલબાલા જોવા મળે તે માટેના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.

સંતતિના વિસ્તાર માટે ગીર બુલની વિશેષ પસંદગી

હરિયાણાના હિસારમાં બુલ સ્પર્મ સેન્ટરના સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ડો. વી.કે.મુજાલ કામધેનુ યુનિવર્સિટી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને અહીંથી સારી જાતના યુવાન સાતથી આઠ ગીર બુલ પસંદ કરીને લઈ જવા માટે પોતાની રીતે તેમની પસંદગી કરી રહ્યા છે. હરિયાણાના હિસારમાં આવેલું સ્પર્મ સેન્ટર વર્ષમાં 60 થી 70 લાખ ડોઝ સ્પર્મના ઉત્પાદિત કરીને આ પ્રકારના દુધાળા પશુની જાતિ આગળ વધી શકે તે માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.

જેમાં તેઓ આજે ગીર બુલની વિશેષ પસંદગી માટે પહોંચ્યા હતા. તેમણે સ્વયંમ બુલના લોહી અને ટેસ્ટીકલના કેટલાક નમૂનાઓ એકત્ર કર્યા છે, તેના પૃથકરણ બાદ સૌથી તંદુરસ્ત અને સારી ઓલાદના ગીર બુલને હરિયાણા ખાતે તેમના સ્પર્મ સેન્ટરમાં લઈ જશે.

તમામ બુલની બે થી ત્રણ પેઢીનો રેકોર્ડ

હરિયાણાના હિસારમાં બુલ સ્પર્મ સેન્ટર ખાતે કામ કરી રહેલા રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિક ડો વી કે મુંજાલ કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં બુલની પસંદગી કરવા માટે ખુબજ ઉત્સાહિત હતા. અહીંથી જે બુલની પસંદગી તેઓ કરશે તેમના માતા-પિતા દાદા દાદીનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ જોવા મળી શકે છે, વધુમાં જે બુલ ને તેઓ પસંદ કરનાર છે, તેની દાદા અને માતાના દૂધની ઉત્પાદન ક્ષમતા કેવી અને કેટલી છે, તેનો પણ સંપૂર્ણ રેકોર્ડ કામધેની યુનિવર્સિટીમાં નોંધાયેલો છે.

જે બુલની પસંદગી તેઓ કરનાર છે, તેના પિતા અને દાદાની શારીરિક ક્ષમતા પણ કેટલી હતી, તેનો રેકોર્ડ પણ નોંધાયેલ છે. જેથી બુલની પસંદગી કરવામાં તેમને સરળતા પડી શકે છે. જેથી તેઓ બુલની પસંદગી કરવા માટે ખાસ કામધેનુ યુનિવર્સિટી પર પોતાની પ્રથમ પસંદગી ઉતારી છે. આગામી દિવસોમાં ગીર પ્રજાતિના બુલ હરિયાણાના હિસાર ખાતે કાર્યરત બુલ સ્પર્મ સેન્ટરમાં પણ જોવા મળશે.

