મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધની અસર: સુરતમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે-48 પરની હોટલોમાં ગેસની અછત, મેનૂમાંથી ઈડલી-ઢોંસા ગાયબ

રાંધણ ગેસના સપ્લાયમાં ખેંચને કારણે નેશનલ હાઈવે 48 પર આવેલી હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ગેસની અછતના ભણકારા વાગતા અનેક હોટલ સંચાલકોએ મેનૂમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે.

સુરતની હોટલોમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત
સુરતની હોટલોમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 8:06 PM IST

સુરત: મધ્ય-પૂર્વમાં અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધની વૈશ્વિક અસરો હવે સ્થાનિક સ્તરે ગુજરાતમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી છે. ખાસ કરીને, રાંધણ ગેસ (LPG)ના સપ્લાયમાં સર્જાયેલી ખેંચને કારણે સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે 48 પર આવેલી હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સની હાલત કફોડી બની છે. ગેસની અછતના ભણકારા વાગતા જ અનેક હોટલ સંચાલકોએ રાતોરાત પોતાના મેનૂમાં મોટા ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી છે.

હાઈવે પરની હોટલોમાં જે આઈટમો બનાવવામાં ગેસનો વધુ વપરાશ થાય છે, તેવી વાનગીઓ હાલ પૂરતી બંધ કરી દેવામાં આવી છે. નવાઈની વાત એ છે કે, લોકપ્રિય એવી સાઉથ ઈન્ડિયન ડિશ પણ અનેક હોટલોમાં મળતી બંધ થઈ ગઈ છે. સંચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, ઢોસા, ઈડલી કે અન્ય સાઉથ ઈન્ડિયન વાનગીઓ માટે સતત ગેસ ચાલુ રાખવો પડતો હોવાથી, ગેસની બચત કરવા માટે હાલના તબક્કે આ નિર્ણય લેવાયો છે.

હોટલોમાં ગેસની અછત, મેનૂમાંથી ઈડલી-ઢોંસા ગાયબ (Etv Bharat Gujarat)

આધુનિક રસોઈ મશીનરીઓ, જે સંપૂર્ણપણે ગેસ પર નિર્ભર હતી, તેને હાલ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. તેની જગ્યાએ હવે ફરી જૂની પદ્ધતિ મુજબ કોલસા અને લાકડાના બળતણનો ઉપયોગ વધારી દેવામાં આવ્યો છે. રસોડામાં ફરી ધુમાડાના સામ્રાજ્ય વચ્ચે રસોઈ બનાવવાની ફરજ પડી રહી છે. હોટલ સંચાલકોએ જણાવ્યું કે, વર્ષો પછી ફરીથી કોલસા અને લાકડાની ચૂલી સળગાવવી પડી રહી છે, જેના કારણે રસોઈની ગતિ પણ ધીમી પડી છે.

પોતાની મનપસંદ વાનગીઓ મેનૂમાંથી ગાયબ જોતા ગ્રાહકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. અનેક મુસાફરો અને ગ્રાહકો ઓર્ડર આપ્યા વગર જ હોટલમાંથી પરત ફરી રહ્યા છે, જેના કારણે હોટલ ઉદ્યોગને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.

હોટલ સંચાલક મંજૂરભાઈનું કહેવું છે કે, જો સ્થિતિ જલ્દી નહીં સુધરે તો ધંધો ચલાવવો અશક્ય બની જશે. સરકાર આ મામલે વહેલી તકે દખલગીરી કરવા અને ગેસના પુરવઠાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવા માંગ કરવામાં આવી રહી છે. જો યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે તો આગામી દિવસોમાં સામાન્ય જનતાના રસોડા સુધી પણ આની આકરી અસર પહોંચી શકે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

