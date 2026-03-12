ETV Bharat / state

ગુજરાતના સીફુડ નિકાસ પર મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધની અસર, કન્ટેનરના ભાડા વધ્યા

કન્ટેનર ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે તૈયાર માલ લાંબા સમય સુધી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં જ રાખવો પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે.

ગુજરાતની સીફુડ નિકાસ પર અસર
ગુજરાતની સીફુડ નિકાસ પર અસર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 7:01 PM IST

ગીર સોમનાથ : ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવની અસર હવે ગુજરાતના સીફુડ નિકાસ ઉદ્યોગ પર સ્પષ્ટ રીતે દેખાવા લાગી છે. છેલ્લા ત્રણ થી ચાર દિવસમાં શિપિંગ કન્ટેનરના ભાડામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જ્યારે વિદેશથી આવતા ખાલી કન્ટેનરોની સંખ્યામાં ઘટાડો નોંધાયો છે. જેના કારણે સીફુડ નિકાસ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગકારોમાં અનિશ્ચિતતા અને ચિંતા વધી છે.

ગુજરાતમાંથી દર વર્ષે આશરે 7,000થી વધુ કન્ટેનર દ્વારા અંદાજે દોઢ લાખ ટન જેટલું સીફુડ ખાડી દેશો સહિત વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. પરંતુ હાલની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને કારણે શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ વ્યવસ્થામાં વિક્ષેપ સર્જાતા નિકાસ પ્રક્રિયા ધીમી પડી રહી છે. કન્ટેનર ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે તૈયાર માલ લાંબા સમય સુધી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં જ રાખવો પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે.

ગુજરાતની સીફુડ નિકાસ પર અસર (ETV Bharat Gujarat)

સીફુડ એક્સપોર્ટ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના પૂર્વ પ્રમુખ અને અગ્રણી ઉદ્યોગકાર જગદીશ ફોફંડીના જણાવ્યા અનુસાર, જો આગામી 10 દિવસ સુધી પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં આવે તો સીફુડ કંપનીઓના કોલ્ડ સ્ટોરેજ ભરાઈ જવાની શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં તૈયાર માલની નિકાસ અટકી શકે છે, જેના કારણે ઉદ્યોગકારોને મોટું આર્થિક નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે.

હાલમાં કન્ટેનર ભાડા અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં અંદાજે 15થી 20 ટકાનો વધારો નોંધાયો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. જો પરિસ્થિતિ યથાવત્ રહેશે તો આગામી દિવસોમાં આ વધારો 30થી 60 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે.

ઉદ્યોગકારોના મતે ગુજરાતના સીફુડ નિકાસ યુનિટો અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં નાના હોવાથી તેમની કોલ્ડ સ્ટોરેજ ક્ષમતા પણ મર્યાદિત છે. તેથી આવી પરિસ્થિતિમાં ગુજરાતના ઉદ્યોગોને વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ફિશ એક્સપોર્ટ ઉદ્યોગ મૂળભૂત રીતે ઓછા માર્જિન પર ચાલતો હોવાથી વધતા ખર્ચનો સીધો બોજ ઉદ્યોગકારો પર પડે તેવી સ્થિતિ છે.

જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં દરિયામાં માછલીનું ઉત્પાદન ઓછું રહે છે, પરંતુ માર્ચ મહિનાથી માછલીની આવક વધવા લાગે છે. જો આગામી દિવસોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો કોલ્ડ સ્ટોરેજ ભરાઈ જવાની સાથે નવી આવતી માછલીની નિકાસ પર પણ અસર પડી શકે છે.

આ પરિસ્થિતિની સીધી અસર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા માછીમારો, સીફુડ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા હજારો શ્રમિકો અને વેપારીઓ પર પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

