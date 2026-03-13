ETV Bharat / state

મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા, ગેસ સપ્લાયનો કાપ

આ બંને મુદ્દે સંસ્થાઓના પદાધિકારીઓએ વર્તમાન સ્થિતિ અને તેના ઉકેલ અંગે માહિતી આપી હતી.

મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા
મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા : વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલી ભૌગોલિક રાજકીય અસ્થિરતા અને ખાડી દેશોમાં પ્રવર્તમાન યુદ્ધની સીધી અસર હવે ઉત્તર ગુજરાતના મહત્વના આર્થિક ક્ષેત્રો પર પડી રહી છે. એશિયાના સૌથી મોટા મસાલા માર્કેટ, ઊંઝા એપીએમસી (APMC)ની નિકાસને ભારે ફટકો પડ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીને ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ બંને મુદ્દે સંસ્થાઓના પદાધિકારીઓએ વર્તમાન સ્થિતિ અને તેના ઉકેલ અંગે માહિતી આપી હતી.

ઊંઝા APMC - ખાડી યુદ્ધના કારણે 200 થી 300 કરોડના મસાલા અટવાયા

ઊંઝા એપીએમસીના ચેરમેન દિનેશ પટેલે વર્તમાન નિકાસની સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ઊંઝા માર્કેટમાંથી ખરીદાતા મસાલાઓમાંથી આશરે 40 થી 45 ટકા જેટલા માલની વિદેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે શિપિંગ રૂટ પ્રભાવિત થયા છે. પરિણામે ઊંઝાના નિકાસકારોના અંદાજિત 200 થી 250 જેટલા કન્ટેનર રસ્તામાં જ અટવાઈ ગયા છે, જેમાં 200 થી 300 કરોડ રૂપિયાનો માલ ફસાયેલો છે.

ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા (ETV Bharat Gujarat)

જ્યાં સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય ત્યાં સુધી નિકાસનો વેપાર લગભગ ઠપ રહેશે. જોકે સ્થાનિક (ડોમેસ્ટિક) બજારમાં માંગ સારી છે, પરંતુ યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે તો મોટા પાયે નુકસાન થવાની ભીતિ છે. મિડલ ઈસ્ટ સિવાયના દેશોમાં નિકાસ માટે શિપિંગ કંપનીઓના ભાડામાં જંગી વધારો ઝીંકાયો છે. જે ભાડું અગાઉ 1500 ડોલર હતું, તે વધીને 4500 થી 5000 ડોલર જેટલું થઈ ગયું છે. વળી, વર્તમાન જોખમોને જોતા કોઈ શિપિંગ લાઈન ઇન્સ્યોરન્સ આપવા પણ તૈયાર નથી, જેને લીધે જોખમ ઉઠાવીને નિકાસ કરવી અશક્ય બની છે.

ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા
ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો પર પડનારી અસર અંગે તેઓએ ઉમેર્યું કે, હાલમાં હાર્વેસ્ટિંગની સિઝન ચાલી રહી છે. ગુજરાતમાંથી દૈનિક 25 થી 30 હજાર બોરીની આવક થઈ રહી છે અને જીરાના ભાવ 3800 થી 45000 રૂપિયા આસપાસ મળી રહ્યા છે. જીરું આ વિસ્તારની મુખ્ય કોમોડિટી હોવાથી, નિકાસ અટકવાના કારણે ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ ન મળવાનું નુકસાન જઈ શકે છે. આ ગંભીર સમસ્યાઓ અંગે તાજેતરમાં અમદાવાદ ખાતે સ્પાઈસીસ બોર્ડ, ખેડૂતો, વેપારીઓ અને નિકાસકારોની એક સંયુક્ત બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સરકારને રજૂઆત કરવા અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા
ઊંઝાના કરોડોના મસાલા અટવાયા (ETV Bharat Gujarat)

દૂધસાગર ડેરી - ગેસ સપ્લાયમાં 40 હજારથી 25 હજાર SCMનો કાપ

આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના કારણે ઔદ્યોગિક ગેસ સપ્લાય પર પણ અસર જોવા મળી છે. દૂધસાગર ડેરીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર પ્રવીણ ભંભીએ ડેરીના પ્લાન્ટ પર ગેસ કાપની અસર અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ડેરીને મુખ્યત્વે બે કંપનીઓ - ગેલ (GAIL) અને સાબરમતી ગેસ તરફથી સપ્લાય મળે છે. ગેલમાંથી રોજનો 3 થી 4 હજાર SCM (સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર) ગેસ મળે છે, જ્યારે અગાઉ સાબરમતી ગેસ તરફથી રોજનો 40 હજાર SCM ગેસ મળતો હતો.

ગેસ સપ્લાયમાં 40 હજારથી 25 હજાર SCMનો કાપ
ગેસ સપ્લાયમાં 40 હજારથી 25 હજાર SCMનો કાપ (ETV Bharat Gujarat)

હાલની વિકટ પરિસ્થિતિમાં સાબરમતી ગેસે તેમના સપ્લાયમાં ઘટાડો કર્યો છે અને રોજનો માત્ર ૨૫ હજાર SCM ગેસ વાપરવા માટે ડેરીને સુચના આપી છે. જોકે, દૂધસાગર ડેરીના મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક પગલાં લઈને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે જેથી દૂધ પ્રોસેસિંગમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે. સ્ટીમ (વરાળ) ઉત્પન્ન કરવા માટેના બોઈલરને હાલમાં ફર્નેસ ઓઈલ (Furnace Oil) પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને આગામી સમયમાં સોલિડ ફ્યુઅલ બોઈલર પણ કાર્યરત કરવામાં આવશે.

આ ગેસ કાપ છતાં દૂધ ઉત્પાદન કે સંપાદન પર કોઈ જ અસર થઈ નથી. ડેરી ખેડૂતો પાસેથી આવતું તમામ દૂધ સ્વીકારી રહી છે અને તેને પાવડર, દૂધ, દહીં, છાશ અને બટરમાં પ્રોસેસ કરી રહી છે. ડેરીના પાવડર પ્લાન્ટની કુલ ક્ષમતા 250 ટનની છે. શિયાળો પૂરો થયા બાદ દૂધની આવકમાં સ્વાભાવિક ઘટાડો નોંધાયો છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને અને ગેસની ઉપલબ્ધતા મુજબ હાલમાં દૈનિક આશરે 175 થી 200 ટન દૂધના પાવડરનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વિક્ષેપથી પુરવઠા પર અસર, દવાના ભાવ 10-20% વધી શકે છે
  2. સરહદ પારથી ઘૂસણખોરી, ડ્રગ્સની દાણચોરી, ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર ફેન્સીંગ કરવુ કેટલુ મહત્વપૂર્ણ છે?

TAGGED:

SCM CUTS GAS SUPPLY
MIDDLE EAST WAR
MEHSANA NEWS
UNJHA APMC
UNJHA SPICES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.