ETV Bharat / state

મધ્ય-પૂર્વ યુદ્ધનો ફટકો મહેસાણાના રોડ મશીનરી ઉદ્યોગને, નિકાસમાં 35% લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ વધારો અને માંગ ઘટી!

મધ્ય-પૂર્વ યુદ્ધને કારણે મહેસાણા ઉદ્યોગપતિઓ ચિંતિત છે ઈરાન-યુદ્ધથી કન્ટેનરના ભાડામાં તોતિંગ વધારો થયો છે અને ઉત્પાદન વસ્તુની માંગમાં પણ ઘટાડો થયો છે.

મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધની અસર મહેસાણામાં દેખાઈ
મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધની અસર મહેસાણામાં દેખાઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તણાવની અસર હવે ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના રોડ કન્સ્ટ્રક્શન મશીનરી ઉદ્યોગ પર પડવા લાગી છે. મહેસાણા ભારત અને એશિયામાં રોડ બનાવવાના મશીનો અને ઇક્વિપમેન્ટનું મોટું ઉત્પાદન કેન્દ્ર છે.

મહેસાણામાં બનેલા મશીનો દેશના અંદરના બજારમાં વેચાય છે અને વિદેશમાં પણ મોટા પાયે નિકાસ થાય છે, પરંતુ હાલના મધ્ય-પૂર્વના યુદ્ધને કારણે નિકાસ વેપારને મોટો ફટકો પડ્યો છે. સ્થાનિક ઉદ્યોગકારોને વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને વિદેશમાં ઘટતી માંગનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

મધ્ય-પૂર્વ યુદ્ધને કારણે મહેસાણા ઉદ્યોગપતિઓ ચિંતિત (Etv Bharat Gujarat)

યુદ્ધ લાંબો ચાલે તો ઈંધણ અને ટ્રાન્સપોર્ટ મોંઘા થશે

"મહેસાણા રોડ કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટનું મોટું હબ છે. અહીંથી મશીનો ભારતમાં તેમજ વિદેશમાં નિકાસ થાય છે. જો યુદ્ધ વધુ લાંબો ચાલશે તો ઈંધણના ભાવમાં મોટો વધારો થશે. ઈંધણ મોંઘું થવાથી દેશના અંદરના ટ્રાન્સપોર્ટ અને નિકાસ માટેના ખર્ચમાં ભારે વધારો થશે. આનાથી આખા બિઝનેસ પર અને ઉદ્યોગની કમાણી પર ખરાબ અસર પડશે." - પ્રિયાંક પટેલ, ઉદ્યોગપતિ.

લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં 30-35% વધારો અને માંગ ઘટી

"હાલમાં નિકાસમાં લોજિસ્ટિક્સની મોટી સમસ્યા છે. મધ્ય પૂર્વના દેશો જેમ કે સાઉદી અરેબિયા, ઈજિપ્ત, દુબઈ વગેરેમાં માલ મોકલવા માટે કન્ટેનરના ભાડામાં છેલ્લા એક મહિનામાં 30થી 35 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે. આ ભાડા ભવિષ્યમાં વધુ વધી શકે છે. યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં બાંધકામ કંપનીઓએ કામ રોકી દીધું છે અથવા ખૂબ ધીમું કરી દીધું છે. આનાથી નવા મશીનોની માંગ ઘટી ગઈ છે. મહેસાણા દેશના 70-80 ટકા હોટ મિક્સ અને આસ્ફાલ્ટ પ્લાન્ટ્સ બનાવે છે, જે આફ્રિકા, લેટિન અમેરિકા અને મધ્ય પૂર્વમાં નિકાસ થાય છે. મધ્ય પૂર્વમાં અચાનક માંગ ઘટવાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગને મોટો નુકસાન થઈ રહ્યું છે." - પરેશ પટેલ, ઉદ્યોગપતિ.

આ યુદ્ધ માત્ર બે દેશો વચ્ચે નથી રહ્યું, તે વૈશ્વિક અસર કરી રહ્યું છે. શિપિંગ રૂટમાં તકલીફ, વોર રિસ્ક સરચાર્જ અને ઈંધણના ભાવ વધારાને કારણે ખર્ચ વધ્યો છે. મહેસાણાના ઉદ્યોગકારો હવે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. જો યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં શાંત ન થાય તો નિકાસ વેપાર સાથે સ્થાનિક રોજગાર અને અર્થતંત્ર પર પણ વધુ ખરાબ અસર પડી શકે છે. ઉદ્યોગમાં અનિશ્ચિતતાનો માહોલ છે અને લોકો ચિંતિત છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભાવનગર: ઈરાન-અમેરિકા તણાવને કારણે ગેસ સિલિન્ડરની નોંધણી માટે લોકોની પડાપડી
  2. મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધની અસર: અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગોને ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડાની ભીતિ, ઉત્પાદન પર પડી શકે અસર
  3. ગુજરાતના સીફુડ નિકાસ પર મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધની અસર, કન્ટેનરના ભાડા વધ્યા

TAGGED:

MEHSANA MACHINERY EXPORT
MIDDLE EAST WAR IMPACT
LOGISTICS COST SURGE
CONSTRUCTION EQUIPMENT DEMAND
MEHSANA EXPORT CRISIS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.