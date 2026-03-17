ગાંધીનગરમાં પહેલાની જેમ જ ધમધમી રહ્યાં છે સરકારી છાત્રાલયના રસોડા, યુદ્ધની કોઈ આડઅસર નહીં
મધ્ય-પૂર્વ એશિયાના તણાવની વૈશ્વિક અસર વચ્ચે પણ ગાંધીનગરની સરકારી શાળાઓના છાત્રાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવાતા ભોજનમાં કોઈ અસર પડી નથી.
Published : March 17, 2026 at 8:23 PM IST
ગાંધીનગર: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા વૈશ્વિક તણાવના પગલે ઊર્જા સપ્લાય અંગે દેશભરમાં ચિંતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. ખાસ કરીને ગેસ સપ્લાય અને તેની અસર રોજિંદા જીવન પર કેવી પડશે તે મુદ્દે લોકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. જોકે ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગરમાંથી રાહત જનક ચિત્ર સામે આવ્યું છે, જ્યાં PNG ગેસ લાઇનના કારણે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં કોઈ પ્રકારની અડચણ સર્જાઈ નથી.
ગાંધીનગરના સેક્ટર-8 વિસ્તારમાં આવેલી આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં હાલ સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે. અહીં બે મુખ્ય શાળાઓ કાર્યરત છે જે પૈકી એક છે કુમાર શાળા અને એક કન્યા શાળા. જેમાં રહેણાંક છાત્રાલયની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત શહેરમાં એક સરકારી કુમાર છાત્રાલય પણ કાર્યરત છે. આ ત્રણેય સંસ્થાઓમાં મળીને અંદાજે 565 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રહે છે અને અભ્યાસ કરે છે.
મધ્ય-પૂર્વ એશિયાના તણાવની વૈશ્વિક અસર વચ્ચે પણ અહીંના રસોડા, ભોજન વ્યવસ્થા અને દૈનિક જીવન પર કોઈ નકારાત્મક અસર જોવા મળી નથી. વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત રીતે ખોરાક આપવામાં આવી રહ્યો છે અને મેનુમાં પણ કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. PNG ગેસ લાઇન હોવાના કારણે ગેસ સપ્લાય સતત અને સ્થિર રીતે ચાલુ છે, જે આ સંસ્થાઓ માટે મોટી રાહત બની છે.
ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતાં બોસ્કી પટેલ, નાયબ નિયામક, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, “ગાંધીનગરના સેક્ટર-8 ખાતે આવેલી બંને આદર્શ નિવાસી શાળાઓ તથા સરકારી છાત્રાલયમાં કુલ 565 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રહે છે. હાલ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ અહીં કોઈ પણ પ્રકારની ગેસ સપ્લાય સમસ્યા ઉભી થઈ નથી. PNG ગેસ લાઇન હોવાના કારણે રસોડાની કામગીરી યથાવત ચાલી રહી છે અને વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત ભોજન મળી રહ્યું છે.”
બોસ્કી પટેલે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, “વિભાગ દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી આવશ્યક સેવાઓમાં કોઈ વિક્ષેપ ન આવે. હાલની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે અને વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય તેમજ સુવિધાઓ અંગે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે.” PNG (પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ) જેવી વ્યવસ્થા શહેરી વિસ્તારોમાં ગેસ સપ્લાયને વધુ વિશ્વસનીય બનાવે ,છે અને આવી વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓમાં પણ તેની અસર ઓછી રહે છે.
ગાંધીનગરની આ શાળાઓ તેનો જીવંત ઉદાહરણ બની છે, જ્યાં વૈશ્વિક તણાવ છતાં દૈનિક જીવન પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર પડી નથી. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને ગેસ વિતરણ વ્યવસ્થાના કારણે આવશ્યક સેવાઓ સતત જાળવી રાખવામાં સફળતા મળી રહી છે.